Кубок Гагарина. «Авангард» против «Локомотива», «Динамо» примет «Трактор»

Теги Авангард Локомотив Трактор результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

«Авангард» примет «Локомотив» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня стартует серия «Динамо» – «Трактор». 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Авангард – Локомотив
Дата проведения
16 марта, 13.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Динамо Москва – Трактор
Дата проведения
16 марта, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф

27 комментариев
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За Восток!!!
+6
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+6
Ответ Silver46
И не по одному каналу не показывают.Все что надо знать о популяризации хоккея в стране.
В Ярославле показывают!)))
+6
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+6
Вперед локомотив 🚂
+8
-3
+5
Ответ Silver46
И не по одному каналу не показывают.Все что надо знать о популяризации хоккея в стране.
Сейчас бы писать в интернете комментарии о том, как по федеральному ТВ что-то не показывают... Какая может быть популяризация на ТВ? Среди пенсионеров, у которых нет интернета и старые телевизоры? КХЛ включена в стандартный Яндекс Плюс на КиноПоиске - вот это и есть популяризация. Любой, кто платит за музыку 299 р/месяц имеет возможность посмотреть любой матч на смартфоне/компьютере/смарт ТВ, и даже в записи. Уж в этом плане КХЛ поругать даже не за что)
+5
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+4
курей на перья
+6
-4
+2
Ответ Founding father
Кхл прайм и кхл hd Не благодари
Друг,да это все понятно)Я на работе и у меня маленький квадратик два на два с двумя каналами(благо матч ТВ есть),так что дай хоть спокойно поныть и поругать матч тв)
+2
0
+2
Ответ Nomer22
Девиз продвижения и популяризации КХЛ: "Трансляцию найдёте сами")
Кхл прайм и кхл hd
Не благодари
+3
-1
+2
Ответ Silver46
И не по одному каналу не показывают.Все что надо знать о популяризации хоккея в стране.
По матч тв, после баскетбола в 18:45
Также Кинопоиск, КХЛ ТВ
+2
-1
+1
Ответ Nomer22
Друг,да это все понятно)Я на работе и у меня маленький квадратик два на два с двумя каналами(благо матч ТВ есть),так что дай хоть спокойно поныть и поругать матч тв)
У меня в приложении на телефоне
Живу ща на птичьих правах у друзей, буду смотреть со смарта. Главное - захотеть)
+1
0
+1
И не по одному каналу не показывают.Все что надо знать о популяризации хоккея в стране.
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Ну что же , мой процент по прогнозам повысился на втором этапе до 75%. Подвели Салават и АкБарс.😂😂😂

В полуфинал выйдут Динамо, Авангард, СКА и Спартак😜

А может процент и скатится до 25%🥲 но главное для меня , это 25)))

И в этом ошибки быть не может😎
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Вперёд Омск
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Ответ Jose Shark
Сейчас бы писать в интернете комментарии о том, как по федеральному ТВ что-то не показывают... Какая может быть популяризация на ТВ? Среди пенсионеров, у которых нет интернета и старые телевизоры? КХЛ включена в стандартный Яндекс Плюс на КиноПоиске - вот это и есть популяризация. Любой, кто платит за музыку 299 р/месяц имеет возможность посмотреть любой матч на смартфоне/компьютере/смарт ТВ, и даже в записи. Уж в этом плане КХЛ поругать даже не за что)
я оплачиваю КХЛ ТВ + Прайм, ни по одному из них нет трансляции😏

придётся пиратить на онхоки.тв
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разница с Омском всего 3 часа, зачем так рано игру ставить?
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За соседей, за Урал, за Челябинский Трактор.
И Локомотиву пожелаю удачи....
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Девиз продвижения и популяризации КХЛ: "Трансляцию найдёте сами")
+1
-1
0
Ответ Founding father
У меня в приложении на телефоне Живу ща на птичьих правах у друзей, буду смотреть со смарта. Главное - захотеть)
Ну да,телефон в помощь,согласен)
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Ответ цэсемьэр
разница с Омском всего 3 часа, зачем так рано игру ставить?
Омичи не люди что-ли?
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