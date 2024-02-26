СКА сыграет с «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина. ЦСКА встретится с «Локомотивом»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

СКА и ЦСКА не встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина.

Команда из Санкт-Петербурга заняла в Западной конференции второе место и сыграет с «Торпедо». Серия начнется 1 марта.

ЦСКА избежал попадания на седьмую строчку и в плей-офф проведет матчи против «Локомотива», финишировавшего третьим. Старт серии – 29 февраля.

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67 комментариев
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Торпедо - сладкая булочка будет для Ска.
4:0.
Да Торпедо, и Сочи проиграло бы сейчас серию.
+21
-4
+17
7 поражений подряд (2 от Сочи) ! 12 поражений в 14 матчах !
На Профессора ещё молятся? ))
+14
-2
+12
Ответ Alex Gelaev
Цска сила 💪
Эта сила 4 раз в сезоне проиграла Динамо и 6 СКА. Силищааааа
+15
-5
+10
Спасибо за сезон.
+8
0
+8
Ответ Caniball
7. Почему 11?!
С учетом предстоящих 0:4 от ска :(
+10
-4
+6
К сожалению, не похоже, что Торпедо окажет достойное сопротивление СКА. А вот Локо легко точно не будет
+6
-1
+5
Торпедо 11 поражений подряд
+6
-2
+4
Торпедо такое Торпедо🤦🏻‍♂️
+4
-1
+3
Локо и ЦСКА прямо шерочка с машерочкой. Никак расстаться не могут еще с прошлого ПО. Ради разнообразия Локо должен проехать этот путь без остановок.
+5
-2
+3
Ларионов на льду был профессор, а на тренерском мостике шелуха луковая!
+4
-1
+3
Ответ Антон Некрасов
Походу Ротенберг набрал браташу и приказал сыграть матч жизни или жизнь будет не сладкой)
А какая разница? ЦСКА очки набрал, поэтому даже победа не подняла бы Торпедо на 6 место
+3
0
+3
Ответ Sergey Nosov
Позорные шахматы от ЦСКА и Торпедо в последнем туре.
А в чем шахматы, особенно от Торпедо?)
Они что, хотели проиграть и попасть на СКА, поэтому слили с 4:2?..
+3
0
+3
Ну и хорошо
+3
-1
+2
Ответ Рома Пестов
Вся страна за торпедо будет
Нет, они ужасны сейчас
+3
-1
+2
Ответ -ALF-
Да потому что провести сравнение команд по последним играм, и их состояние на текущий момент - дело не хитрое. Если конечно смотреть игры))) Поэтому победа Динамо над ЦСКА вполне прогнозируема, т.к. Динамо в полном порядке. И поражение Торпедо от Лады также, т.к. Торпедо в полном непорядке.
так ЦСКА одного очка хватало или просто поражения Торпедо, чтобы остаться на 6 месте
+2
0
+2
Ответ Эд..19
7 поражений подряд (2 от Сочи) ! 12 поражений в 14 матчах ! На Профессора ещё молятся? ))
Он сдулся
+2
0
+2
Ответ vzi
А в чем шахматы, особенно от Торпедо?) Они что, хотели проиграть и попасть на СКА, поэтому слили с 4:2?..
Какая разница ска Динамо Локо
Везде будет 4-0 не в пользу «профессора»
+2
0
+2
Ответ Alex Gelaev
Цска сила 💪
В прошлом
+6
-4
+2
ЦСКА есть ЦСКА и лично я бы предпочёл в 1 раунде московское Динамо или Спартак даже с нижнего посева, ибо кони с точки зрения совокупного мастерства по-прежнему уступают только СКА в лиге.Про опыт вообще молчу.Тяжелейшая серия нас ждёт
В паре Питера и Нижнего, надеюсь, Торпедо всё же даст бой.В регулярке по игре отлично играли со СКА
+3
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Ну если Никитин и такой ЦСКА не сможет пройти (а тем более что сейчас Локо сеянный в отличие от предыдущих двух сезонов), то Есмантович окончательно убедится в том, что правильно уволил его из ЦСКА летом 2021-го.

В другой паре, увы, будет свип, ибо Торпедо в психологически разобранном состоянии подходит к плей-офф.
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Ответ vzi
А в чем шахматы, особенно от Торпедо?) Они что, хотели проиграть и попасть на СКА, поэтому слили с 4:2?..
Торпедо боялось обойти ЦСКА , ЦСКА хотел взять очко , чтобы не попасть на СКА. У всех все получилось. Нужно играть последний тур в одно время , как в футболе.
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Ответ phxgqjcgr5
Торпедо, ну ё моё…
Капец как расстроили....
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Ответ Александр Васильев
а кто возьмёт Кубок, твой выбор? мой - СКА Динамо и Меллург для вас и Зенит НИЧТО, вот и разыгрывайте Чемп столицы, неудачники)))
Кто угодно , но точно не ска )
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Если в прошлом сезоне был свип, то в этом и подавно. Команды слишком разного уровня.
Единственное что не понравилось, так это откровенный подбор Торпедо в соперники. Ромка сам же вещал, что не имеет значения кого обыгрывать, если хотим выиграть КГ. Ну ок, посмотрим.
+4
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+1
Ответ Rio de Janeiro
ЦСКА есть ЦСКА и лично я бы предпочёл в 1 раунде московское Динамо или Спартак даже с нижнего посева, ибо кони с точки зрения совокупного мастерства по-прежнему уступают только СКА в лиге.Про опыт вообще молчу.Тяжелейшая серия нас ждёт В паре Питера и Нижнего, надеюсь, Торпедо всё же даст бой.В регулярке по игре отлично играли со СКА
Cовокупное мастерство на площадку не выходит, мы весь сезон перманентно то включаемся то выключаемся из игры, а играть надо весь матч, особенно в ПО
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Ответ Андрей Андреев
Будет смешно если Динамо(м) проиграет в серии Минску😁
Хотелось бы верить)
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Ответ Лев Исаев
Какая разница ска Динамо Локо Везде будет 4-0 не в пользу «профессора»
Посмотрим.
Думаю, одну игру зацепят.
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Ответ vzi
Посмотрим. Думаю, одну игру зацепят.
Максимум
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Ответ AAAARMEEC
Очень жаль что Торпедо проиграли свой матч Ладе.Этот Цска обязан был получить вылет от Ска в 1/8
ещё один... ну ты типо армеец, расклады бы посмотрел
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Ответ nikitosdaipoltos
какой откровенный подбор? вы надоели... вот вы смотрите вообще таблицу с раскладами перед матчами или нет? пишу "вы", потому что тебя плюсуют и вчера много таких комментариев было заплюсованных
Да потому что провести сравнение команд по последним играм, и их состояние на текущий момент - дело не хитрое. Если конечно смотреть игры)))
Поэтому победа Динамо над ЦСКА вполне прогнозируема, т.к. Динамо в полном порядке. И поражение Торпедо от Лады также, т.к. Торпедо в полном непорядке.
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