Кросби дают в «Питтсбурге» новый контракт на 2-3 сезона с зарплатой 10,5 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)

Эллиотт Фридман рассказал о предложении «Питтсбурга» по контракту Сидни Кросби.

Действующее соглашение 36-летнего капитана команды с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитано до завершения сезона-2024/25.

Журналист Эллиотт Фридман допустил, что «Пингвинс» предложили нападающему новое соглашение на два-три года со средней зарплатой около 10,5 миллиона долларов за сезон.

выступает за « » с 2005 года и является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Канадец набрал 64 (32+32) очка при полезности плюс 5 в 64 матчах текущего регулярного чемпионата .

В общей сложности за карьеру в лиге Кросби отметился 1566 (582+984) баллами в 1254 играх.

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