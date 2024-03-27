Гусев хочет более 100 млн рублей в год, Уил – 85, О’Делл согласен на 80. Руководство «Динамо» готово на такие условия, платежка клуба приблизится к потолку в 900 млн («Матч ТВ»)

Никита Гусев, Эрик О’Делл и Джордан Уил намерены продлить контракты с «Динамо».

Команда под руководством тренера Алексея Кудашова завершила сезон во втором раунде плей-офф , уступив в серии челябинскому «Трактору» со счетом 0-4.

Сообщается, что представители нападающего Никиты Гусева выдвинули условия по новому соглашению с клубом, согласно которому игрок будет получить более 100 миллионов рублей без учета индивидуальных бонусов, которые в нынешнем сезоне составили порядка 30 миллионов.

готов играть в «Динамо» за 85 миллионов рублей в год, что на 20 миллионов больше по сравнению с текущим сезоном. Эрик О’ хочет получать 80 миллионов вместо 68 в нынешнем сезоне.

Источник « » подтверждает, что спортивный менеджмент « » готов принять условия игроков. В этом случае платежная ведомость московского клуба вплотную приблизится к потолку зарплат в КХЛ, который составляет 900 миллионов рублей.