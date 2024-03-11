Форвард «Салавата» Ливо хочет зарплату на уровне Буше. Игрок «Авангарда» получает 95 млн рублей в год, с бонусами – до 136 млн («СЭ»)

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Джош Ливо Рид Буше Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Форвард «Салавата» Джош Ливо хочет стать одним из самых дорогих игроков в КХЛ.

Срок действия контракта 30-летнего канадца с уфимским клубом истекает после завершения этого сезона.

Он рассчитывает заключить новое соглашение с зарплатой, сопоставимой с той, что получает в «Авангарде» Рид Буше.

Базовый оклад американца в омском клубе – 95 миллионов рублей в год, а при выполнении бонусов общая сумма может вырасти до 136 млн.

Ливо, присоединившийся к «Салавату» по ходу сезона, получил 50 млн и еще 20 млн бонусами. Он набрал 38 (15+23) очков в 40 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 6 играх серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором» в его нападающего 9 (4+5) баллов. 

Ткачев, Гальченюк, Буше будут в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ в сезоне-2024/25

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58 комментариев
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Мне Ливо очень понравился, хороший бросок. Очко за матч в регулярке набирал, в плей-офф вообще молчу.
Если подписывать то с Хмелевски. Мое мнение первое звено надо оставлять. И думать как укомплектовать 2 и 3 звенья, нужно это сделать с начало регулярки
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Буше 4 года показывал такую игру, а Ливо? ты докажи вторым сезоном что это не случайно.А пока что ты в отпуске и сколько шайб забил трактор после твоих несильных передач вдоль синей линии??Это вальяжная игра напоминает Умарка,может конфетку из гавно сделать, а передачу вдоль синей линии не всегда хорошую может сделать.
+13
-3
+10
Скинув балласт в виде Шмеля, Бирюкова и ещё пары, спокойно такие средства найдутся, тем более на середину сезона оставались 250 лямов под игроков, которые Баширов сВиздил с Хабировым...
+11
-2
+9
Если Салават считает,что можно одним звеном выигрывать,можно и увеличить зарплату
+9
-1
+8
Ответ Огюст
Вполне достаточно Ливо той суммы ,что платили за ушедший сезон , в котором в первой же серии вылетел из плей-офф вместе с командой !
а к ЛИВО какие претензии по сезону и плейофф ???
+11
-3
+8
Только в Амур с такими запросами
+14
-6
+8
Ответ strash
ни копейки... Платит Башнефть, ну или Роснефть )
А это разве не народные деньги? Которые могли бы пойти на инфраструктуру , социалку, они идут в карман некого Ливо
+8
-3
+5
Ответ srs
Шмель это один из ярких претендентов на щедрость Амура Еще на Л вроде начинается забыл фамилию у СЮ игровик есть тоже кандидат. Нет не Ливо конечно, все же это другая весовая категория вплоть до базовых клубов сборной РФ
Лещенко, но там ситуация другая, в отличии от Шмеля который сдулся, у Лещенко конфликт с Козловым и гордыня Козлова и проиграла плофф )
+6
-1
+5
Ответ HockeyMan
По сути это 2 млн долларов в НХЛ) просить то конечно может, но зачем это Уфе? Думаю 50-60 норм сумма и дальше нет смысла переплачивать.
бакс 90 руб, какие 2 млн. долларов??)) лишь бы ляпнуть?)
+4
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+4
надеюсь эти вопросы с комплектацией состава на следующий сезон будет решать генеральный менеджер, а не мелкий дилетант ринатик
+4
-1
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Ливо хороший игрок, отличный для КХЛ, но все же не супертоп, набирающий по полтора очка за игру. Контракт около 70 миллионов в год адекватно, больше уже перебор. Все-таки в команде должен быть ровный состав, а не одно сильное звено (мало ли, травма или захандрит, и всё, ловить нечего). Впрочем если заработок для него главное и он готов к перелётам, то Амур наверняка сможет удовлетворить такие запросы. А так, конечно, лучше договориться на 70 миллионов в год и остаться в Салавате.
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Команды, у которых целью на сезон является кубок, собирают качественных 2-3 звена на меньшие оклады и компенсируют их бонусами за выход в финал конференции, ну или полуфинал кг сейчас, которые не идут в потолок. Но у нас таких целей, к сожалению, давно перед командой не ставится.
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Во как... А где он и где Буше? Буше играет и двигается вперёд, а Ливо в отпуске. А мог бы ведь ещё, забивать и забивать...
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Ответ Kot2013
Если Салават считает,что можно одним звеном выигрывать,можно и увеличить зарплату
Вопрос с поддержкой легионерского звена на площадке в СЮ стоит конечно давно. Наверное со времен Умарка с финнами и Вайса по трансферам. Когда Ткачеву не было места в первых двух звеньях и тот же Кубалик не проходил в основу. Но и тот состав боссы клуба умудрялись распродавать в каком то неадеквате так и не позволив сколотить что то что всерьез могло претендовать на самовар
+2
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С такими запросами может обратно в АХЛ ехать
+4
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Ответ srs
Да, он самый. Благодарю за информацию Еще Аймурзина вернитя! Негодяи
Наши "чудоменеджеры" договорятся так, что за него отдадут Самонова, Сучкова и ещё кого-нибудь нужного в придачу
+1
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Без сильного центра - а-ля Хмелевский - этот игрок будет бесполезен.
+3
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Ответ strash
Скинув балласт в виде Шмеля, Бирюкова и ещё пары, спокойно такие средства найдутся, тем более на середину сезона оставались 250 лямов под игроков, которые Баширов сВиздил с Хабировым...
Шмель это один из ярких претендентов на щедрость Амура

Еще на Л вроде начинается забыл фамилию у СЮ игровик есть тоже кандидат. Нет не Ливо конечно, все же это другая весовая категория вплоть до базовых клубов сборной РФ
+2
-1
+1
Ответ srs
Вопрос с поддержкой легионерского звена на площадке в СЮ стоит конечно давно. Наверное со времен Умарка с финнами и Вайса по трансферам. Когда Ткачеву не было места в первых двух звеньях и тот же Кубалик не проходил в основу. Но и тот состав боссы клуба умудрялись распродавать в каком то неадеквате так и не позволив сколотить что то что всерьез могло претендовать на самовар
Так ковид и СВО помешали тому составу...
+1
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Ответ Дмитрий9779
В СКА Толчинский(78 млн) и Кадейкин(75 млн) самые высокооплачиваемые. Скорее в АК Барс после чистки состава или ЦСКА.
У нас Шалунов 90,с 36 очками в 68 матчах😁. А у вашего Толчинского 54 очка. Ну Кадейкин конечно тоже перебор по деньгам с его статой.
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Ответ Дмитрий9779
В СКА Толчинский(78 млн) и Кадейкин(75 млн) самые высокооплачиваемые. Скорее в АК Барс после чистки состава или ЦСКА.
Ну Я про СКА, т.к. они обычно обновляют половину состава каждый год, думаю, в этом году ждёт подобное опять. Ну Ак Барс тоже вариант, кстати, но я думаю, там будет немного другой вектор развития клуба.
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Ответ guizzy
С одной стороны он показал результат больше 1-го очка за игру, что в регулярке, что в плей-офф. Не его же вина, что у Салавата не пошло у остальных звеньев, просить такое он имеет право, другой вопрос, в состоянии ли Уфа дать такие деньги и вообще любой другой клуб КХЛ, помимо СКА.
в состоянии, скинуть балластов, леща, бирюка, шмеля... ну и по прошедшему сезону оставалось бабло, которое баширов куда-то прошляпил...
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Ответ guizzy
Ну Я про СКА, т.к. они обычно обновляют половину состава каждый год, думаю, в этом году ждёт подобное опять. Ну Ак Барс тоже вариант, кстати, но я думаю, там будет немного другой вектор развития клуба.
Не,на следующий сезон состав почти прежний будет...У нас же и ушли тоже перед сезоном: Гусев,Яшкин,Пыленков,Ожиганов,Жафяров,Прохоркин,Хуснутдинов,Цицюра,Попугаев,Ожгихин,Кетов закончил,Грошев,Волков...Добавятся молодые, те кто в арендах.Кузьмин и Выдренков уже в плей-офф играют неплохо.
Забыл,Гальченюк в новом сезоне 100млн должен будет получать,но он на эти деньги не играет.
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Ответ guizzy
С одной стороны он показал результат больше 1-го очка за игру, что в регулярке, что в плей-офф. Не его же вина, что у Салавата не пошло у остальных звеньев, просить такое он имеет право, другой вопрос, в состоянии ли Уфа дать такие деньги и вообще любой другой клуб КХЛ, помимо СКА.
Ливо не плохой игрок, но здесь ключевое "не плохой". Но просить повышение контракта после того как клуб позорно вылетел??? А что, у Ливо не было моментов в большинстве, которые он и запорол, в том числе в решающем большинстве 6-го матча??? Не плохой игрок, но поставленный бросок и Буше на порядок выше, а сколько Ливо стреляет по воробьям. Об этом и комментаторы сколько говорили, что нацеленность есть, бросает много, но сколько неточностей. Хочет уйти, скатертью дорога, я бы не повелся и повышения не дал.
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Ответ Pavel PV
А это разве не народные деньги? Которые могли бы пойти на инфраструктуру , социалку, они идут в карман некого Ливо
Народных денег нет с 1991 года, даже все чиновники говорят только про повышение экономики и ВВП, а про народ ни слова... У народа ничего нет, кроме правительства, которое имеет народ )
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Ответ Ярославец75
У нас Шалунов 90,с 36 очками в 68 матчах😁. А у вашего Толчинского 54 очка. Ну Кадейкин конечно тоже перебор по деньгам с его статой.
У Кадейкина справедливости ради травмы ног были,но на 75 он не играет-факт.Так и Гальченюку 100 на следующий сезон много...У нас ещё Лайпсик как бы играет за 50 млн.
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Ответ Дмитрий9779
В СКА Толчинский(78 млн) и Кадейкин(75 млн) самые высокооплачиваемые. Скорее в АК Барс после чистки состава или ЦСКА.
Кадей 75 это конечно деньги на ветер ….
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Ответ Pavel PV
Елы палы сколько же денег налогоплательщиков уходит в трубу просто
ни копейки... Платит Башнефть, ну или Роснефть )
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Ответ Ilya Ilya
Налоги же там есть
не считайте как Росстат ) налоги платит контора, а не игрок )
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Ответ strash
бакс 90 руб, какие 2 млн. долларов??)) лишь бы ляпнуть?)
Налоги же там есть
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