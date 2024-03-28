Каменский о Воробьеве: «ЦСКА – легендарный клуб, к которому больше внимания, чем к тому же Магнитогорску. Будет интересно»
Валерий Каменский высказался о назначении Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.
Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.
49-летний Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера. Кроме того, он работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.
«У ЦСКА всегда самые высокие цели. Я уважаю Федорова, без работы он точно не останется.
А что касается Воробьева, то он опытный специалист, кубки выигрывал. ЦСКА – легендарный клуб, к которому больше внимания, чем к тому же Магнитогорску. Будет интересно, посмотрим», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?
1. Брали далеко не всех.
2. Многих обратно отправляли, самый яркий пример - Капустин.
3. Обеспечивали лучшие условия для тренировок, включая тренерский штаб, а также условия для профессионального роста. Тот же Ларионов без ЦСКА сейчас в пивной бы рассказывал, кем он мог бы стать.
4. Материальное обеспечение - зарплаты, квартиры, машины и т.д. Большинство игроков мечтало попасть в ЦСКА, разговоры о призыве по повестке против силы неуместны.