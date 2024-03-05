Ларионов после 2:5 от СКА: «Торпедо» выиграет в следующем матче. Мы вернемся гораздо сильнее»
Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» обыграет СКА в следующем матче.
«Торпедо» проиграло со счетом 2:5 в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1-2 в серии.
– Наши эксперты пришли к мнению, что «Торпедо» не хватило свежести после долгого овертайма. Насколько вы с ними согласны?
– Есть такая доля того, что команда не до конца восстановилась, но это не оправдание.
В любом случае это плей-офф – надо терпеть, находить силы. Не сомневаюсь, что мы вернемся гораздо сильнее в следующем матче.
Сейчас важно спокойно все разобрать, дать возможность ребятам отдохнуть, перевести дыхание.
В следующей игре мы выиграем игру, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов во флэш-интервью после матча.
Думаю сломило их предыдущее поражение. Если следующую игру заберём, то в субботу можем заканчивать