Буше может заработать до 136 млн рублей с учетом бонусов за сезон («СЭ»)

Теги Авангард КХЛ Рид Буше Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Стала известна зарплата Рида Буше по новому контракту с «Авангардом».

Сегодня омский клуб продлил контракт с лучшим снайпером лиги на один год. Сообщалось, что хоккеист заработает около 100 млн рублей без учета бонусов. 

По информации «Спорт-Экспресса», в сезоне-2024/25 зарплата американского нападающего составит 95 миллионов рублей. В случае выполнения определенных бонусов игрок заработать до 136 миллионов рублей.

В текущем сезоне Рид Буше набрал 54 (31+23) очка в 41 матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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7 комментариев
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Город нищий, за-то команда богатая.
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Ответ Evgenii Brovko
для России норрм ,рубль обесценивется на глазах,еслиб ему в ахл предложили лям баксов он бы окуел, но для нас это норма,для хорошего игрока,!
Не очень норм,у Авангарда 200 миллионов уходит на двух игроков, и 700 на оставшуюся команду
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Ответ Фёдор Кузнецов
Не очень норм,у Авангарда 200 миллионов уходит на двух игроков, и 700 на оставшуюся команду
У многих 450 на всю команду
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Ответ Саша Константинов
У многих 450 на всю команду
Ну так у них и нет игроков получающих 100,когда ты 100 платишь одному игроку, другие не захотят за 5-10 играть
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Ответ Фёдор Кузнецов
Ну так у них и нет игроков получающих 100,когда ты 100 платишь одному игроку, другие не захотят за 5-10 играть
Если игрок не делает разницу да но я думаю в авангарде у условного венгрыжановского нет вопросов почему он получает 5 а буше 95
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Ответ Саша Константинов
Если игрок не делает разницу да но я думаю в авангарде у условного венгрыжановского нет вопросов почему он получает 5 а буше 95
Но собрав команду из Буше, Ткачёва и 10 Венгржановсуих в атаке вы максимум за плей-офф поборитесь, нужно ещё и сильные игроки минимум в топ-6 атаки, а лучше и а топ-9 и нужно ещё про оборону помнить
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