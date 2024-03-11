Форвард «Салавата» Ливо хочет зарплату на уровне Буше. Игрок «Авангарда» получает 95 млн рублей в год, с бонусами – до 136 млн («СЭ»)

Форвард «Салавата» Джош Ливо хочет стать одним из самых дорогих игроков в КХЛ.

Срок действия контракта 30-летнего канадца с уфимским клубом истекает после завершения этого сезона.

Он рассчитывает заключить новое соглашение с зарплатой, сопоставимой с той, что получает в « » .

Базовый оклад американца в омском клубе – 95 миллионов рублей в год, а при выполнении бонусов общая сумма может вырасти до 136 млн.

, присоединившийся к « » по ходу сезона, получил 50 млн и еще 20 млн бонусами. Он набрал 38 (15+23) очков в 40 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 6 играх серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором» в его нападающего 9 (4+5) баллов.

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