Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо» при 3-0 в серии, «Локомотив» против «Авангарда»
«Трактор» примет «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня продолжится серия «Локомотива» и «Авангарда».
Второй раунд
- Дата проведения
- 22 марта, 17.00, «Арена Трактор»
Счет в серии: 3-0
- Дата проведения
- 22 марта, 19.30, «Арена-2000»
Счет в серии: 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф
Авангарду увезти домой равный счет в серии.
Кселу заштопать себе кое-что после вчерашних пяти пробоин.
Что ж, сегодня здесь должно быть больше содержательных дискуссий, меньше надутого пафоса. Всем хорошего хоккейчика!
Тебе подобные вместе с Кселом закидали Спартак еще перед играми, 4:0 в серии, вам ничего не светит, мы великая Магнитка, выносите нам кубок.
Хотя по игре Магнитка ничего сверхъестественного не показала, а во втором матче просто повезло.
А Спартаковские перед матчем молчали, желали удачи и никого не оскорбляли заранее.
Ну а после того, как Магнитка получила 5 пробоин, логично уже было сбить спесь с таких как вы, кто уже 4:0 записал в серии.
А сегодня ты как подбитый пес прибежал скулить на ветку))))
…Победа сегодня принесет нужный моральный аспект для победы в серии. Так что сегодня Никакого другого результата чем Победа для Динамо быть не может!
Верю в команду !
Локо вперёд!
"Лока" с испанск - сумасшедший!
Лока Локо!!!!
Нельзя просто так пройе6ать преимущество в 2 матча!!!
Тем более дома!!!!!!
Очень жаль, что динамовец Жамнов, чей свитер #26 поднят под сводами арены, возглавляет Спартак, а не родной клуб. ;)