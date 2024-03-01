Ротенберг о 2:5 с «Торпедо»: «Никто не говорил, что будет легко. СКА будет сильнее, будет злее»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался после поражения от «Торпедо» (2:5) в матче плей-офф.

«Счет на табло. Серия продолжается. Будем сильнее, будем злее.

Никто не говорил, что будет легко. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», – заявил главный тренер СКА.

СКА проиграл 2:5 «Торпедо» на «СКА-Арене» в первом матче серии Кубка Гагарина

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75 комментариев
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Удачи Торпедо, давайте еще три раза дерните их!!!!!, все болеют не ЗА Торпедо, а ПРОТИВ балетной школы из Питера
+116
-2
+114
Ответ igls54
Получил жирную "двойку" от профессора
Получил пятерку от профессора,но есть нюанс)))
+62
0
+62
Без тренера, конечно,нелегко играть, а с человеком,который себя считает тренером,но таковым не является - втройне сложнее!
+52
0
+52
Будем сильнее, будем злее, подключим судей
+34
0
+34
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А что так сдержанно, без пафоса?
У него речь на победу была готова думаю, а тут такой конфуз. Нет настроения у парня.
+26
0
+26
ай Торпедо. ай молодцы
игроков СКА жалко в том плане что их тренирует клоун. а не нормальный спец.. ему бы Йокерит тренировать. там и лого клуба подходящее. да и места родные
+23
0
+23
Комментаторы только успели сказать, что игру вшестером наверняка тренировали) и получили две штуки в пустые. Ну чем не рекорд в копилку Рекордберга)
+20
0
+20
Ответ ворчун
Удачи Торпедо, давайте еще три раза дерните их!!!!!, все болеют не ЗА Торпедо, а ПРОТИВ балетной школы из Питера
Ну почему, без относительно соперника, за такое Торпедо вполне классно болеть)
+17
0
+17
Самолетные ноги, долго добирались до Питера после выезда к Куньлуню.
+15
0
+15
Получил жирную "двойку" от профессора
+17
-2
+15
Торпедо много Россиян осчастливили на выходные! Спасибо Парни! Дальнейших успехов в серии!
+14
0
+14
Ветеранов с диванов на помощь опять позовут)))
+11
0
+11
Как насчёт пивка, рома? А Гусь-лучший в КХЛ.
+11
0
+11
А что так сдержанно, без пафоса?
+7
0
+7
Ответ Павел Павленко
ай Торпедо. ай молодцы игроков СКА жалко в том плане что их тренирует клоун. а не нормальный спец.. ему бы Йокерит тренировать. там и лого клуба подходящее. да и места родные
В Суоми его и на пушечный выстрел не подпустят к хоккейный должностям ,кроме бухгалтерских.
+6
0
+6
От души ребята,из Торпедо!
+5
0
+5
Ответ Михаил Алексеев
Будем сильнее, будем злее, подключим судей
судьи, ещё покажут себя, в этой серии, лично мне не встречалась формулировка в этом сезоне, не "правильная атака", может, я что то пропустил. надо честно выигрывать, и не давать повода судьям, все просто в этой жизни. А так, я считаю, Анисимова давно пора убирать, он самый коррумпированный человек
+5
0
+5
тут пригодиться фраза из Брат 2. "Вот много у тебя денег( СКА)..."
+5
0
+5
Молодцы, Торпедовцы!!!!! (Житель СПб). ЁсяМарина удручён!!!
+4
0
+4
Ответ Алексей Рыбаков
Комментаторы только успели сказать, что игру вшестером наверняка тренировали) и получили две штуки в пустые. Ну чем не рекорд в копилку Рекордберга)
В Омске тоже две или три получили в пустые ворота, это у них тактикой называется)))
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интересно , накажет ли тренер своего хоккеиста за сломанную на 60й минуте клюшку? Не бережет ни инвентарь, ни самолетные ноги!
+3
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Слово не пацана, но чушпана.
+3
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А , в принципе ничего удивительного нет, что Торпедо обыграло Ска сегодня ! С чего это взяли, что Ска фаворит в их паре - у них в регулярке по сезону этому счёт 2-2 по победам ,так что Торпедовцы одержали ожидаемую заслуженную победу !
+3
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+3
"СКА будет сильнее" - это анонс отставки главного тренера?
+3
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+3
Торпедо с победой!!!.
если так пойдет и в след игре,то это еще лучше,главное чтобы полосатые по указки свыше не вмешались,а то походу уже не по плану идет...
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А как же судей поругать или письмо ветеранов президенту?
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Сильнее, злее.... с чего это?
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Вот он дает …Йозе Марино )))
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Ответ Рома Пестов
Почему ты в тайм аут , был без планшета ? Лишний человек на скамейке
Как лишний? Он показал руками значок таймаута.
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Доброго вечера! Короткий комментарий к пресс конференции: Великий тренер не поздравил команду соперника с победой, про пасик и голик зря, теперь будет новый мем, ну и про провокационную игру Торпедо просто загнул. А был ли на игре господин?
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