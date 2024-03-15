Ротенберг о голосовании на выборах президента РФ: «Гражданский долг каждого. Мы всей командой проголосовали, это объединяет. А когда мы едины, мы непобедимы»

Роман Ротенберг высказался о голосовании на выборах президента РФ.

Игроки и тренерский штаб СКА проголосовали на выборах президента России в Петербурге.

«Хоккей – командный вид спорта. Мы всей командой приехали и проголосовали. Это нас объединяет. А когда мы едины, мы непобедимы.

Мы считаем, что это гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг после голосования.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.