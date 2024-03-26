Толчинский о блоке Воробьева: «Не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе. А если бы он минуту так лежал?»
Сергей Толчинский оценил эпизод с блокированным броском Кирилла Воробьева.
СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
В конце третьего периода защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев заблокировал бросок и лежа держал шайбу под собой – арбитры не останавливали игру.
«Не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе. Оказывается, можно… Интересно, а если бы он минуту так лежал? Минуту бы смотрели просто?
Странный эпизод, но это все равно уже последние моменты», – сказал нападающий СКА.
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У СКА там чистые эмоции были, так они хотели сделать неожиданный бросок, а им надо было аппелировать к арбитру что бы он остановил игру и сделал ввод в зоне Авто, они выбрали путь где они видят шайбу, и пытаются ее сыграть. А потом уже откровенно грубить начали, так как Воробьев собака такая, никуда не исчез, не уполз на локтях, а лежал терпел.