Буре о Путине: «Я в 50 с хоккеем закончил, он сказал: «Я в 58 только начал». Ответил ему: «Вы уникальный человек». Ходить и бегать мы умеем от природы, а на коньках – неестественно, он нашел мужество»

Павел Буре поделился мнением о хоккейных навыках Владимира Путина.

По итогам выборов президента РФ Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов.

– Кстати, как вы относитесь к тому, что Владимир Владимирович играет в хоккей?

– Не так давно у меня была привилегия встретиться с президентом, и я ему сказал, что я буду играть, только если он меня пригласит. В 50 лет я с хоккеем закончил. А он ответил: «Я в 58 только начал». Ответил ему: «Я ж не вы – вы уникальный человек».

Я был очевидцем, как это все начиналось. При его занятости и с такой нагрузкой он нашел время учиться кататься на коньках. В 58 лет. Он не умел до этого кататься на коньках. И конечно, это огромная смелость выйти на люди, когда на тебя смотрят 12 или 16 тысяч зрителей.

Это не совсем комфортно – ты можешь упасть, можешь сделать что-то не то, и надо обладать мужеством. Буквально за год научился кататься и вышел играть. А что смеются, могу сказать одно: вы сами попробуйте.

Понятно, что он не профессионал, он даже подчеркивал, что любитель. Он был инициатором создания Ночной хоккейной лиги именно для любителей. И своим примером он хотел показать, что и в 58 лет можно научиться играть на любительском уровне. Поэтому я считаю, что это уникально, особенно в хоккее.

Ходить и бегать мы умеем все от природы, а на коньках – это неестественно. Много сложностей. Держать баланс, а надо не просто кататься, а играть, и шайба маленькая.

Человек нашел время и мужество выйти на лед, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.