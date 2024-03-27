Гусев хочет более 100 млн рублей в год, Уил – 85, О’Делл согласен на 80. Руководство «Динамо» готово на такие условия, платежка клуба приблизится к потолку в 900 млн («Матч ТВ»)

Теги КХЛ Эрик О′Делл Никита Гусев Динамо Джордан Уил Матч ТВ деньги Хоккей

Никита Гусев, Эрик О’Делл и Джордан Уил намерены продлить контракты с «Динамо».

Команда под руководством тренера Алексея Кудашова завершила сезон во втором раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии челябинскому «Трактору» со счетом 0-4. 

Сообщается, что представители нападающего Никиты Гусева выдвинули условия по новому соглашению с клубом, согласно которому игрок будет получить более 100 миллионов рублей без учета индивидуальных бонусов, которые в нынешнем сезоне составили порядка 30 миллионов.

Джордан Уил готов играть в «Динамо» за 85 миллионов рублей в год, что на 20 миллионов больше по сравнению с текущим сезоном. Эрик О’Делл хочет получать 80 миллионов вместо 68 в нынешнем сезоне.

Источник «Матч ТВ» подтверждает, что спортивный менеджмент «Динамо» готов принять условия игроков. В этом случае платежная ведомость московского клуба вплотную приблизится к потолку зарплат в КХЛ, который составляет 900 миллионов рублей.

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47 комментариев
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Любопытно.сколько же игроки Трактора запросят.обыгравшие Динамо в одну калитку.....
+41
-4
+37
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Прикольные требования для команды, которая вылетела в 1 раунде)
Во 2-м раунде ))
+15
0
+15
надо дать, если хотят, в плей-офф то им равных нет!!!
+15
-1
+14
Проблема Динамо в отсутствии глубины состава и качественных вратарей, если они столько насыпят, то как они будут закрывать другие позиции. Жизнь ничему не учит, с одним звеном, сейчас кубок не взять.
+15
-1
+14
Ответ Rudenzik
Проблема Динамо в отсутствии глубины состава и качественных вратарей, если они столько насыпят, то как они будут закрывать другие позиции. Жизнь ничему не учит, с одним звеном, сейчас кубок не взять.
На сайте СЭ есть раздел "Зарплаты КХЛ", если зайти в Динамо М и посмотреть конракты некоторых игроков, которые встанут на выход, а также учесть, что и при нынешних контрактах клуб мог оперировать еще 144 млн., то можно убедиться, команду хорошую собрать вполне можно.
Чтобы не быть голословным, несколько примеров:
Коновалов - 35млн.
Мартынов - 30млн.
Волков - 10млн.
Это уже 75 млн., то есть 219млн., из них на повышение контрактов уйдет порядка 80. Остальное на усиление...
Меня смущает 65 у Одигана и 30 у Кабла...
+11
-1
+10
Всех в Амур
+9
0
+9
Ответ HK Traktor
Не понимаю, за что Гусеву платить такие деньги? За то, что стату в регулярке набивает?
Так у него и в плей-офф 10 очков в 9 матчах, и это с повреждением он играл. Плохо что ли?
+7
0
+7
Этих ребят конечно надо оставлять а шлак типа Каблукова надо убирать плюс вратарей надо менять.
+6
0
+6
Ответ John-Vorchun
Любопытно.сколько же игроки Трактора запросят.обыгравшие Динамо в одну калитку.....
Под 200!
+6
0
+6
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
ТМК и ЧТЗ скинутся )
ЧТЗ давно уже не в теме
+4
0
+4
Ответ Сергей Таран
надо дать, если хотят, в плей-офф то им равных нет!!!
Это мы увидели уже 😁
+3
0
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Под 200!
ВТБ нет за спиной Трактора
+4
-1
+3
Каждому надо еще выписать по губозакаточной машинке
+3
0
+3
Трое лидеров Динамо готовы играть по факту за контракт новичка в НХЛ! Вот это парни наказывают себя!
+3
0
+3
Ответ Noel_1
если с Гусевым еще можно подумать( хотя где- то читал,что он останется в Динамо только при сохранении нынешнего тренерского штаба), то о’деллу то за что прибавку?за кучу удалений в зоне соперника?да и Уил так себе играл в плей-офф..
Если Уилу и О’Дейлу не за что прибавлять, то другим вообще платить не надо. Михайлов 4 шайбы, Муранов 5 шайб, Никонов 0 шайб, а эти вообще то нужны Динамо? Это столько они забросили за весь сезон. А вот воротчика сильного нам не просто нужно, а очень сильно нужно! Вот как то так.
+4
-1
+3
Ответ HK Traktor
Не понимаю, за что Гусеву платить такие деньги? За то, что стату в регулярке набивает?
так да, думаю, стата в регулярке и является основным доводом агента
+3
-1
+2
Мдааа... с учетом вылета во 2-м раунде... сильно... а если еще оставят Кудашова, то дадим такие деньжищи игрокам и опять вылетим в 1 или 2 раунде и деньги на ветер....
+2
0
+2
Ответ John-Vorchun
ЧТЗ самого себя бы прокормить
Они же под Ростехом. Там все ровно должно быть.
+1
0
+1
Ответ Валерий Сергеевич
200 дают тем, кто в Амур поедет.
Надо же как-то значимых хоккеистов к себе заманить.вот и идут на такие траты
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
А жаль)
ЧТЗ самого себя бы прокормить
+1
0
+1
Ответ John-Vorchun
ВТБ нет за спиной Трактора
ТМК и ЧТЗ скинутся )
+1
0
+1
Ответ Beerfanidi
На сайте СЭ есть раздел "Зарплаты КХЛ", если зайти в Динамо М и посмотреть конракты некоторых игроков, которые встанут на выход, а также учесть, что и при нынешних контрактах клуб мог оперировать еще 144 млн., то можно убедиться, команду хорошую собрать вполне можно. Чтобы не быть голословным, несколько примеров: Коновалов - 35млн. Мартынов - 30млн. Волков - 10млн. Это уже 75 млн., то есть 219млн., из них на повышение контрактов уйдет порядка 80. Остальное на усиление... Меня смущает 65 у Одигана и 30 у Кабла...
Каблуков разве останется?
+1
0
+1
Ответ wolkov
за свип повышение з/п. логично, чо, на рынке один хрен нет никого😂😂😂
Ну одной главной звезде еще можно отсыпать денег, такое везде практикуется, но чтобы трое так завышено себе требовали денег, абсурд, хотя им в принципе ничего не надо, выиграть кубок не принципиально важно, так бы отсыпали со своих кровных контрактов на вратаря нормального.
+1
0
+1
если с Гусевым еще можно подумать( хотя где- то читал,что он останется в Динамо только при сохранении нынешнего тренерского штаба), то о’деллу то за что прибавку?за кучу удалений в зоне соперника?да и Уил так себе играл в плей-офф..
+2
-1
+1
Миллионеры с#ка .....
+1
0
+1
А , за что вам надбавки ребята по контракту ,если вы "сухаря " получили и не в одном матче а в серии плей-офф из четырёх от" Трактора " !
+2
-1
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А полный текст слабо было перепостить?
Ведь суть не в трех первых её пунктах, но в пятом пунте, где дело касается продления СД и ГТ и всего тренерского штаба команды. Без её выполнения первые три пункта новости - утопия, даже уже при свершившихся фактах...
+1
0
+1
Не понимаю, за что Гусеву платить такие деньги? За то, что стату в регулярке набивает?
+4
-3
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После такого позора урезать вдвое их апетиты если не согласятся выгнать поганой метлой
+3
-2
+1
за свип повышение з/п. логично, чо, на рынке один хрен нет никого😂😂😂
+1
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