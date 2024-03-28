Каменский о Воробьеве: «ЦСКА – легендарный клуб, к которому больше внимания, чем к тому же Магнитогорску. Будет интересно»

Валерий Каменский высказался о назначении Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит , с не продлят контракт.

49-летний Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским « »: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера. Кроме того, он работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

«У ЦСКА всегда самые высокие цели. Я уважаю Федорова, без работы он точно не останется.

А что касается Воробьева, то он опытный специалист, кубки выигрывал. ЦСКА – легендарный клуб, к которому больше внимания, чем к тому же Магнитогорску. Будет интересно, посмотрим», – сказал олимпийский чемпион .

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?