СКА сыграет с «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина. ЦСКА встретится с «Локомотивом»
СКА и ЦСКА не встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина.
Команда из Санкт-Петербурга заняла в Западной конференции второе место и сыграет с «Торпедо». Серия начнется 1 марта.
ЦСКА избежал попадания на седьмую строчку и в плей-офф проведет матчи против «Локомотива», финишировавшего третьим. Старт серии – 29 февраля.
4:0.
Да Торпедо, и Сочи проиграло бы сейчас серию.
На Профессора ещё молятся? ))
Они что, хотели проиграть и попасть на СКА, поэтому слили с 4:2?..
Везде будет 4-0 не в пользу «профессора»
В паре Питера и Нижнего, надеюсь, Торпедо всё же даст бой.В регулярке по игре отлично играли со СКА
В другой паре, увы, будет свип, ибо Торпедо в психологически разобранном состоянии подходит к плей-офф.
Единственное что не понравилось, так это откровенный подбор Торпедо в соперники. Ромка сам же вещал, что не имеет значения кого обыгрывать, если хотим выиграть КГ. Ну ок, посмотрим.
Думаю, одну игру зацепят.
Поэтому победа Динамо над ЦСКА вполне прогнозируема, т.к. Динамо в полном порядке. И поражение Торпедо от Лады также, т.к. Торпедо в полном непорядке.