Ротенберг о 2:5 с «Торпедо»: «Никто не говорил, что будет легко. СКА будет сильнее, будет злее»

Роман Ротенберг высказался после поражения от «Торпедо» (2:5) в матче плей-офф.

«Счет на табло. Серия продолжается. Будем сильнее, будем злее.

Никто не говорил, что будет легко. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», – заявил главный тренер СКА.

СКА проиграл 2:5 «Торпедо» на «СКА-Арене» в первом матче серии Кубка Гагарина