НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Калгари», «Сиэтл» против «Баффало»

Теги результаты матчей Баффало Вашингтон Калгари НХЛ Сиэтл Хоккей

«Калгари» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В еще одной игре «Сиэтл» сыграет против «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Калгари – Вашингтон
Дата проведения
19 марта, 03.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Баффало
Дата проведения
19 марта, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну раз примет,значит хорошо
+15
-4
+11
Сегодня просто болеем за Кэпс, Сашу Овечкина и Спенсера Карбери! В случае победы Кэпс залетают на WC
+12
-6
+6
Ответ sk0208827
Комментарий удален модератором
онли денатурат
+6
-1
+5
Праздников накопилось немало, а всех парней дилетант вышиб из ДиСи, поэтому Саня придумал их отмечать в режиме видеоконференции и собрал у себя Мироху, каролинских пацанов, Керю Карапузова и Валеру Ничушкина, совещание прошло в веселой конструктивной манере, поэтому сегодня Саня может и не сыграть
+6
-1
+5
Саня, 20ю давай клади уж
+4
0
+4
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
не болей!)
+7
-4
+3
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Хоккей это не твое конечно
+10
-7
+3
Вот прям надо побеждать!
+2
0
+2
Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
Проголосовал?)
+3
-1
+2
Ответ hhlg
Сегодня просто болеем за Кэпс, Сашу Овечкина и Спенсера Карбери! В случае победы Кэпс залетают на WC
"Залетают" - не очень хорошее слово. Между ним и словом "вдули" существует причинно-следственная связь.
+2
0
+2
Что за дуэли нас ждут 🦅 vs 🔥:
Ови vs Кузьма
Миро vs Миро
Алексеев vs Охотюк
Ну и братья бульбаши 🇧🇾
Протас vs Шарангович
+2
0
+2
"Калгари" в гостях Овечкин забил 6 шайб, 2 раза по одной и 2 дубля, в 12-ти матчах (из 12 возможных). 8 раз побеждал "Вашингтон", 4 победы у "Калгари", сделал 8 передач, + 4, "Вашингтон" произвёл 352 броска, из них Овечкин 50 бросков.
Признавался 2 раза первой звездой матча, один раз второй и один раз третьей.
5 - ю(765-ю) 08.03.2022, в равных составах 5*5, с передачи Евгения Кузнецова.
6 - ю(766 - ю) 08.03.2022, в равных составах (en) в пустые ворота, с передачи Тома Уилсона, победная шайба (120 - я).
Овечкину забить, команде победить.
+7
-5
+2
Ответ hhlg
Сегодня просто болеем за Кэпс, Сашу Овечкина и Спенсера Карбери! В случае победы Кэпс залетают на WC
А завтра Пeтухoв выложит статью в духе «Вы не верили, а я знал - у Вашингтона получится», и все закончится ))
+1
0
+1
Ответ hhlg
Сегодня просто болеем за Кэпс, Сашу Овечкина и Спенсера Карбери! В случае победы Кэпс залетают на WC
Мне сдаётся, что мы через 3-е в дивизионе выйдем, а не через WC.
+1
0
+1
Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
Я про Задорова)
+1
0
+1
Ответ Sonnyanderson
Я про Задорова)
Если бы Заборов подошёл к посольству у него бы отобрали паспорт, если верить Володимиру Милову
+1
0
+1
Ответ Jeff Lebowski
"Залетают" - не очень хорошее слово. Между ним и словом "вдули" существует причинно-следственная связь.
Дети это же прекрасно)
0
0
0
Ответ Столичный Чел
Вашингтону лучше бы выиграть у Калгари т.к. дальше Торонто, Каролина, Виннипег, прямой конкурент Детройт, снова Торонто и Бостон.
да если учесть, что и этот выезд мего суровый, дальше там тоже идет жесть)
0
0
0
Ответ ceo
А завтра Пeтухoв выложит статью в духе «Вы не верили, а я знал - у Вашингтона получится», и все закончится ))
"Вашингтон" заполз в плэйофф,
Начал всех зубами рвать.
Но появился Петухов,
И закончилось всё, ****ь.
0
0
0
Ответ hhlg
#ALLCAPS Ovechkin-McMichael-Oshie Miroshnichenko-Strome-Wilson Pacioretty-Lapierre-Milano Malenstyn-Dowd-Protas Fehervary-Carlson Sandin-Jensen Alexeyev-TvR Lindgren
Главное 23 порвать хлерикэйнз с хузнесовым и финнами. А то много визгов и мало шерсти. Разумеется в дублем Овечкина
+2
-2
0
Ответ Фанат Ференцвароша
Все адекватные за Калгари
Это ещё почему?
0
0
0
Ответ Sonnyanderson
Я про Задорова)
Не упоминай этого любителя радуги!
0
0
0
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
0-0 и минус пользы от старого якоря
0
0
0
Давай Вашингтоныч, сегодня нужно побеждать!
+2
-2
0
Вашингтону лучше бы выиграть у Калгари т.к. дальше Торонто, Каролина, Виннипег, прямой конкурент Детройт, снова Торонто и Бостон.
0
0
0
Удачи Великому Вашику!
+2
-2
0
#ALLCAPS

Ovechkin-McMichael-Oshie
Miroshnichenko-Strome-Wilson
Pacioretty-Lapierre-Milano
Malenstyn-Dowd-Protas

Fehervary-Carlson
Sandin-Jensen
Alexeyev-TvR

Lindgren
+4
-4
0
Скудный на матчи день.
Вся развязка борьбы за по впереди.
Баффало еще тоже может)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий