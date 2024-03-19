Буре о Путине: «Я в 50 с хоккеем закончил, он сказал: «Я в 58 только начал». Ответил ему: «Вы уникальный человек». Ходить и бегать мы умеем от природы, а на коньках – неестественно, он нашел мужество»

Теги ЦСКА Павел Буре Владимир Путин КХЛ Политика ТАСС Хоккей

Павел Буре поделился мнением о хоккейных навыках Владимира Путина.

По итогам выборов президента РФ Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов.

– Кстати, как вы относитесь к тому, что Владимир Владимирович играет в хоккей?

– Не так давно у меня была привилегия встретиться с президентом, и я ему сказал, что я буду играть, только если он меня пригласит. В 50 лет я с хоккеем закончил. А он ответил: «Я в 58 только начал». Ответил ему: «Я ж не вы – вы уникальный человек».

Я был очевидцем, как это все начиналось. При его занятости и с такой нагрузкой он нашел время учиться кататься на коньках. В 58 лет. Он не умел до этого кататься на коньках. И конечно, это огромная смелость выйти на люди, когда на тебя смотрят 12 или 16 тысяч зрителей.

Это не совсем комфортно – ты можешь упасть, можешь сделать что-то не то, и надо обладать мужеством. Буквально за год научился кататься и вышел играть. А что смеются, могу сказать одно: вы сами попробуйте.

Понятно, что он не профессионал, он даже подчеркивал, что любитель. Он был инициатором создания Ночной хоккейной лиги именно для любителей. И своим примером он хотел показать, что и в 58 лет можно научиться играть на любительском уровне. Поэтому я считаю, что это уникально, особенно в хоккее.

Ходить и бегать мы умеем все от природы, а на коньках – это неестественно. Много сложностей. Держать баланс, а надо не просто кататься, а играть, и шайба маленькая.

Человек нашел время и мужество выйти на лед, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

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70 комментариев
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После 50 тоже кушать хочется, даже знаменитым когда-то хоккеистам. Отсюда и лижут, на перегонки
+106
-8
+98
Как то глянул этот легендарный матч (не целеком естественно) ночной хоккейной лиги. 😂Цирк отдыхает... Как они по сторонам разбигаются когда дедушка шайбу принимает, только у вратаря выбора нет, он бы и рад уйти... 😂😂😂
+65
-5
+60
Ответ Ромарио163
После 50 тоже кушать хочется, даже знаменитым когда-то хоккеистам. Отсюда и лижут, на перегонки
Я понимаю когда деды-ветераны такое говорят еще и с возможной деменцией, которые рискуют остаться только с нищенской пенсией, а когда долларовые миллионеры это за гранью.
+50
-2
+48
Ответ jqzn88xn6n
Гений, что еще добавить?!
Плейбой, миллиардер, филантроп
+39
-1
+38
Гений, что еще добавить?!
+34
-2
+32
Ответ DrDro
Плейбой, миллиардер, филантроп
Гигант мысли. Отец русской демократии
+33
-1
+32
Чё то как то слабенько. Вот как надо: ответил Ему: вы величайший геомтратег и экономист, Россия не знала таких лидеров как вы, спасибо, что вы подобрали нас, сирых и убогих, и привели к великому величию, благодаря Вам наша страна сейчас впереди всей планеты, а особенно пиндосов, по всем показателям. Давайте посмотрим вместе: экономика растет, население становится только богаче, рождаемость на самом пике, армия первая в мире. И вообще вы уникальный человек.
Ну и далее по тексту.
+32
-3
+29
Ответ ЭЮЯ
Комментарий скрыт
Суть как раз в этом. Занимается спортом - ок. Но на кой эту показуху с матчами устраивать? Позорят только себя и хоккей.
+16
-1
+15
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий удален модератором
Можно и в 70 научиться, в чем проблема то? Я в 34 первый раз сел на велосипед, в 35 участвовал в триатлоне (не ночном). Моя коллега в 59 лет впервые участвовала в ультрамарафоне через Сахару.
Мы либералы такие. Ржем.
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Как создать бога, продолжение саги...
+12
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Ответ scorp19
Ничего себе, на коньках умеет кататься. Ну значит точно не зря сидит десятилетиями на посту. Страшно представить чтобы было если бы страну возглавил человек, который никогда не играл в ночной лиге в хоккей.
А я тебе скажу что бы было. Солдаты НАТО маршировали бы по Красной площади и заставляли бы всех играть в американский футбол и бейсбол. А президентом бы поставили, страшно представить, черного трансгендера!
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Так, вызов принят. У меня ещё 6 лет, чтобы научиться кататься на коньках. И всё наладится, буду забивать по 5-7
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Хорошо, когда на дебаты времени нет, а на хоккей хватает.
+9
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Расскажите кто-нибудь Павлу, что редкий человек в России не умеет кататься на коньках, так что не надо втирать как это тяжело.
Кстати, я не умею. Подожду 59 лет, чтобы научиться кататься за неделю, взять клюшку т забить корявку. Превзойду уникального - и можно на пенсию.
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"Девки глянули в окно:
А в окне все ближе
Едет Путин в кимоно
И на горных лыжах.
Девки выскочили вон
В чем их мать родила...
Поглядел на девок он.
Тут их и накрыло!"
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Ответ DrDro
Плейбой, миллиардер, филантроп
Обладатель 9 золотых мячей
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Цари приходят и уходят, а кушать хочется всегда.
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Превратился в Пюре
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боря лижет (
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Пресмыкающиеся. Ни чести, ни совести.
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-4
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Гений, миллиардер, плейбой, филантроп, великий вождь.
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"шайба маленькая"
Почему этот великий аналитик ещё не помощник Ротенберга?
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Мы верим в мужество прислужливых парней
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Ответ Aviator92
Гигант мысли. Отец русской демократии
Отец русской клептократии
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Ответ Cruel Snake
Как то глянул этот легендарный матч (не целеком естественно) ночной хоккейной лиги. 😂Цирк отдыхает... Как они по сторонам разбигаются когда дедушка шайбу принимает, только у вратаря выбора нет, он бы и рад уйти... 😂😂😂
По этому матчу есть замечательные стихи Орлуши. Посмотрите в ютубе.
+1
0
+1
Ответ mbauer
Так, вызов принят. У меня ещё 6 лет, чтобы научиться кататься на коньках. И всё наладится, буду забивать по 5-7
У меня 8,,покурю пока
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Оригинально лизнул, незаезжено. Молодец, Павел, зачтено!
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Буре тоже идеально сапоги хозяину чистит, не хуже Ковальчука, Касатонов, Фетисова, Третьяка и т.д.
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Лучше бы хоккеистом так и оставался
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Зачем тебе это.Паша?В последнее время бывшим классным спортсменам лучше отказаться от интервью
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