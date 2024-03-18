Козлов останется главным тренером «Салавата». Команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина («Чемпионат»)

Виктор Козлов сохранит пост главного тренера «Салавата Юлаева» на сезон-2024/25.

25 марта в Уфе состоится пресс-конференция по итогам выступления команды в сезоне-2023/2024, на которой будут официально объявлены все решения.

По данным источника, Виктору Козлову объявили, что он продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Ранее поступала информация, что Козлов рассматривается на пост главного тренера ЦСКА.

«Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах.