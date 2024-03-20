Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо», «Локомотив» против «Авангарда»

Теги Авангард Локомотив Трактор результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Трактор» примет «Динамо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня продолжится серия «Локомотива» и «Авангарда». 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Трактор – Динамо Москва
Дата проведения
20 марта, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

Локомотив – Авангард
Дата проведения
20 марта, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф

29 комментариев
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Выдвигаюсь на матч. Сегодня, только победа Динамо.
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Трактору победы🚜💪нужно забирать домашнюю серию😉🤟🏻
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За Локомотив ! Дожимать ! Удачи Трактористам...
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🚜🚜🚜💪💪
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Продолжаем победную традицию:::::
Конечно же за Урал!!!И Локомотив!!! Удачи вам парни и без травм.......
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Трудно поверить, что серии закончатся в сухую. Трактору сегодня будет очень трудно, а вот Омск возможно уже мыслями на пляже, но на одну игру могут собраться...
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Интрига дня! Сито дырявое сегодня будет в воротах Динамо или Макс Моторыгин все- таки! В Челябинске определяющая игра, проигрывает Динамо, можно готовиться к отпуску. Проигрывает Трактор, у них есть право на ошибку. Удачи⚪🔵!
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У Динамо нет надёжного вратаря, а это уже огромный минус в ПО. Если Трактор сегодня выиграет, то Инокентию придётся (как он и сказал) болеть в полуфинале за челябинцев))) с 0-3 очень тяжело отыграться, и учитывая проблемную вратарскую линию, почти невозможно. То же можно сказать и про Авангард.....неизвестно как на команду повлияет смена тренера, могут лёд грызть, а могут и похлеще чем 0-7 проиграть, в любом случае если ярославцы выигрывают, то серию уже не упустят. Так что нас ждут сегодня две потрясающие игры
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За Авангард!!! Надо зацепить эту игру
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Поможет ли отставка Кравеца Авангарду или это как мёртвому припарка?
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Авангард, реабилитируйся! Иначе фаны не поймут.
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Динамо, не пора ли вспомнить, как выигрывать?..

Авангарду я бы пожелал того же, но просто не представляю, в каком состоянии сейчас команда. Точнее могу догадываться, что у многих игроков уже чемоданное настроение…
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встретимся на хоккее 🤣
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Весь УРАЛ за ТРАКТОР!!!
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лебединая песня динамо. трактористам никуда не сворачивать и ехать к цели. впереди полуфинал.
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Ответ Банзай
За Авангард!!! Надо зацепить эту игру
пошёл ты..
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