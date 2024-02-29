Тренер России U18 отстранен от работы на 6 месяцев из-за отказа игроков от призов на Кубке Будущего. Три хоккеиста дисквалифицированы

Тренер юношеской сборной России Александр Титов отстранен от работы на полгода.

Наказание связано с поведением хоккеистов сборной России U18 после матча за первое место на турнире Кубок Будущего, который прошел в Беларуси в начале февраля.

Российская команда уступила со счетом 5:6. По итогам игры хоккеисты сборной России отказались от наград в знак протеста против судейства.

Вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров отказались принимать награды как лучшие игроки турнира в своих амплуа. Капитан команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место на турнире.

«По итогам рассмотрения ДК ФХР постановил:

– главному тренеру Александр Титову в течение шести месяцев запрещена тренерская деятельность в сборных командах России;

– дисквалифицировать на три матча в составе сборных команд России хоккеистов юниорской сборной: вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова.

Помимо этого, указанным хоккеистам установлен испытательный срок длительностью шесть месяцев: в случае повторного нарушения в течение этого срока, к перечисленным игрокам последуют более строгие санкции», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.

Игроки России U18 демонстративно отказались от призов из-за судейства игры с Беларусью U20. Капитан команды Сурин бросил награду на лед