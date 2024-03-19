НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Калгари», «Сиэтл» против «Баффало»

«Калгари» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В еще одной игре « » сыграет против « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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