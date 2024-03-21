«Спартак» победил «Металлург» (5:2) в третьем матче, сократив отставание в серии – 1-2. Морозов набрал 3 очка, Голдобин сделал дубль

«Спартак» выиграл первый матч у «Металлурга» в серии плей-офф КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу со счетом 5:2 в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

В составе «Спартака» три очка (1+2) набрал нападающий Иван Морозов. Форвард Николай Голдобин сделал дубль.

Таким образом, красно-белые сократили отставание в серии – 1-2.

Четвертый матч серии состоится 23 марта на домашней площадке «Спартака».