Ротенберг о голосовании на выборах президента РФ: «Гражданский долг каждого. Мы всей командой проголосовали, это объединяет. А когда мы едины, мы непобедимы»
Роман Ротенберг высказался о голосовании на выборах президента РФ.
Игроки и тренерский штаб СКА проголосовали на выборах президента России в Петербурге.
«Хоккей – командный вид спорта. Мы всей командой приехали и проголосовали. Это нас объединяет. А когда мы едины, мы непобедимы.
Мы считаем, что это гражданский долг каждого гражданина Российской Федерации», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг после голосования.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.