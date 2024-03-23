КХЛ перенесла 5-й матч серии «Авангард» – «Локомотив». Он должен был пройти в воскресенье

КХЛ перенесла 5-й матч серии «Авангард» – «Локомотив».

24 марта команды должны были провести пятый матч серии второго раунда Кубка Гагарина в Омске. После четырех игр лидирует ярославский клуб (3-1).

«Пятый матч серии «Авангард» – «Локомотив» не состоится в воскресенье, 24 марта, и будет перенесен на другую дату, о чем лига сообщит дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Ранее стало известно о переносе на другую дату четвертого матча в серии между «Спартаком» и «Металлургом», который должен был пройти 23 марта.

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