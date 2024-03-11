Форвард «Салавата» Ливо хочет зарплату на уровне Буше. Игрок «Авангарда» получает 95 млн рублей в год, с бонусами – до 136 млн («СЭ»)
Форвард «Салавата» Джош Ливо хочет стать одним из самых дорогих игроков в КХЛ.
Срок действия контракта 30-летнего канадца с уфимским клубом истекает после завершения этого сезона.
Он рассчитывает заключить новое соглашение с зарплатой, сопоставимой с той, что получает в «Авангарде» Рид Буше.
Базовый оклад американца в омском клубе – 95 миллионов рублей в год, а при выполнении бонусов общая сумма может вырасти до 136 млн.
Ливо, присоединившийся к «Салавату» по ходу сезона, получил 50 млн и еще 20 млн бонусами. Он набрал 38 (15+23) очков в 40 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В 6 играх серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором» в его нападающего 9 (4+5) баллов.
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Если подписывать то с Хмелевски. Мое мнение первое звено надо оставлять. И думать как укомплектовать 2 и 3 звенья, нужно это сделать с начало регулярки
Еще на Л вроде начинается забыл фамилию у СЮ игровик есть тоже кандидат. Нет не Ливо конечно, все же это другая весовая категория вплоть до базовых клубов сборной РФ
Забыл,Гальченюк в новом сезоне 100млн должен будет получать,но он на эти деньги не играет.