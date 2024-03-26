Толчинский о блоке Воробьева: «Не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе. А если бы он минуту так лежал?»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Кирилл Воробьев Чемпионат.com Хоккей

Сергей Толчинский оценил эпизод с блокированным броском Кирилла Воробьева.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В конце третьего периода защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев заблокировал бросок и лежа держал шайбу под собой – арбитры не останавливали игру.

«Не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе. Оказывается, можно… Интересно, а если бы он минуту так лежал? Минуту бы смотрели просто?

Странный эпизод, но это все равно уже последние моменты», – сказал нападающий СКА.

Ротенберг о задержке шайбы в конце игры: «Все видят и понимают. Город, который нам доверяет. Спонсоры и акционеры. Когда команда ослаблена, влияют околохоккейные факторы»

27 комментариев
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Больше, чем игроки и тренеры СКА из-за судейства, плачет только Винисиус из-за расизма
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У самого 0 очков в 5 матчах против Авто
Толчинский, в зеркало посмотри, вместе с Ротаном и Медведевым - там увидишь причины поражения
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Не знал, что лежачего игрока можно 3-4 лаза лупануть клюшкой. Мне казалось, от такого бывает шрам на всю жизнь.
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Там Медведев выдал такой плач царевны, что Рябков-2021 отдыхает
состав на 2 млрд рублей с опытным и умным тренером Йозе Маришка (или Марино? или Маринад?) слил серию и сезон только из-за судей, ахахахахаха
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Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий скрыт
Не спорный ни в одном моменте, если игрок сам под себя шайбу не засосывал, то к нему вопросов ноль. Игроки СКА что дали ему встать? Обернутся?посмотреть где шайба?Ввести ее в игру?А он такой...коварный....пока они стояли и ждали ...лежал и лежал...?Так что ли?Нет).Он под себя ее не засовывал, ему пихали в этот момент он руками ее не держал.Его бьют, он лежит. Судья должен остановить игру если не видит шайбу, и вести ее только он может.Игрок вводить ее не должен, и уходить с плачем если его колотят он тоже не обязан.
У СКА там чистые эмоции были, так они хотели сделать неожиданный бросок, а им надо было аппелировать к арбитру что бы он остановил игру и сделал ввод в зоне Авто, они выбрали путь где они видят шайбу, и пытаются ее сыграть. А потом уже откровенно грубить начали, так как Воробьев собака такая, никуда не исчез, не уполз на локтях, а лежал терпел.
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Толчинский у вас два удаления было в конце последней игры и вы имея на двух игроков больше сняв вратаря ,ничего не создали для гола , а эти секунды вспоминаешь - всё отмазки ищите на кого бы вину переложить своего звонкого вылета из серии от Авто !
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Первый в истории филиал Стены плача считается открытым
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Лупили по рёбрам и в пах клюшками лежачего игрока, а судья не свистел, но к этому у него вопросов нет
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10-15 секунд не хватило чтобы оправдать расходы СКА в 8,4 млрд руб. за 2023 год )
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Толчиский прям неплохо подходит под систему Самого тренировитого тренера планеты!
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Ну во-первых не 16,а 10. Во-вторых, сами не давали ему подняться, тыкали клюшками, лупили, наваливались на него. Ну и самое главное, Толчинский сам играл ниже своих способностей, шайбу часто передерживал, обводил ради обводки. Чем-то напомнил Афиногева. Скорость есть, дриблинг хороший, креативное мышление, а толку нет.
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Ответ barbarian1991
Не знал, что лежачего игрока можно 3-4 лаза лупануть клюшкой. Мне казалось, от такого бывает шрам на всю жизнь.
Видимо от тренера получил задание убивать.
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Воробьев блокирует удар, падает как подстреленный, закрывает лицо руками и три здоровых мужика бьют его 15 секунд палками. Кого удалять то надо было?)
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Ой, сосискам вчера и так помогли. Два зацепа им не дали по две минуты, а в конце судья выдумал подножку игроку Авто, чтобы СКА поиграли ещё в ПП
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Игру, конечно, нужно было останавливать. Но Ска проиграл, явно, не из-за этого момента.
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Даже если бы Воробьев час лежал и не мог подняться, ты же не перестал бы лупить клюшкой коллегу, правда?
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СКА поднимает хай в прессе, акцентируя внимание на этом моменте как на причине поражения, хотя нет никаких оснований считать, что если бы шайба осталась у СКА, то за 10 секунд они обязательно бы забили, а не пропустили бы наоборот в пустые. С заслуженным поражением нытиков.
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16 секунд+специальная малина..
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слава богу что ска вылетела. АВТО вы УМНИЦЫ!
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Если бы воробей минуту лежал , питерские хунвейбины и мокрого места от него не оставили, одни только пёрышки.
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лёд провалился бы
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Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий скрыт
По себе не суди обо всех.....
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Видимо Толчинский не смотрел финал последней Олимпиады
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Всё, отменяем игру, назначается переигровка, Автомобилист не имеет право блокировать броски, а СКА может лупить своего соперника. Так и запишем)))
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Никто не знал, что ведущий форвард во втором раунде плей-офф может набрать 0 очков
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