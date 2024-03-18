Козлов останется главным тренером «Салавата». Команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина («Чемпионат»)
Виктор Козлов сохранит пост главного тренера «Салавата Юлаева» на сезон-2024/25.
25 марта в Уфе состоится пресс-конференция по итогам выступления команды в сезоне-2023/2024, на которой будут официально объявлены все решения.
По данным источника, Виктору Козлову объявили, что он продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Ранее поступала информация, что Козлов рассматривается на пост главного тренера ЦСКА.
«Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах.
Например, Валерий Белоусов был весьма спокойным человеком, который даже особо голос не повышал на тренировках (читал о нем такое в некоторых статьях). Это не помешало ему трижды выиграть чемпионат с двумя разными командами и еще две Евролиги.
Другое дело — какова тренерская квалификация Козлова? Бывает так, что тренер может быть отличным “вторым”, но слабым “главным”. Возможно, это как раз про Козлова.
Пока остальные в дедлайне учились качественно, СЮ "усилился" из Тороса Грудковым и Огирчикум. Одному скоро 30, второму 25. Даже в ВХЛ не сказать, что они звезды.
Пустозеров а, Лещенко можно было обменять, все равно не играли. По Шмелеву в том сезоне все ясно было, но продлили и много ещё вечно перспективная молодёжь, кровинушки. Пименов, Алалыкин, Кузьмин и тд.
Козлов это не то что нужно Салавату для Кубка, в плофф он не может мобилизовать игроков, нет "чуйки" у него на верное решение, тренерской интуиции. Уж извините меня болельщики некоторые, но условный Тамбиев способнее Козлова, в этом году у них вратаря не было, вот и результат. В Уфе и вратарь есть и забивать есть кому, а все говорят Самми с травмой играл, одно звено играет только))). А кто допустил развитие этой травмы, кто в ответе? Оправдания нелепые. Кто непонял повторю. Козлов не может вывернуть наизнанку игроков, а должен.