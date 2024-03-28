Каменский о Воробьеве: «ЦСКА – легендарный клуб, к которому больше внимания, чем к тому же Магнитогорску. Будет интересно»

Теги Металлург Мг ЦСКА Илья Воробьев Сергей Федоров Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский высказался о назначении Ильи Воробьева главным тренером ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

49-летний Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера. Кроме того, он работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

«У ЦСКА всегда самые высокие цели. Я уважаю Федорова, без работы он точно не останется.

А что касается Воробьева, то он опытный специалист, кубки выигрывал. ЦСКА – легендарный клуб, к которому больше внимания, чем к тому же Магнитогорску. Будет интересно, посмотрим», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?

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13 комментариев
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Для Москвы ЦСКА легендарный, а для Магнитогорска легенда Металлург. Легко быть великим клубом когда все лучшие хоккеисты России после призыва в армию едут в Москву, получают лейтенантские погоны и играют за ЦСКА.
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Ответ EVGENRUSHEV@yandex.ru
Когда ЦСКА в СССР драл не только всех в Чемпионате, но и в Европе и Канаде, твоего мымыгы и впомине не было)) А убери из спонсоров Металлургический комбинат, по горам с медведями в хоккей играть будете....учи матчасть)
Ну тогда расскажи какими методами набиралась эта великая команда в те времена)
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Он видимо не знает жизни регионов. Или забыл если сам родом оттуда. ЦСКА никому там не нужен. На Москве свет клином не сошёлся. Сейчас все довольны, что наконец-то другие клубы идут к кубку а не одни и те же из года в год.
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Этот легендарный клуб без бабла Роснефти 20лет в России был внизу турнирной таблицы. Как и Ска, учите историю лучше))
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Легендарный там только админресурс
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А вот это обидно было сейчас). Уж за последние 30 постсоветских лет "Магнитка" гораздо ярче, солиднее и заслуженнее по совокупности, чем "ЦСКА". "ЦСКА" если только скандалами больше внимания к себе привлекает.
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Ответ Bratsk Bruins
Он видимо не знает жизни регионов. Или забыл если сам родом оттуда. ЦСКА никому там не нужен. На Москве свет клином не сошёлся. Сейчас все довольны, что наконец-то другие клубы идут к кубку а не одни и те же из года в год.
Просто Каменский живёт в прошлом. Или имел в виду интерес только в пределах Москвы. Хотя даже там внимания к Спартаку и Динамо, если не больше, то точно не меньше. Немного подогревали интерес скандалы, возможно
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Ответ EVGENRUSHEV@yandex.ru
Лебедев, Анисин, Бодунов, Третьяк, Фетисов, Кузькин Ромшевский , Крутов, Викулов, Александров.... Это малая доля воспитанников которых я перечислил и если брали со стороны, то и отдача в мировом хоккее была огромная....а сейчас просто стыдно за хоккей
Согласен. Дополню немного:
1. Брали далеко не всех.
2. Многих обратно отправляли, самый яркий пример - Капустин.
3. Обеспечивали лучшие условия для тренировок, включая тренерский штаб, а также условия для профессионального роста. Тот же Ларионов без ЦСКА сейчас в пивной бы рассказывал, кем он мог бы стать.
4. Материальное обеспечение - зарплаты, квартиры, машины и т.д. Большинство игроков мечтало попасть в ЦСКА, разговоры о призыве по повестке против силы неуместны.
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