Ротенберг об отказе России U18 от призов: «Белорусы – наши друзья, мы вместе развиваемся. Нам скандалы не нужны. Но все должно быть честно»

Роман Ротенберг оценил поведение юношеской сборной России в Беларуси.

В матче за первое место на Кубке Будущего молодежная сборная Беларуси обыграла юниорскую сборную России со счетом 6:5 в овертайме.

Из-за действий арбитров хоккеисты сборной России демонстративно отказались от наград после завершения игры. Вратарь Петр Андреянов и нападающий Вадим Дудоров отказались принимать награды как лучшие игроки турнира в своих амплуа. Капитан команды Егор Сурин оставил на льду приз за второе место на турнире.

– Как вы оценили момент, когда российские юниоры оставили награды за серебро на турнире в Минске, потому что были недовольны судейством?

– Всегда надо держать удар. Всегда непросто, и я прекрасно это понимаю. Здесь надо обратиться к профессионалам. Наверняка есть вопросы, которые надо разобрать – и по судейству, в первую очередь. Как я понимаю, у игроков были вопросы как раз к арбитрам.

При этом мы очень уважаем наших коллег. И очень благодарны возможности, что мы можем играть с белорусами и со сборной Казахстана. Они – наши друзья, и мы вместе развиваемся.

Профессионалы все разберут. Но в любом случае нужно соблюдать дисциплину и хоккейную культуру. Установки оставлять призы от тренеров сборной не было. И нам скандалы не нужны. Но все должно быть честно.

Я думаю, будет сделан какой‑то вывод из этой ситуации. А так мы идем вперед. Все, что не убивает, делает нас сильнее, – сказал тренер СКА.