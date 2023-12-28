Буше может заработать до 136 млн рублей с учетом бонусов за сезон («СЭ»)

Стала известна зарплата Рида Буше по новому контракту с «Авангардом».

Сегодня омский клуб продлил контракт с лучшим снайпером лиги на один год. Сообщалось, что хоккеист заработает около 100 млн рублей без учета бонусов.

По информации « », в сезоне-2024/25 зарплата американского нападающего составит 95 миллионов рублей. В случае выполнения определенных бонусов игрок заработать до 136 миллионов рублей.

В текущем сезоне набрал 54 (31+23) очка в 41 матче Фонбет Чемпионата КХЛ.