«Спартак» победил «Металлург» (5:2) в третьем матче, сократив отставание в серии – 1-2. Морозов набрал 3 очка, Голдобин сделал дубль

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Николай Голдобин Иван Морозов Хоккей

«Спартак» выиграл первый матч у «Металлурга» в серии плей-офф КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу со счетом 5:2 в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

В составе «Спартака» три очка (1+2) набрал нападающий Иван Морозов. Форвард Николай Голдобин сделал дубль.

Таким образом, красно-белые сократили отставание в серии – 1-2.

Четвертый матч серии состоится 23 марта на домашней площадке «Спартака».

Спартак – Металлург Мг 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Дата проведения
21 марта, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Цыплаков (Локтионов)
2:0 – 17 Морозов (Порядин)
2:1 – 21 Зернов ()
2:2 – 41 Хабаров (Минулин, Петунин)
3:2 – 46 Голдобин (Морозов)
4:2 – 51 Порядин (Вишневский, Бурмистров)
5:2 – 57 Голдобин (Морозов)
Вратари: Николаев 26/28 – Набоков 38/42.
48 комментариев
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Спартак сегодня показал 🥚🥚🥚, с победой, в отличие от СКА! Молодчики!
+46
-1
+45
Всё-таки 2-1 в серии для нейтральных болельщиков приятнее, чем 3-0 (если речь не идёт про ска, конечно же). А болельщиков КБ с победой.
+44
-1
+43
Спартак с победой!
+35
-4
+31
С горячего Мегаспорт, товарищи! Я оглох и онемел, но писать могу, это праздник! Завалили самую неудобную команду, слов нет! Со всем уважением к Ммг, но болелы у вас самые отбитые и наглые, сидите и обьекайте! В субботу вновь увидимся! Спааааартаак 🔥🔥🔥
+27
-5
+22
С Победой! Вот и у нас первое звено сыграло!)
+17
-1
+16
Ответ Xell
Комментарий скрыт
ты же писал, что ни одной не будет lol
+15
0
+15
Спартак, с возвращением в серию! Классный матч, аплодирую!
+12
-1
+11
вот это матч, вот это огонь был на льду, действительно лёд плавился, вот такой хоккей нам нужен, атаки туда сюда, в некоторых моментах аж забывал дышать, с победой мой любимый Спартак♥🤍 идем дальше, как сказал Голдобин, это всего лишь маленький шажёк, молодцы, и дисциплину подтянули. еще раз с победой Спартак ♥🤍
вперёд Спартак ♥🤍☝️
+10
0
+10
Ответ 1905vb
Спартак сегодня показал 🥚🥚🥚, с победой, в отличие от СКА! Молодчики!
Есть характер у команды! И атака!
+11
-2
+9
наконецто наши бразильцы распечатали набакава)) а филин это два сердца команды!
+11
-2
+9
Ответ John-Vorchun
Результат ожидаем.у Магнитки 20-летний пацан в воротах,а подмены нет.а команда ему не помогла.ПО ошибок не прощает.
Ещё вчера про него писали, что он на ноль тянет серию и пора на драфт в НХЛ.
+8
0
+8
Тяжёлый матч, надо сравнивать счёт в серии.
+7
-1
+6
С победой КБ. Вот именно так надо играть плей офф, с напором, с желанием, с азартом, а не как в Магнитогорске. С такой игрой шанс в серии будет. Верим
+7
-1
+6
Наше дело правое, мы победим! ХК Спартак я тебя люблю!
+5
0
+5
Заслуженно и по делу.
Автобус был наказан.
ММг лучше были только минут 10 в середине второго периода.
+8
-3
+5
Всех болельщиков Спартака с победой! Как 3-ю шайбу забросили, сразу кураж поймали!
+5
0
+5
«Бразильцам» развязали ноги и вот и результат.
+3
0
+3
Ну не железный же этот парень в рамке у ММг, сколько мог - тащил серию. Но и полевые как-то помогать должны были.
Всё по делу. С такой игрой Спартак в субботу обязан сравнивать, ну и дальше на кураже забирать серию)
+3
0
+3
Сегодня бразильцы молодцы, ну и Цыпа начало положил. В субботу, если кураж не потеряют должны продолжить радовать.
+2
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+2
Ответ vzi
Ммг был лучше и в 1-м периоде, и во 2-м, и в начале 3-его. Потом пошла игра на встречных курсах, Спартак забил две не очевидные шайбы (из-за ворот и подставление), Спартаку больше повезло. Но Магнитка была не хуже по совокупности действий в течение игры. Спартак ни одной шайбы не забыл с комбинаций (впрочем, Магнитка тоже).
🤡🤡🤡🤡
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С победой КБ. В субботу все на хоккей 🏒!!!
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И кстати Илюха играл!
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Ответ MMGPetr
Раздухарились мясные один матч выиграли и думают теперь так и дальше будет ,вылетите как пробка и пропадете сразу.
Открывыйте счет в Сосьете Женераль!
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Ответ John-Vorchun
На заборе тоже пишут.надо смотреть реально на ситуацию,в Магнитке команда только строится.
А Спартак типа уже построен? команда только в этом сезоне собралась. Да бог чтобы на следующий сезон Все остались.
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Браво, Спартак! Удачи и дальше!
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Ответ vzi
Ммг был лучше и в 1-м периоде, и во 2-м, и в начале 3-его. Потом пошла игра на встречных курсах, Спартак забил две не очевидные шайбы (из-за ворот и подставление), Спартаку больше повезло. Но Магнитка была не хуже по совокупности действий в течение игры. Спартак ни одной шайбы не забыл с комбинаций (впрочем, Магнитка тоже).
Xg в матче 5,03 на 2,05. Это без учета гола в пустые. Броски в створ 42:28
Но у вас ММг конечно был лучше.
Главный приз за необъективность - ваш!
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С победой всех, кто за «Спартак» и с ним! Тяжёлый матч. Отличный первый период. По настрою, отдаче, результату. Если бы не нелепые действия Николаева в самом начале второго периода, когда Магнитка отквитала одну шайбу, возможно, кураж и не ушёл бы. На мой взгляд, в целом период остался за Магнитогорском. Когда пропустили в начале третьего и счёт стал равным, стало реально тревожно. Хорошо, что забил «Спартак». А дальше уже спало легче. Гол Порядина практически все решил. Последнюю шайбу Голдобин забивал уже в пустые ворота. Порадовала команда. Наконец-то включился Голдобин. Очень хороший матч, на мой взгляд, для Пашина, Филина, Цыплакова, Иванова, Порядина. Самоотдача у ребят была просто запредельная. Повторюсь: сегодня играла команда. Спасибо за такой хоккей и эмоции. Послезавтра будет битва. Так держать! P.S. Магнитка будет злой. Не сказал бы, что игра была грубой. Жесткой - да. В конце стали сдавать нервы у Магнитки. Удаление Яковлева из этой серии. А вот судейство не понравилось. Мне показалось, что не свистели в пользу Магнитки, то есть пропускали удаления.
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Молодцы, парни!
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Перестать пропускать на первых и последних минутах и можно будет замахнуться на выход в следующий круг.
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Ответ barbarian1991
Всё-таки 2-1 в серии для нейтральных болельщиков приятнее, чем 3-0 (если речь не идёт про ска, конечно же). А болельщиков КБ с победой.
Спасибо ☺️
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