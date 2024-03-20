Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо», «Локомотив» против «Авангарда»

«Трактор» примет «Динамо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня продолжится серия « » и « ».

Второй раунд

Счет в серии: 2-0

Счет в серии: 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф