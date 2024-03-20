Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо», «Локомотив» против «Авангарда»
«Трактор» примет «Динамо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня продолжится серия «Локомотива» и «Авангарда».
Второй раунд
- Дата проведения
- 20 марта, 17.00, «Арена Трактор»
Счет в серии: 2-0
- Дата проведения
- 20 марта, 19.30, «Арена-2000»
Счет в серии: 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф
Конечно же за Урал!!!И Локомотив!!! Удачи вам парни и без травм.......
Авангарду я бы пожелал того же, но просто не представляю, в каком состоянии сейчас команда. Точнее могу догадываться, что у многих игроков уже чемоданное настроение…