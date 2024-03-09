Роман Ротенберг: «СКА вышел на новый уровень за счет «Торпедо». Нам пришлось найти возможности, чтобы играть на их скоростях – и даже быстрее»

Роман Ротенберг подвел итоги серии с «Торпедо» (4-1) в Кубке Гагарина.

«Хочу поблагодарить « ». Очень быстрая команда. Мы вышли на новый уровень за счет этого соперника, особенно по скорости.

Они играли на очень высоких скоростях, нам пришлось найти возможности, чтобы также играть на их скоростях – и даже быстрее. Поэтому только могу поблагодарить «Торпедо» за эту серию.

Мы работаем дальше, есть что улучшить, есть над чем работать. Готовимся к следующей серии.

Хочу поблагодарить наших болельщиков и, конечно, наших ребят – они бились единым кулаком, несмотря ни на что. Четыре игры подряд выиграть в плей-офф – это очень непросто», – сказал главный тренер .