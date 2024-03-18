Козлов останется главным тренером «Салавата». Команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина («Чемпионат»)

Теги Салават Юлаев ЦСКА Виктор Козлов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Виктор Козлов сохранит пост главного тренера «Салавата Юлаева» на сезон-2024/25.

25 марта в Уфе состоится пресс-конференция по итогам выступления команды в сезоне-2023/2024, на которой будут официально объявлены все решения.

По данным источника, Виктору Козлову объявили, что он продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Ранее поступала информация, что Козлов рассматривается на пост главного тренера ЦСКА.

«Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах.

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29 комментариев
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Ответ цэсемьэр
хорошея новость, тренер с почерком👌🏽
вылет в 1 туре это уже почерк.
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Безхребетный безэмоциональный человек который 2 года не мог дать правильного импульса команде в плей-офф.
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+18
хорошея новость, тренер с почерком👌🏽
+12
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+6
Товарищи не из Республики непонимающие обстановку лучше не пишите. Надо давно было менять Козлова и ставить Цулыгина. Распил в республике идет очень активно,вечно молодые и падающие надежду 24-27 летние игроки их пора выгонять.По мне тык уж лучше вообще сезон начинать с 18-20 летними и пофиг,один черт первый раунд не пройдут,так хоть деньги останутся. У нас тут в Уфе такой Центр борьбы строят, колонны по всему городу ставят ни кому ненужные и Памятники за 3 млрд, а пока у нас юбилей города., на хоккей денег нет. При Цулыгине хоть игра в защите видна.
+11
-6
+5
Ответ Айнур Арысланов
Товарищи не из Республики непонимающие обстановку лучше не пишите. Надо давно было менять Козлова и ставить Цулыгина. Распил в республике идет очень активно,вечно молодые и падающие надежду 24-27 летние игроки их пора выгонять.По мне тык уж лучше вообще сезон начинать с 18-20 летними и пофиг,один черт первый раунд не пройдут,так хоть деньги останутся. У нас тут в Уфе такой Центр борьбы строят, колонны по всему городу ставят ни кому ненужные и Памятники за 3 млрд, а пока у нас юбилей города., на хоккей денег нет. При Цулыгине хоть игра в защите видна.
Кстати, я тоже не понял почему тогда у вас Цклвгина подвинули!!! Мне тоже тогда показалось, что это зря было сделано!! Я хоть и болельщик Трактора, но Салават это второй клуб за которым я слежу... Мне очень нравится ваша команда!! Я даже расстроился, что плей-офф мы с вами начали.. Да и друзей болельщиков у меня в Уфе много!!
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Ответ Baik15
Безхребетный безэмоциональный человек который 2 года не мог дать правильного импульса команде в плей-офф.
Тренер не обязательно должен биться в конвульсиях на публике (на скамейке или в подтрибунке во время интервью), чтобы быть успешным.

Например, Валерий Белоусов был весьма спокойным человеком, который даже особо голос не повышал на тренировках (читал о нем такое в некоторых статьях). Это не помешало ему трижды выиграть чемпионат с двумя разными командами и еще две Евролиги.

Другое дело — какова тренерская квалификация Козлова? Бывает так, что тренер может быть отличным “вторым”, но слабым “главным”. Возможно, это как раз про Козлова.
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Ответ Babochkalov
Очень рад этому сообщению, очень правильное решение, молодой тренер, набирается опыта, команда досталась не в лучшем виде, в сезон нужно усиление и поборемся. Всех болельщиков поздравляю! Продолжаем болеть за уральцев в плей-офф!
Молодому тренеру в следующем году аж 50 будет
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Это правильное решение. Козлов заслуживает этого, сколько было не фарта. В один момент Салавату так повезёт, что будут бороться за кубок!
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без капитальных, качественных изменений в составе, хоть Быкова с Захаркиным, хоть Его Воробейшество, хоть Козлова ставь... а что б порядок с составом навести, генменеджер нужен, а не эти недоразумения типа курносова с чижовым. но, как нам сказал юморист баширов перед сезоном "Мы всегда говорили, что мы знаем, что делаем. Сейчас, приглашая генерального менеджера, мы даем такой посыл - "знаете, мы все ерундой занимались тут до этого времени, а сейчас пришел спаситель и сейчас нас всех спасет." собственно, исходя из этой логики генменеджера они не подписали и видимо не подпишут. а значит продолжится всё плюс минус то же самое.
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Ну и правильно, я же говорил, еще лет 5-6 его потерпим и сможем первый раунд плей-офф проходить... А лет дык через 20 глядишь и второй раунд плей-офф пройдем, правда уже может козлята будут тренировать СЮ.
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А ведь Хабиров сказал Баширову вместе уволю, и че?
+1
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+1
Ответ vzi
Тренер не обязательно должен биться в конвульсиях на публике (на скамейке или в подтрибунке во время интервью), чтобы быть успешным. Например, Валерий Белоусов был весьма спокойным человеком, который даже особо голос не повышал на тренировках (читал о нем такое в некоторых статьях). Это не помешало ему трижды выиграть чемпионат с двумя разными командами и еще две Евролиги. Другое дело — какова тренерская квалификация Козлова? Бывает так, что тренер может быть отличным “вторым”, но слабым “главным”. Возможно, это как раз про Козлова.
При всем уважении к Белоусова, побеждать в те времена было легче, ибо все решал состав, сейчас нужна реально работа тренера, в частности работа с молодыми.
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Ответ цэсемьэр
хорошея новость, тренер с почерком👌🏽
каменное лицо
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по ходу сезона на Цулыгина поменяют
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Балаболы
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М-да. Ну тогда надо избавится от Кольцова. Нужен ему хороший опытный помощник, есть ещё Цулыгин. Баширов останется конечно, пусть тогда Чижова и Курноусова уволить и наймет нормальных менеджеров.
Пока остальные в дедлайне учились качественно, СЮ "усилился" из Тороса Грудковым и Огирчикум. Одному скоро 30, второму 25. Даже в ВХЛ не сказать, что они звезды.
Пустозеров а, Лещенко можно было обменять, все равно не играли. По Шмелеву в том сезоне все ясно было, но продлили и много ещё вечно перспективная молодёжь, кровинушки. Пименов, Алалыкин, Кузьмин и тд.
+3
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Отличная новость!👍🏻
+2
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Очень рад этому сообщению, очень правильное решение, молодой тренер, набирается опыта, команда досталась не в лучшем виде, в сезон нужно усиление и поборемся. Всех болельщиков поздравляю! Продолжаем болеть за уральцев в плей-офф!
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М-да им виднее, значит главному тренеру надо хороших помощников,состав команды надо усилить
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кое кто не держит слово .значит нельзя верить этому человеку
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в прошлом сезоне, как впрочем и в этом, кого мы выигрывали, я имею ввиду наших конкурентов прошли дальше первого тура и мы с вами посчитали ну вот)) нам не повезло что попали на Адмирал ((. В этом сезоне, как в прошлом мы тоже не прошли 1 тур, нам тоже неповезло)) что попали на вязкий Трактор))), а ведь мы выигрывали и Трактор, и Авангард с Магнитком в этом году в регулярке и не сказать что мы с трудом выигрывали команды наших конкурентов. И начался плофф))).
Козлов это не то что нужно Салавату для Кубка, в плофф он не может мобилизовать игроков, нет "чуйки" у него на верное решение, тренерской интуиции. Уж извините меня болельщики некоторые, но условный Тамбиев способнее Козлова, в этом году у них вратаря не было, вот и результат. В Уфе и вратарь есть и забивать есть кому, а все говорят Самми с травмой играл, одно звено играет только))). А кто допустил развитие этой травмы, кто в ответе? Оправдания нелепые. Кто непонял повторю. Козлов не может вывернуть наизнанку игроков, а должен.
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В регулярке надо подниматься в ТОП-2, иначе нет смысла с ним дальше продолжать
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Ответ Айнур Арысланов
Товарищи не из Республики непонимающие обстановку лучше не пишите. Надо давно было менять Козлова и ставить Цулыгина. Распил в республике идет очень активно,вечно молодые и падающие надежду 24-27 летние игроки их пора выгонять.По мне тык уж лучше вообще сезон начинать с 18-20 летними и пофиг,один черт первый раунд не пройдут,так хоть деньги останутся. У нас тут в Уфе такой Центр борьбы строят, колонны по всему городу ставят ни кому ненужные и Памятники за 3 млрд, а пока у нас юбилей города., на хоккей денег нет. При Цулыгине хоть игра в защите видна.
мечеть достроили ? был у вас 2 года назад
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Ответ ЧакЧак
мечеть достроили ? был у вас 2 года назад
нет, стоит недостроенная и никому не нужная. более того, в прошлом году с неё минарет отвалился 😄
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Поменять тренера могут игроки в следующем сезоне плохой игрой.
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Ответ FaithDevotion
Молодому тренеру в следующем году аж 50 будет
Молодой тренер, в плане опыта. Нечего страшного, игра есть, нужно усиление обязательно. Если человека оставляют, значит доверяют. Я смотрю тут спецов море, может за пост поборетись?
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Ответ ЧакЧак
на сл год финал будет Салават Ак Барс !
Утешительный финал.
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