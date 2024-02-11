Ротенберг об отказе России U18 от призов: «Белорусы – наши друзья, мы вместе развиваемся. Нам скандалы не нужны. Но все должно быть честно»

Теги СКА сборная России U18 судьи молодежная сборная Беларуси КХЛ Роман Ротенберг Кубок Будущего Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг оценил поведение юношеской сборной России в Беларуси.

В матче за первое место на Кубке Будущего молодежная сборная Беларуси обыграла юниорскую сборную России со счетом 6:5 в овертайме.

Из-за действий арбитров хоккеисты сборной России демонстративно отказались от наград после завершения игры. Вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров отказались принимать награды как лучшие игроки турнира в своих амплуа. Капитан команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место на турнире.

– Как вы оценили момент, когда российские юниоры оставили награды за серебро на турнире в Минске, потому что были недовольны судейством?

– Всегда надо держать удар. Всегда непросто, и я прекрасно это понимаю. Здесь надо обратиться к профессионалам. Наверняка есть вопросы, которые надо разобрать – и по судейству, в первую очередь. Как я понимаю, у игроков были вопросы как раз к арбитрам.

При этом мы очень уважаем наших коллег. И очень благодарны возможности, что мы можем играть с белорусами и со сборной Казахстана. Они – наши друзья, и мы вместе развиваемся.

Профессионалы все разберут. Но в любом случае нужно соблюдать дисциплину и хоккейную культуру. Установки оставлять призы от тренеров сборной не было. И нам скандалы не нужны. Но все должно быть честно.

Я думаю, будет сделан какой‑то вывод из этой ситуации. А так мы идем вперед. Все, что не убивает, делает нас сильнее, – сказал тренер СКА.

Материалы по теме

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ветераны СКА уже написали письмо Лукашенко?
+93
-3
+90
Какой-то кошмар....что у человека в голове. От каждой бочки затычка...во всем разбирается и во всем двигается вперёд и развивается
+31
-3
+28
Ответ Александр Медведев
Комментарий скрыт
ты из ветеранов СКА или почему тебя так это волнует?
+30
-2
+28
Детский сад... Даже если засудили, хотя это не так - надо уметь держать удар. А так нюни распустили, демонстративно отказались - кому от этого лучше стало? Клоунада.
Порадовались бы за белорусов, которые и так не часто выигрывают что-то. Друзья, блин
+28
-3
+25
Ответ Александр Медведев
Комментарий скрыт
а ты действительно считаешь письмо ветеранов СКА чем-то уместным? и над ним нельзя шутить?
+23
-2
+21
Скоро и белорусы и казахи откажутся от игр со сборными России. )
+26
-5
+21
Позорище
+24
-3
+21
Ротенберг должен создать семью с Мизулиной
+13
0
+13
Опять «убивали» кого-то?

Кто его вообще об этом спрашивал и зачем?
+12
-1
+11
Вот такая реальность дружественных матчей с домашним судейством.
"Я другой такой страны не знаю, Где так вольно, смирно и кругом"😅
+10
-1
+9
Всегда надо держать удар - уж кто бы говорил! У Ротена чуть что не так сразу вопли, визги, крики и письма ручных ветеранов. Вот как он держит удар!
+8
0
+8
Обос****сь дважды: и Белоруссии проиграли, и от наград отказались.
+7
-1
+6
Ответ Кирилл Дубасов
Детский сад... Даже если засудили, хотя это не так - надо уметь держать удар. А так нюни распустили, демонстративно отказались - кому от этого лучше стало? Клоунада. Порадовались бы за белорусов, которые и так не часто выигрывают что-то. Друзья, блин
Тренер должен наорать и выгнать пацанов за медалями!
Мой тренер так сделал бы.
А то вырастут хрен знает кто
+9
-3
+6
Ромка, который расплакался на прессухе после обычного матча регулярки с нашим Авангардом, - учит хоккеистов держать удар. Сюрреализм покруче тренингов личностного роста Аяза Шабутдинова.
+7
-1
+6
Ответ Mbest77
Тренер должен наорать и выгнать пацанов за медалями! Мой тренер так сделал бы. А то вырастут хрен знает кто
Конечно от тренера зависит многое. У меня в юниорке в биатлоне была ситуация, когда мне за второе место по ошибке повесили бронзу. Это выяснили в автобусе уже перед отъездом. На что тренер сказал - ну не будем же мы сейчас выходить и менять, ты знаешь что ты второй, грамота тоже за второе место) а я в детстве скромный был и не настоял, проглотил. Ну и биатлоном перестал заниматься через пару лет с таким тренером😄
+4
0
+4
Ротенберг ещё про честность будет заливать
+5
-1
+4
Ответ Александр Базилий
Опять «убивали» кого-то? Кто его вообще об этом спрашивал и зачем?
Так опять какой-то журналист поднял трубку когда Рома ему позвонил
+5
-1
+4
Опять весь день на арене "сын власти", даже участникам происшедшего слово не дает сказать, во как сми прижали газовые.
+3
0
+3
Каков поп такой и приход!
+3
0
+3
Ответ Кирилл Дубасов
Так опять какой-то журналист поднял трубку когда Рома ему позвонил
Ахахах мне кажется все его интервью так и происходят
+3
0
+3
Белоруссия больше не дружественная страна получается?
+5
-2
+3
Да после этих слов и белорусы откажутся играть с нами.
+5
-2
+3
"Установки оставлять призы от тренеров сборной не было"
Больше на армейскую риторику похоже. И от тренеров ли?
+4
-1
+3
Да...всё равно вопросы к судейству у Ротенберга.За такие поступки вообще дисквалификация положена..За неуважение у турниру.Есть ,что разбирать сейчас федерации.Тренер тоже.Почему не повлиял на ситуацию.Рано звезду пацаны загли.Так и карьера закончится не видать ни НХЛ,ни КХЛ.
+4
-2
+2
Судя по репликам белорусов перед Спартакиадой - даже они начинают подозревать, чем чревата такая дружба...
+4
-2
+2
Ответ Bartez1986
Ветераны СКА уже написали письмо Лукашенко?
Скорее ветераны U-18 должны написать это письмо
+3
-1
+2
Отказались и отказались.
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
Ветераны СКА уже написали письмо Лукашенко?
Народ всё видит!
+3
-1
+2
Нытики
+2
-1
+1
Ответ Mbest77
Тренер должен наорать и выгнать пацанов за медалями! Мой тренер так сделал бы. А то вырастут хрен знает кто
Ты вырос?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий