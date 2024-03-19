НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Калгари», «Сиэтл» против «Баффало»
«Калгари» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В еще одной игре «Сиэтл» сыграет против «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 марта, 03.30, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 19 марта, 05.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ови vs Кузьма
Миро vs Миро
Алексеев vs Охотюк
Ну и братья бульбаши 🇧🇾
Протас vs Шарангович
Признавался 2 раза первой звездой матча, один раз второй и один раз третьей.
5 - ю(765-ю) 08.03.2022, в равных составах 5*5, с передачи Евгения Кузнецова.
6 - ю(766 - ю) 08.03.2022, в равных составах (en) в пустые ворота, с передачи Тома Уилсона, победная шайба (120 - я).
Овечкину забить, команде победить.
Начал всех зубами рвать.
Но появился Петухов,
И закончилось всё, ****ь.
Ovechkin-McMichael-Oshie
Miroshnichenko-Strome-Wilson
Pacioretty-Lapierre-Milano
Malenstyn-Dowd-Protas
Fehervary-Carlson
Sandin-Jensen
Alexeyev-TvR
Lindgren
Вся развязка борьбы за по впереди.
Баффало еще тоже может)