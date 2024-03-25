Наиль Якупов: «За НХЛ не слежу. Не вижу смысла просыпаться ночью и смотреть игры. Кроме хоккея есть много других прекрасных вещей»

Теги Нефтехимик НХЛ КХЛ Наиль Якупов Хоккей

Нападающий Наиль Якупов рассказал, что не следит за матчами НХЛ.

«За НХЛ не слежу. Так, иногда хайлайты смотрю, новости какие-то читаю. Помимо хоккея у меня есть своя личная жизнь, которая не менее интересная. Не вижу смысла просыпаться ночью и смотреть игры.

Кроме хоккея есть много других прекрасных вещей. Путешествия, например. Поездки в разные города. Время с семьей, друзьями провожу», – сказал Наиль Якупов.

В сезоне-2023/24 Якупов провел 31 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Нефтехимик» и набрал 19 (8+11) баллов.

Ранее он играл в НХЛ за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо».

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33 комментария
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Все уже давно поняли, что для Якупова существует куча классных вещей кроме хоккея
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Если честно, то не очень понимаю, как проф хоккеист, живущий в России, может пристально следить за НХЛ. Если только в выходные посмотреть вечерние игры, или досмотреть 3-й период утром с игр западной конференции. В остальное время - режим, тренировки, игры. А после сезона, когда наелся хоккеем, хочется переключиться. Все логично.
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Да в принципе даже пока ты ещё там играл было понятно, что НХЛ тебе неинтересна
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Ответ vzi
Если честно, то не очень понимаю, как проф хоккеист, живущий в России, может пристально следить за НХЛ. Если только в выходные посмотреть вечерние игры, или досмотреть 3-й период утром с игр западной конференции. В остальное время - режим, тренировки, игры. А после сезона, когда наелся хоккеем, хочется переключиться. Все логично.
Якупов в последние годы по полсезона, если не больше, из-за травм пропускает. Так что время у него есть)
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"Не вижу смысла просыпаться ночью и смотреть НХЛ. Только НБА".
+11
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Ответ LLC TRUST
Справедливости ради, многие профессиональные спортсмены не интересуются своим же видом спорта
Нравится история Батистуты. Он когда карьеру закончил, то рассказал, что не любил играть в футбол. Ходил просто на работу. Детям утром говорил "папа пошёл делать голы".
+9
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+9
Наиль Якупов: «На одном месте вертел вашу НХЛ»
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+8
Легенда
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+6
Справедливости ради, многие профессиональные спортсмены не интересуются своим же видом спорта
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+5
Ответ Tomas Nepotrebko
Наиль Якупов: «На одном месте вертел вашу НХЛ»
Хоккей он вертел
+7
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Как говорили про Якупова фанаты Ойлерз: "Руки на миллион долларов, мозги на десять центов"
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+4
Ответ JBa
действительно, разве под новостью с Якуповым можно было найти что-то еще, кроме язвительного комментария человеку задали вопрос, человек ответил. как отвечают 99% людей в наших часовых поясах
здесь так не принято, должен всемвсёдоказывать круглые сутки без перерыва на обед
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Ответ Papilo
а кто это? и почему мы все должны были узнать, что он не следит за НХЛ?
Sports заинтересовало его мнение - он ответил. Твоё мнение никого не интересует. Тебя никто не спрашивает, т.к. ты сам признался, что мало что знаешь о российских хоккеистах.
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Ответ Дима Миронов
Легенда
В Сент-Луисе идут дебаты насчёт его статуи перед ареной.
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Ответ Why always me?!
Якупов в последние годы по полсезона, если не больше, из-за травм пропускает. Так что время у него есть)
Чтобы нормально восстанавливаться от травм, ночью надо спать, а не НХЛ смотреть.
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Ответ vzi
Если честно, то не очень понимаю, как проф хоккеист, живущий в России, может пристально следить за НХЛ. Если только в выходные посмотреть вечерние игры, или досмотреть 3-й период утром с игр западной конференции. В остальное время - режим, тренировки, игры. А после сезона, когда наелся хоккеем, хочется переключиться. Все логично.
Живущий в России понятие растяжимое, как и растянута страна и поделена на часовые пояса. В Новосибирске матчи НХЛ начинаются в будние дни в промежутке от 6 до 10 утра, в Хабаровске и Владике соответственно+3 часа к этому времени, в Омске -1. То есть при желании «живущий в России» ( а за Уралом тоже Россия) может следить за играми утром без проблем
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Ответ vzi
Чтобы нормально восстанавливаться от травм, ночью надо спать, а не НХЛ смотреть.
Я смотрю в записи, зачем не спать ночью. В выходные вечером можно и в прямом эфире глянуть.
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не, ну правильно. ночью лучше спать, тем более когда тебе за 30. для меня проснуться в 6 часов = плохое самочувствие на пол-дня даже если я рано лёг
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Вообще то для N1 драфта НХЛ, даже просравшего все полимеры, нормально следить за НХЛ.
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Когда то переоцененное дно наиль якупов
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Ответ Vitaly Leontich
Живущий в России понятие растяжимое, как и растянута страна и поделена на часовые пояса. В Новосибирске матчи НХЛ начинаются в будние дни в промежутке от 6 до 10 утра, в Хабаровске и Владике соответственно+3 часа к этому времени, в Омске -1. То есть при желании «живущий в России» ( а за Уралом тоже Россия) может следить за играми утром без проблем
Утром пора на тренировку собираться)
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Ответ Иван Помидоров
Я смотрю в записи, зачем не спать ночью. В выходные вечером можно и в прямом эфире глянуть.
Вы да, смотрите.
А проф хоккеистам, во-первых, тренироваться и играть надо, а во-вторых, они так наедаются хоккеем на льду, что на ТВ переключают, когда видят там хоккей. )
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Ответ Биомеханоид
Нравится история Батистуты. Он когда карьеру закончил, то рассказал, что не любил играть в футбол. Ходил просто на работу. Детям утром говорил "папа пошёл делать голы".
Повезло, что не гайки крутил)
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Ответ Antoniom
Повезло, что не гайки крутил)
Ну тут как посмотреть... С одной стороны деньги, слава, уважение. С другой - больные, наверняка, спина, ноги. Много лет в геологии работал, застудил спину. Больная спина, которая регулярно дает тебе прикурить, это прям плохо.
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Например есть турниры по лапте. Их играют в России и днем.
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Ответ Papilo
а кто это? и почему мы все должны были узнать, что он не следит за НХЛ?
Тебя насильно на эту ветку с комментариями притащили? 😂 Нет, видимо ты просто мазохист 😂
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