СКА сыграет с «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина. ЦСКА встретится с «Локомотивом»

СКА и ЦСКА не встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина.

Команда из Санкт-Петербурга заняла в Западной конференции второе место и сыграет с « ». Серия начнется 1 марта.

избежал попадания на седьмую строчку и в плей-офф проведет матчи против « », финишировавшего третьим. Старт серии – 29 февраля.