Буше может заработать до 136 млн рублей с учетом бонусов за сезон («СЭ»)
Стала известна зарплата Рида Буше по новому контракту с «Авангардом».
Сегодня омский клуб продлил контракт с лучшим снайпером лиги на один год. Сообщалось, что хоккеист заработает около 100 млн рублей без учета бонусов.
По информации «Спорт-Экспресса», в сезоне-2024/25 зарплата американского нападающего составит 95 миллионов рублей. В случае выполнения определенных бонусов игрок заработать до 136 миллионов рублей.
В текущем сезоне Рид Буше набрал 54 (31+23) очка в 41 матче Фонбет Чемпионата КХЛ.