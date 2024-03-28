Вайсфельд о претенденте на Кубок Гагарина: «Локомотив» смотрится предпочтительнее. Но сейчас нет фаворита, который явно бы всех выносил. Выиграть может кто угодно»

Теги ЦСКА Локомотив Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался касательно фаворита на победу в Кубке Гагарина.

«Локомотив» смотрится предпочтительнее. Но сейчас нет фаворита, который явно бы всех выносил. Вот ЦСКА, когда выигрывал предпоследний трофей, прошелся по всем как каток.

Выиграть может кто угодно. Мне кажется, что Ярославль выглядит предпочтительнее, но команда точно не безоговорочный фаворит», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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2 комментария
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