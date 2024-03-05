Ларионов после 2:5 от СКА: «Торпедо» выиграет в следующем матче. Мы вернемся гораздо сильнее»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» обыграет СКА в следующем матче.

«Торпедо» проиграло со счетом 2:5 в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1-2 в серии.

– Наши эксперты пришли к мнению, что «Торпедо» не хватило свежести после долгого овертайма. Насколько вы с ними согласны?

– Есть такая доля того, что команда не до конца восстановилась, но это не оправдание.

В любом случае это плей-офф – надо терпеть, находить силы. Не сомневаюсь, что мы вернемся гораздо сильнее в следующем матче.

Сейчас важно спокойно все разобрать, дать возможность ребятам отдохнуть, перевести дыхание.

В следующей игре мы выиграем игру, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов во флэш-интервью после матча.

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21 комментарий
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Самонадеянно ;)
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А если нет?
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Отличный матч СКА провел. На классе Торпедо сделали.
Думаю сломило их предыдущее поражение. Если следующую игру заберём, то в субботу можем заканчивать
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Смело. Походу, больше для своих игроков сказано. Иногда такое срабатывает.
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Ответ MR. FANTAZER
Жепу ставишь, очкозавр?
подстилка лахтинская
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Записали
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Проверим, не долго осталось.
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Маловероятно!
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Малина против колубмийского снега
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Выиграем игру сказал, но не по счёту)
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Ответ Mich Li
Нет ларик! Шершавого снова лизнете! Твой псевдоэнхаэловский стиль вскрыт и изучен! И нет у тебя исполнителей под такой стиль))) Ставь автобус, не позорься! Ибо с таким стилем в следующей игре будет 8:0 в нашу пользу! А так хоть потом будет что сказать после матча🤭
хозяйка твоя кудрявая всё равно кубок не возьмёт. Всё не могут простить правду от Знарка и Ларионова
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Ответ Mich Li
Это правильно! Фиксируй досконально позор ларика! Ибо если он не поставит автобус в следующем матче — п****а рулям! Мы выиграем, счет в серии станет 3-1, а серия перед игрой у нас дома будет фактически сделана!
Ты ведь даже не петербуржец.
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Ответ Младший лейтенант
Ты ведь даже не петербуржец.
Ну конечно нет! Ты меня раскусил🤣👍
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Ответ Mich Li
Это правильно! Фиксируй досконально позор ларика! Ибо если он не поставит автобус в следующем матче — п****а рулям! Мы выиграем, счет в серии станет 3-1, а серия перед игрой у нас дома будет фактически сделана!
ботяра прыщавая, иди Балтики из дикси тяпни. ты клюшку в живую никогда не видел, а позволяешь себе оскорблять легенду мирового хоккея. никогда твоя хозяйка не заслужит уважение в хоккейном мире
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