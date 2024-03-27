Гусев хочет более 100 млн рублей в год, Уил – 85, О’Делл согласен на 80. Руководство «Динамо» готово на такие условия, платежка клуба приблизится к потолку в 900 млн («Матч ТВ»)
Никита Гусев, Эрик О’Делл и Джордан Уил намерены продлить контракты с «Динамо».
Команда под руководством тренера Алексея Кудашова завершила сезон во втором раунде плей-офф КХЛ, уступив в серии челябинскому «Трактору» со счетом 0-4.
Сообщается, что представители нападающего Никиты Гусева выдвинули условия по новому соглашению с клубом, согласно которому игрок будет получить более 100 миллионов рублей без учета индивидуальных бонусов, которые в нынешнем сезоне составили порядка 30 миллионов.
Джордан Уил готов играть в «Динамо» за 85 миллионов рублей в год, что на 20 миллионов больше по сравнению с текущим сезоном. Эрик О’Делл хочет получать 80 миллионов вместо 68 в нынешнем сезоне.
Источник «Матч ТВ» подтверждает, что спортивный менеджмент «Динамо» готов принять условия игроков. В этом случае платежная ведомость московского клуба вплотную приблизится к потолку зарплат в КХЛ, который составляет 900 миллионов рублей.
Чтобы не быть голословным, несколько примеров:
Коновалов - 35млн.
Мартынов - 30млн.
Волков - 10млн.
Это уже 75 млн., то есть 219млн., из них на повышение контрактов уйдет порядка 80. Остальное на усиление...
Меня смущает 65 у Одигана и 30 у Кабла...
Ведь суть не в трех первых её пунктах, но в пятом пунте, где дело касается продления СД и ГТ и всего тренерского штаба команды. Без её выполнения первые три пункта новости - утопия, даже уже при свершившихся фактах...