Наиль Якупов: «За НХЛ не слежу. Не вижу смысла просыпаться ночью и смотреть игры. Кроме хоккея есть много других прекрасных вещей»

Нападающий Наиль Якупов рассказал, что не следит за матчами НХЛ.

«За не слежу. Так, иногда хайлайты смотрю, новости какие-то читаю. Помимо хоккея у меня есть своя личная жизнь, которая не менее интересная. Не вижу смысла просыпаться ночью и смотреть игры.

Кроме хоккея есть много других прекрасных вещей. Путешествия, например. Поездки в разные города. Время с семьей, друзьями провожу», – сказал .

В сезоне-2023/24 Якупов провел 31 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ за « » и набрал 19 (8+11) баллов.

Ранее он играл в НХЛ за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо».