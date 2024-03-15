Ротенберг о голосовании на выборах президента РФ: «Гражданский долг каждого. Мы всей командой проголосовали, это объединяет. А когда мы едины, мы непобедимы»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Политика ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг высказался о голосовании на выборах президента РФ.

Игроки и тренерский штаб СКА проголосовали на выборах президента России в Петербурге.

«Хоккей – командный вид спорта. Мы всей командой приехали и проголосовали. Это нас объединяет. А когда мы едины, мы непобедимы.

Мы считаем, что это гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг после голосования.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

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15 комментариев
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Ротенберг - человек клише. Говорит только банальными, заезженными до дыр фразами, как будто ему в голову вставили телевизор. Все с кем-то сплотиться пытается.
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Как показывает наша многовековая практика, как только начинают про "едины/непобедимы" и "сплотиться" - жди неприятностей, и серьезных. Прежде всего от родного руководства. Что мы, собственно, абсолютно каждый раз и имеем.
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Я надеюсь кандидат "против всех" наберёт большинство голосов.
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Он уже отказался от гражданства стран НАТО, может я что-то пропустил?
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Как дурак в хоккей играет, потом про гражданские долги рассказывает
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Небось за зайчутку проголосовал...
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Рома хотя бы в курсе, благодаря кому он тренер.
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Не надо примазываться! С кем вы там едины?!
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Ответ alschafer2014
Я надеюсь кандидат "против всех" наберёт большинство голосов.
Он бы набрал, да его до выборов не допускают никогда.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Такой графы в бюллетенях нет!
тогда кандидат начинающийся на букву Н и заканчивающийся на Й... "Недействительный", а вы о ком подумали товарищ Берия?)
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Ответ Денис Т.
Ротенберг - человек клише. Говорит только банальными, заезженными до дыр фразами, как будто ему в голову вставили телевизор. Все с кем-то сплотиться пытается.
Но только от гражданств Великобритании и Финляндии на всякий случай отказываться не намерен☝️
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Такой графы в бюллетенях нет!
А как так? Почему? Там же голосовать вообще не за кого.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А вы что на выборы не ходили никогда? Ай как нехорошо. Так почему не за кого, а как же "лишь бы не Путин"?
Лишь бы Путин убрал из бюллетеней такую строку, что бы никто в стране не видел кризис власти, и не было большинства за этого кандидата. А трясущийся над властью, выживший из ума старик, продолжит править великой страной, которая остаётся в пропасти вечного кризиса, и вечного ожидания (ну дайте нам еще немного времени).
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