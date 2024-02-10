Игроки России U18 демонстративно отказались от призов из-за судейства игры с Беларусью U20. Капитан команды Сурин бросил награду на лед

Хоккеисты России U18 демонстративно отказались от призов из-за судейства в матче.

В матче за первое место на турнире «Кубок Будущего» молодежная сборная Беларуси обыграла юниорскую сборную России со счетом 6:5 в овертайме.

В овертайме матча после гола белорусской команды вратарь сборной России Петр Андреянов просил арбитров оценить на видеоповторе эпизод с возможной помехой вратарю, но судьи не удовлетворили просьбу. Перед голом арбитры не зафиксировали подножку на игроке сборной России.

В результате Андреянов и нападающий Вадим Дудоров отказались принимать награды как лучшие игроки турнира в своих амплуа.

Капитан команды Егор Сурин бросил на лед приз за второе место на турнире.