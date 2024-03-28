«Сибирь» попрощалась с Кривокрасовым и тренерским штабом. Имя нового главного тренера не сообщается
«Сибирь» заявила о расставании с тренерским штабом Сергея Кривокрасова.
49-летний специалист находился в должности исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Дэвида Немировски.
Помимо Кривокрасова, контракт не будет продлен с Андреем Тарасенко, Александром Завьяловым, Егором Подомацким и Александром Сыроватским.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» рассматривает кандидатуры Михаила Кравца, Анвара Гатиятулина и Андрея Скабелки в качестве нового тренера команды.
В прошедшем регулярном Фонбет чемпионате КХЛ клуб из Новосибирска занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
Надеюсь, уходящие специалисты не останутся без работы. Всех в деле не знаю, но уверен, что Криво, Тарасенко и Подомацкому есть чему научить молодых игроков.