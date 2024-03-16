Кубок Гагарина. «Авангард» против «Локомотива», «Динамо» примет «Трактор»
«Авангард» примет «Локомотив» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня стартует серия «Динамо» – «Трактор».
Второй раунд
- Дата проведения
- 16 марта, 13.30, «G-Drive Арена»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 16 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф
Не благодари
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Живу ща на птичьих правах у друзей, буду смотреть со смарта. Главное - захотеть)
В полуфинал выйдут Динамо, Авангард, СКА и Спартак😜
А может процент и скатится до 25%🥲 но главное для меня , это 25)))
И в этом ошибки быть не может😎
придётся пиратить на онхоки.тв
И Локомотиву пожелаю удачи....