Толчинский о блоке Воробьева: «Не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе. А если бы он минуту так лежал?»

Сергей Толчинский оценил эпизод с блокированным броском Кирилла Воробьева.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В конце третьего периода защитник « » заблокировал бросок и лежа держал шайбу под собой – арбитры не останавливали игру.

«Не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе. Оказывается, можно… Интересно, а если бы он минуту так лежал? Минуту бы смотрели просто?

Странный эпизод, но это все равно уже последние моменты», – сказал нападающий .

Ротенберг о задержке шайбы в конце игры: «Все видят и понимают. Город, который нам доверяет. Спонсоры и акционеры. Когда команда ослаблена, влияют околохоккейные факторы»