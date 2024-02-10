Игроки России U18 демонстративно отказались от призов из-за судейства игры с Беларусью U20. Капитан команды Сурин бросил награду на лед

Теги сборная России U18 видео молодежная сборная Беларуси КХЛ Кубок Будущего Чемпионат.com Егор Сурин Хоккей

Хоккеисты России U18 демонстративно отказались от призов из-за судейства в матче.

В матче за первое место на турнире «Кубок Будущего» молодежная сборная Беларуси обыграла юниорскую сборную России со счетом 6:5 в овертайме.

В овертайме матча после гола белорусской команды вратарь сборной России Петр Андреянов просил арбитров оценить на видеоповторе эпизод с возможной помехой вратарю, но судьи не удовлетворили просьбу. Перед голом арбитры не зафиксировали подножку на игроке сборной России.

В результате Андреянов и нападающий Вадим Дудоров отказались принимать награды как лучшие игроки турнира в своих амплуа.

Капитан команды Егор Сурин бросил на лед приз за второе место на турнире.

27 комментариев
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Позорное поведение игроков. На льду надо доказывать свою состоятельность, чтобы один гол или одно нарушение не решали исход матча. Стыдно просто.
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Сельские страсти.
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Бумеранг прилетел за ручных судей Ротена на Кубке первого канала.
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Пересмотрел оба момента,помехи нет,подножки нет,белорусов с победой!
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Недостойное поведение. Тем более начинающих свою карьеру.
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Школа Ротенберга, система, красная машина, ауф ☝️☝️☝️
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Завтра от Кожевникова, который с утра поправится, будем слушать и нюхать всю эту перегарную муть.
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Если кто и мешал вратарю в моменте, когда Беларусь забивала шестую, то только игроки сборной России
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а что не так с шайбой в от?
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Ответка за КПК?
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Нам и так кроме Белорусов играть не с кем, а если батька обидится, с Венесуэлой будем играть?
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Позорники колотят понты. Ротенберг заразен. Беларусы не канадцы, уж их бы разгромили. Скоро корейцам будем проигрывать и гордиться . Развиваемся с небывалой скоростью.
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Ответ 774d69zdr2
Завтра от Кожевникова, который с утра поправится, будем слушать и нюхать всю эту перегарную муть.
По такому поводу Кожевников, скрепя печенью, оторвется от бутылки!
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Ответ Вадим flanec
Сколь можно оффтопить? Самому то не надоело? Как попугай, ей богу.
это называется сарказм. даже когда Россию и Беларусь отлучили от международных соревнований, они друг с другом уже отношения выяснить не могут без скандалов.
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ни фига себе. а там кто виноват? Обама или Зеленский?
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Давно известно , что такого «воспитания» как в хоккее еще поискать надо.
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Ну епрст что за поведение такое,проиграл так проиграй достойно,это пока наш уровень,а то тут один хвастался что вернемсч и канадцам покажем,нам до канадцев или финнов ой ой еще лет 200 ….
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Ну вратарь, судя по тому, что шесть шайб в финале пропустил, правильно сделал, что от своей награды лучшему вратарю отказался)
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Ответ snipe
По такому поводу Кожевников, скрепя печенью, оторвется от бутылки!
Ощущение такое, словно вы в е ему наливаете.
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Ответ Serhio Roberto
Нам и так кроме Белорусов играть не с кем, а если батька обидится, с Венесуэлой будем играть?
😂👍
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