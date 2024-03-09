Роман Ротенберг: «СКА вышел на новый уровень за счет «Торпедо». Нам пришлось найти возможности, чтобы играть на их скоростях – и даже быстрее»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги серии с «Торпедо» (4-1) в Кубке Гагарина.

«Хочу поблагодарить «Торпедо». Очень быстрая команда. Мы вышли на новый уровень за счет этого соперника, особенно по скорости.

Они играли на очень высоких скоростях, нам пришлось найти возможности, чтобы также играть на их скоростях – и даже быстрее. Поэтому только могу поблагодарить «Торпедо» за эту серию.

Мы работаем дальше, есть что улучшить, есть над чем работать. Готовимся к следующей серии.

Хочу поблагодарить наших болельщиков и, конечно, наших ребят – они бились единым кулаком, несмотря ни на что. Четыре игры подряд выиграть в плей-офф – это очень непросто», – сказал главный тренер СКА.

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30 комментариев
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Одно упоминание Ротенберга уже вызывает отвращение.Человек считает,что он это все сделал и успехи только его.А уж эти речи...
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Интересно, а почему нам столь скудный повтор на положение вне игры показали?
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Вышел на новый уровень за счет команды, которая как он говорил ставит автобус?)

Какой-то непоследовательный проходимец 🤔
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Жду, как в следующей серии это недоразумение влетит первому серьезному сопернику (при всём уважении к Торпедо). Жаль, что это не Авангард, который знает, как угомонить этого павлина. Пусть бы потом орал про шрамы на всю жизнь и т.д, и т.п. 🤣
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Ответ Сергей Низовкин
Комментарий удален модератором
Да не борщи Серёга, я всё понимаю и согласен с тобой...
Победа имени Корешкова скажем так.....
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Деньги крутятся - игроки и тренерский штаб мутится.
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Ответ Andrey Bokov
У него как бы интервью берут. Вы совсем что ли дебилами полными стали?) Если вопрос задан, воспитанный человек, не быдлан, на него отвечает. Так принято.
"Не быдлан" не стоит на скамейке с руками в карманах и не кроет матом судей.... а он как раз быдлан
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Ответ Вячеслав Лобачев
Вышел на новый уровень за счет команды, которая как он говорил ставит автобус?) Какой-то непоследовательный проходимец 🤔
Как обычно тупой человек не способен к анализу....и тем более самоанализу.
Я специально посмотрел его интервью когда там или перед НГ или перед рождеством.....
Он просто тупой. Но у него есть бабки.....
.............
..
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Ответ Akademik77
Интересно, а почему нам столь скудный повтор на положение вне игры показали?
Тоже к этому моменту есть вопросы. Где нормальный повтор, по которому определили вне игры? Или достаточно того, что йозик так считает?
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А зачем такой гениальный тренер до этой серии играл на старом уровне? Почему сразу не догадался перейти на новый?
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Рома читает вью Никитина😂
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Выходит Ротенберг хочет победить "Автомобилист"/наиболее вероятный/ за счет "Торпедо", вместо "Торпедо", на плечах "Торпедо".)
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Забыл Миллера поблагодарить, что организовал серию с Торпедо.
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Комментарий удален модератором
Болею за ЦСКА. Но, нет ребят - смиритесь, эти черти из СКА были реально сильнее.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А был хотя бы один случай после матча чтобы Ротенберг промолчал ?
Его обязанность давать комментарии после матча, за неявку к прессе штраф. Ещё вопросы?
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Ответ TIBET
Он нормальный вообще?
нет, а что?
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Ответ nmnackjbxkasbk
нет, а что?
Ха!
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Ну все, сейчас не остановить словесный поток. Будет языком чесать без умолку.
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