Наиль Якупов: «За НХЛ не слежу. Не вижу смысла просыпаться ночью и смотреть игры. Кроме хоккея есть много других прекрасных вещей»
Нападающий Наиль Якупов рассказал, что не следит за матчами НХЛ.
«За НХЛ не слежу. Так, иногда хайлайты смотрю, новости какие-то читаю. Помимо хоккея у меня есть своя личная жизнь, которая не менее интересная. Не вижу смысла просыпаться ночью и смотреть игры.
Кроме хоккея есть много других прекрасных вещей. Путешествия, например. Поездки в разные города. Время с семьей, друзьями провожу», – сказал Наиль Якупов.
В сезоне-2023/24 Якупов провел 31 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Нефтехимик» и набрал 19 (8+11) баллов.
Ранее он играл в НХЛ за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо».
А проф хоккеистам, во-первых, тренироваться и играть надо, а во-вторых, они так наедаются хоккеем на льду, что на ТВ переключают, когда видят там хоккей. )