Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо» при 3-0 в серии, «Локомотив» против «Авангарда»

«Трактор» примет «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня продолжится серия « » и « ».

Второй раунд

Счет в серии: 3-0

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф