«Спартак» победил «Металлург» (5:2) в третьем матче, сократив отставание в серии – 1-2. Морозов набрал 3 очка, Голдобин сделал дубль
«Спартак» выиграл первый матч у «Металлурга» в серии плей-офф КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу со счетом 5:2 в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.
В составе «Спартака» три очка (1+2) набрал нападающий Иван Морозов. Форвард Николай Голдобин сделал дубль.
Таким образом, красно-белые сократили отставание в серии – 1-2.
Четвертый матч серии состоится 23 марта на домашней площадке «Спартака».
- Дата проведения
- 21 марта, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- 1:0 – 4 Цыплаков (Локтионов)
- 2:0 – 17 Морозов (Порядин)
- 2:1 – 21 Зернов ()
- 2:2 – 41 Хабаров (Минулин, Петунин)
- 3:2 – 46 Голдобин (Морозов)
- 4:2 – 51 Порядин (Вишневский, Бурмистров)
- 5:2 – 57 Голдобин (Морозов)
вперёд Спартак ♥🤍☝️
Автобус был наказан.
ММг лучше были только минут 10 в середине второго периода.
Всё по делу. С такой игрой Спартак в субботу обязан сравнивать, ну и дальше на кураже забирать серию)
Но у вас ММг конечно был лучше.
Главный приз за необъективность - ваш!