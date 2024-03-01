Ротенберг о 2:5 с «Торпедо»: «Никто не говорил, что будет легко. СКА будет сильнее, будет злее»
Роман Ротенберг высказался после поражения от «Торпедо» (2:5) в матче плей-офф.
«Счет на табло. Серия продолжается. Будем сильнее, будем злее.
Никто не говорил, что будет легко. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», – заявил главный тренер СКА.
СКА проиграл 2:5 «Торпедо» на «СКА-Арене» в первом матче серии Кубка Гагарина
игроков СКА жалко в том плане что их тренирует клоун. а не нормальный спец.. ему бы Йокерит тренировать. там и лого клуба подходящее. да и места родные
если так пойдет и в след игре,то это еще лучше,главное чтобы полосатые по указки свыше не вмешались,а то походу уже не по плану идет...