Тренер России U18 отстранен от работы на 6 месяцев из-за отказа игроков от призов на Кубке Будущего. Три хоккеиста дисквалифицированы

Теги ФХР сборная России U18 дисквалификации Александр Титов молодежная сборная Беларуси Кубок Будущего Хоккей

Тренер юношеской сборной России Александр Титов отстранен от работы на полгода.

Наказание связано с поведением хоккеистов сборной России U18 после матча за первое место на турнире Кубок Будущего, который прошел в Беларуси в начале февраля.

Российская команда уступила со счетом 5:6. По итогам игры хоккеисты сборной России отказались от наград в знак протеста против судейства. 

Вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров отказались принимать награды как лучшие игроки турнира в своих амплуа. Капитан команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место на турнире.

«По итогам рассмотрения ДК ФХР постановил:

– главному тренеру Александр Титову в течение шести месяцев запрещена тренерская деятельность в сборных командах России;

– дисквалифицировать на три матча в составе сборных команд России хоккеистов юниорской сборной: вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова.

Помимо этого, указанным хоккеистам установлен испытательный срок длительностью шесть месяцев: в случае повторного нарушения в течение этого срока, к перечисленным игрокам последуют более строгие санкции», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.

Игроки России U18 демонстративно отказались от призов из-за судейства игры с Беларусью U20. Капитан команды Сурин бросил награду на лед

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17 комментариев
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Жесточайшее наказание. Ведь у сборной России в ближайшее время предстояло столько сложнейших матчей...С белорусами, белорусами, потом с белорусами, потом еще с с белорусами, и, возможно, с белорусами
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Скажите спасибо что не в тюрьму, наша власть после слова "протест" дальше обычно и не разбирается
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Допсиховались.
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А ведь могли и отменить по-русски: объявить иноагентом, пришить статью за экстремизм. Легко отделался кароч.
+9
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Забыли, что хоккей - это все лишь игра, захотели устроить войну на льду
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Чудаки. какая разница взяли не взяли подарки, другого судеййства и места уже не будет.
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днище.
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Это воспитательная мера что ли? Очень странно.
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не спортивное поведение, спортивное наказание
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Ответ Роман Ижболдин
Скажите спасибо что не в тюрьму, наша власть после слова "протест" дальше обычно и не разбирается
Ради плюсиков комент? Про уважение принимающей стороны не слышал ничего?
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Ответ Роман Ижболдин
Скажите спасибо что не в тюрьму, наша власть после слова "протест" дальше обычно и не разбирается
А могли и застрелить, как делают в одной "цивилизованной" стране.
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Ответ Nikita Nikitin
Допсиховались.
а что было реально ? молодняк понты кидал ? или всетаки по делу?
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Ответ filippa
а что было реально ? молодняк понты кидал ? или всетаки по делу?
Да что бы там не было, просто нужно было подъехать взять медали и уехать , а не бросать их на лед. Когда на кубке первого канала белорусов судьи хоронили против сборной Ротенберга , никто из белорусов медали не бросал никуда. А тут еще и тренер молодежки после матча сказал, что он ни при чем ! Так что все по делу
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