«Сибирь» попрощалась с Кривокрасовым и тренерским штабом. Имя нового главного тренера не сообщается

Теги Сибирь Егор Подомацкий Сергей Кривокрасов отставки Андрей Скабелка КХЛ Александр Завьялов Андрей Тарасенко Михаил Кравец Анвар Гатиятулин Хоккей

«Сибирь» заявила о расставании с тренерским штабом Сергея Кривокрасова.

49-летний специалист находился в должности исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Дэвида Немировски.

Помимо Кривокрасова, контракт не будет продлен с Андреем Тарасенко, Александром Завьяловым, Егором Подомацким и Александром Сыроватским.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» рассматривает кандидатуры Михаила Кравца, Анвара Гатиятулина и Андрея Скабелки в качестве нового тренера команды.

В прошедшем регулярном Фонбет чемпионате КХЛ клуб из Новосибирска занял 10-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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6 комментариев
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И Тарасенко ушел?! Вот это действительно перемены.
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Жесть ... А Тарасенко за что? Подомацкого. Решили "Сибирь" совсем слить. Ну тогда и команду, чего мелочиться.Это вредительство какое-то..
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Все эти перемены во вред "Сибири". Всех опытных поубирали. Скабелка уже был. Дважды в одну лодку не садятся...))) Остальные кандидаты ни о чем. Сначала в их глазах ярый энтузиазм, а потом огонек потухает, остается уголек...)))
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Теоретически новый главный может кого-то из них вернуть. Либо уже решено, что новый приведет полностью свой штаб.

Надеюсь, уходящие специалисты не останутся без работы. Всех в деле не знаю, но уверен, что Криво, Тарасенко и Подомацкому есть чему научить молодых игроков.
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Одни и теже тренеры, круговорот
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и неприкосанемых Тарасенко и Климович тоже нагнали,что-то с трудом вериться.особенно Тарасенко который не за что не отвечал.а вот фастовского наверно зря убрали.
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