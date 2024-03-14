Кросби дают в «Питтсбурге» новый контракт на 2-3 сезона с зарплатой 10,5 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

Эллиотт Фридман рассказал о предложении «Питтсбурга» по контракту Сидни Кросби.

Действующее соглашение 36-летнего капитана команды с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитано до завершения сезона-2024/25.

Журналист Эллиотт Фридман допустил, что «Пингвинс» предложили нападающему новое соглашение на два-три года со средней зарплатой около 10,5 миллиона долларов за сезон.

Сидни Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года и является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Канадец набрал 64 (32+32) очка при полезности плюс 5 в 64 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

В общей сложности за карьеру в лиге Кросби отметился 1566 (582+984) баллами в 1254 играх.

«Питтсбург» не признавал возраст звезд и загнал себя в дыру. Кажется, впереди много лет на дне НХЛ

29 комментариев
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Похороны птицбурха, с другой стороны не продлить его -- это преступление. Самая большая ошибка это подписание Карлсона, все остальное уже следствие
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-1
+17
Согласится на 8.7
+17
-3
+14
Это будет жирная точка на ближайшем будущем, а, может, и в целом на клубе. Как у Вашига с Овцой. Но тот хоть какой-то реально значимый рекорд пытается догнать.
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+12
Все логично.Он остался единственным кто тащит Питсбург плюс является главной легендой клуба и ему по силу дойти до 700 шайб.
+9
-1
+8
Ответ Delightful
Все логично.Он остался единственным кто тащит Питсбург плюс является главной легендой клуба и ему по силу дойти до 700 шайб.
Тащит куда? На пляжи Флориды?
+8
-3
+5
Ответ Ебздрогыч
Это круто, за 3 года еще немало рекордов перепишет!
зачем ты здесь? Хоккей это не про тебя)
+13
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+4
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Если подпишет, то для Питтсбурга это будет конец на долгие годы. Сид заслуживает больших денег, но не в 37 лет!!!
Это как доплата за лояльность и скидку ранее. В НБА так у Новицки было. ;)
+4
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+4
Дубас занимается фигней как и обычно
+3
0
+3
Ответ Вячеслав Горелов
Похороны птицбурха, с другой стороны не продлить его -- это преступление. Самая большая ошибка это подписание Карлсона, все остальное уже следствие
вообще не понял, куда им ещё один Летанг
+2
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+2
Ответ e1ther - e1ther
800 сразу,че мелочиться,120 почти голов за три сезона,когда он последний раз пробивал,хотя бы сорокет?)
В офисе не стоял просто
+3
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+1
Ответ Maxim Shumov
В офисе не стоял просто
А мог бы стоять и забить, да ведь?) Но не догадался. Или не смог?)
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Он заслуживает очень высокой зарплаты, но перед новым сезоном ему будет уже 37, у него ещё год контракта - то есть к новому контракту ему будет уже 38.
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Для Питсбурга цель одна как для франшизы это борьба за кубок ! От того что они выйдут в плов и там сразу вылетят им мне кажется без разницы чем если они туда не попадут вовсе! Года 3 назад уже Питсбург по сути прекратил реальную борьбу за чашку , тогда нужно было делать кардинальные решения , а вместо этого они только по сути усугубляли командные перспективы подписанием Карлсона , а затем переподписанием Малкина и летанга! Да по отношению к легендам клуба это здорово что оба закончат карьеру в клубе , но это ставит крест на командных перспективах в ближайшие 3 года!
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Второй сезон подряд на птиц больно смотреть , как на Чикаго , думаю в скором времени ещё и Тампа к ним присоединится , если они продлят стемкоса
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Если подпишет, то для Питтсбурга это будет конец на долгие годы. Сид заслуживает больших денег, но не в 37 лет!!!
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Ответ artem 123
Легенде клуба можно было бы и больше выписать бонусом. Он им столько денег принес.
Чуть больше Овечкина)))
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Ответ Pitts
Это будет жирная точка на ближайшем будущем, а, может, и в целом на клубе. Как у Вашига с Овцой. Но тот хоть какой-то реально значимый рекорд пытается догнать.
Ну Кросби хотя бы пользу клубу приносит) а не за рекордами гонится ценой слива всей команды.
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Ответ Delightful
Все логично.Он остался единственным кто тащит Питсбург плюс является главной легендой клуба и ему по силу дойти до 700 шайб.
куда тащит, они в плоф попасть не могут да им туда и не надо. давайте 3 сезона в помойку выкинем легенда же. логичный ты наш.
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Ответ vzi
Это как доплата за лояльность и скидку ранее. В НБА так у Новицки было. ;)
Только Дирк потом начал разваливаться, а Даллас ни на что не претендовал
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