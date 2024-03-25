«Авангард» направит деньги от продажи билетов на 5-й матч с «Локомотивом» на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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«Авангард» направит деньги от продажи билетов на помощь пострадавшим при теракте.

Омский клуб сообщил, что пожертвует средства, вырученные от продажи билетов на матч Кубка Гагарина, на помощь пострадавшим во время трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Все средства, вырученные от продажи билетов на матч 26 марта с «Локомотивом», «Авангард» направит на помощь пострадавшим в результате чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле», – говорится в сообщении клуба.

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, трое из них – дети.

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