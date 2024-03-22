Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо» при 3-0 в серии, «Локомотив» против «Авангарда»

Теги Авангард Локомотив Трактор результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Трактор» примет «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня продолжится серия «Локомотива» и «Авангарда».

Кубок Гагарина

Второй раунд

Трактор – Динамо Москва
Дата проведения
22 марта, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-0

Локомотив – Авангард
Дата проведения
22 марта, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф

54 комментария
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Трактору - закончить все сегодня.
Авангарду увезти домой равный счет в серии.
Кселу заштопать себе кое-что после вчерашних пяти пробоин.
+22
-7
+15
За Трактоа🚜💪🤘🏼
+16
-3
+13
За трактор 🚜 и локомотив. 🚂
+18
-7
+11
За Авангард!!! Сравнять счет!
+17
-7
+10
Ответ Остап80
2-2 должно быть. и какой ты сибиряк..
Мне сибиряку нельзя болеть за кого я хочу???
+16
-8
+8
Авангард, надо 2-2 в серии!!! Удачи !!!
+11
-5
+6
Трактор, нужно закрывать серию! Локо делать 3:1 в серии.
+17
-11
+6
Подведем итог. Динамо по игре проиграло только первую игру, во второй игре за свою самоотдачу Динамо заслуживало победы, но подвёл вратарь московской команды. Третья игра была равной, но ошибки защитников во второй и третьей пропущенной шайбах предопределило исход, плюс как и в предыдущих играх великолепен голкипер Зак Фукале! Понимаю жажду челябинских болельщиков а также хейтеров Динамо закончить серию сегодня, но скажу так, Динамо по игре не заслужило проиграть серию в сухую. Кто хоть чуток в игре рубит, со мной согласятся!
+9
-4
+5
Удачи и только Победы Парням из Челябинска!Я в Вас верю.
+5
0
+5
Ответ Матроскин52
Доброго утра! Всем хорошего хоккейного вечера! Удачи Трактору и Локомотиву!
По Трактору полностью согласен, а Локомотив для интриги должен слить.
+5
-1
+4
Ответ Славься Сибирь
Трактор, нужно закрывать серию! Локо делать 3:1 в серии.
2-2 должно быть. и какой ты сибиряк..
+12
-8
+4
Нам удачи и победы 🤞🙏💪
+5
-1
+4
Вчера на ветке здесь творилась форменная вакханалия, свистопляска в чистом виде. Спартак впервые за 100 лет выиграл матч второго раунда, да еще и у самой Магнитки. И что тут началось!.. Спартаковская общественность вопила, как будто выиграли уже Кубок Гагарина. Если СКА я не люблю из-за их руководства (к болельщикам особых претензий нет, им не за кого болеть больше в СПб), то у Спартака скорее наоборот — из-за футбольно-хоккейной паствы (к Жамнову и Ко вопросов нет).

Что ж, сегодня здесь должно быть больше содержательных дискуссий, меньше надутого пафоса. Всем хорошего хоккейчика!
+10
-6
+4
Динамо, возможно, не заслуживает по игре сухого поражения в серии, но надеюсь, Фукале будет против и Трактор закончит серию сегодня
+3
0
+3
Трактор вперёд только вперёд остался один шаг. Верим.
+3
0
+3
За Динамо! Будет очень обидно получить свип после выигранной регулярки, на сухарь москвичи уж точно не наиграли.
+4
-2
+2
Доброго утра! Всем хорошего хоккейного вечера! Удачи Трактору и Локомотиву!
+5
-3
+2
За Локомотив и Трактор!!!
+4
-2
+2
Авангард и Трактор победы!
+7
-6
+1
Ответ vzi
Вчера на ветке здесь творилась форменная вакханалия, свистопляска в чистом виде. Спартак впервые за 100 лет выиграл матч второго раунда, да еще и у самой Магнитки. И что тут началось!.. Спартаковская общественность вопила, как будто выиграли уже Кубок Гагарина. Если СКА я не люблю из-за их руководства (к болельщикам особых претензий нет, им не за кого болеть больше в СПб), то у Спартака скорее наоборот — из-за футбольно-хоккейной паствы (к Жамнову и Ко вопросов нет). Что ж, сегодня здесь должно быть больше содержательных дискуссий, меньше надутого пафоса. Всем хорошего хоккейчика!
Одна маленькая ремарочка.
Тебе подобные вместе с Кселом закидали Спартак еще перед играми, 4:0 в серии, вам ничего не светит, мы великая Магнитка, выносите нам кубок.
Хотя по игре Магнитка ничего сверхъестественного не показала, а во втором матче просто повезло.
А Спартаковские перед матчем молчали, желали удачи и никого не оскорбляли заранее.
Ну а после того, как Магнитка получила 5 пробоин, логично уже было сбить спесь с таких как вы, кто уже 4:0 записал в серии.
А сегодня ты как подбитый пес прибежал скулить на ветку))))
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Ответ Вольфсбург
Подведем итог. Динамо по игре проиграло только первую игру, во второй игре за свою самоотдачу Динамо заслуживало победы, но подвёл вратарь московской команды. Третья игра была равной, но ошибки защитников во второй и третьей пропущенной шайбах предопределило исход, плюс как и в предыдущих играх великолепен голкипер Зак Фукале! Понимаю жажду челябинских болельщиков а также хейтеров Динамо закончить серию сегодня, но скажу так, Динамо по игре не заслужило проиграть серию в сухую. Кто хоть чуток в игре рубит, со мной согласятся!
Немного не согласен .) Был на первой игре в которой Динамо не проигрывало по игре …. 3 шайбы за 4 мин от Коновалова. Скорее в третьей игре Динамо не было сильнее Трактора, потому что подломились во второй игре из- за тренерской ошибки. Динамо и Трактор по игре не заслуживают поражения с любым счетом….. А та вторая игра была в этом плане определяющая. Удача повернулась к Трактору лицом……Теперь каждая из следующих игр будет для Динамо наиважнейшей и решающей. Динамо больше трех раз подряд в сезоне не проигрывало в регулярке, так что не будем менять традицию этого сезона и вернем Удачу!

…Победа сегодня принесет нужный моральный аспект для победы в серии. Так что сегодня Никакого другого результата чем Победа для Динамо быть не может!

Верю в команду !
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Ответ притвиц
Кому нужен этот КК,если проиграли в четвертьфинале главного турнира, да еще и 0-4 (не дай бог позора) от девятой команды регулярки.
Дык и я про это!
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Неужели Динамо со всеми их амбициями и финансами вот так бездарно закончит сезон и поедет на пляжи? Хотя Кубок Континента есть, можно и отдохнуть...
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⚫️⚪️только⚫️⚪️
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Ну хотя бы одна семиматчевая серия должна же быть в ПО КХЛ за 2 раунда, между Локо и Омском прям сейчас читается такая серия.
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Ответ Russ Ivan
Дык и я про это!
Извини не понял иронии, виноват))))
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Пусть победит сильнейший💪
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🚂🚂🚂🚂🚂
Локо вперёд!
"Лока" с испанск - сумасшедший!
Лока Локо!!!!
Нельзя просто так пройе6ать преимущество в 2 матча!!!
Тем более дома!!!!!!
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ТРАКТОР! ТРАКТОР! ТРАКТОР! ТОЛЬКО ПОБЕДА!
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Ответ Russ Ivan
Неужели Динамо со всеми их амбициями и финансами вот так бездарно закончит сезон и поедет на пляжи? Хотя Кубок Континента есть, можно и отдохнуть...
У Динамо проблема не в амбициях, а в неспособности тренерского штаба придумать что-то оригинальное под плей-офф.

Очень жаль, что динамовец Жамнов, чей свитер #26 поднят под сводами арены, возглавляет Спартак, а не родной клуб. ;)
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