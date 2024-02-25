Ротенберг о 2:3 с «Куньлунем»: «Соперник сыграл матч жизни, а СКА не хватило эмоций. Благодарю всех за чемпионат, огромная благодарность – «Газпрому» и лично Алексею Миллеру»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Куньлунь Ред Стар СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг высказался после поражения от «Куньлуня» (2:3).

«Важная для нас игра. Полные трибуны – это дорогого стоит. Мы это очень ценим. Соперник сыграл матч жизни. Для них это был шанс показать себя, у многих ребят там нет контрактов. Они делали все возможное, чтобы выиграть сегодня.

Это хоккей, это спорт. У нас сегодня не хватило эмоций, где-то отошли от своей игры.

Хочу всех поблагодарить за проделанную [в сезоне] работу: всю команду, всех ребят. У нас очень много травм. Все пластаются, играют самоотверженно. Медицинский штаб, тренерский штаб, всех, кто нам помогает.

Хочу поблагодарить наших болельщиков: на каждой игре полные трибуны. Это мечта любого тренера, любого игрока. Что мы играли в Ледовом при полных трибунах, что сейчас играем на «СКА-Арене» – полные трибуны в каждом матче. Это наше совместное достижение – всех жителей Санкт-Петербурга, всех, кто нам помогает.

Огромная благодарность за этот регулярный чемпионат ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру», – сказал главный тренер СКА.

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32 комментария
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Ответ JeanFranois Vaillant
Какой же он крутой. Хоккейный Клопп
Только просто клоп.
+38
0
+38
🤮🤮🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+28
-2
+26
Куньлунь реально сыграл матч жизни -- выиграл и поехал в отпуск) а СКА еще надо будет четыре игры сыграть с Торпедо или ЦСКА, чтобы на заслуженный отдых отправиться. Возникают сомнения в системе))
+19
-1
+18
Какова вероятность,что существует человек который ценит Ротенберга как тренера,а не как генератора мемов?
+8
0
+8
Какой же он крутой. Хоккейный Клопп
+10
-4
+6
Всех мытищинцев с победой! Только победа, только Кунлунь✊️
+6
0
+6
Точильщиков забыл поблагодарить
+5
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Играли бы дома - там хотя бы лёд нормальный, свои болельщики, площадка привычная, а среди китайцев немудрено проиграть.
+6
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Заметьте, ни слова про рекорд)))
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ДЫААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1
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Лесть никогда не исходит от великих душ, она — удел мелких душонок, умеющих становиться еще мельче, чтобы войти в жизненную сферу важной персоны, к которой они тяготеют.
— Оноре де Бальзак
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иногда лучше молчать и казаться....чем открыть рот и это подтвердить
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Ну какой же мерзкий
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Но полные трибуны на матче с Куньлунем это конечно топ. Все остальное без комментариев
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Сыграли договорняк и всех благодарит
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Ответ mr.merfi
Куньлунь реально сыграл матч жизни -- выиграл и поехал в отпуск) а СКА еще надо будет четыре игры сыграть с Торпедо или ЦСКА, чтобы на заслуженный отдых отправиться. Возникают сомнения в системе))
У Куньлуня еще не совсем отпуск, завтра с Витязем игра.
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А Мюллер, чо, за Куньлунь сыграл?
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Болельщик СКА, кто ты? На чего ты похож?
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Куньлунь низкий поклон за радость под конец регулярки.
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Рома......мало того что ты балабол, но ещё и пополиз....тьфу
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фу, как мерзко.
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Спасибо Миллеру за такого петрушку, без него хоккей был бы скучен.
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Тебя, рома, сегодня выпорют. Лично Борисыч приложится. И правильно!!!
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Куньлунь вслед за Северсталью своими победами показали другим ,как нужно играть против Ска ,что бы их обыграть на огромной новой арене !
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Суперсерия рашен стайл. Приехал китайский клуб преподать русским урок хоккея.
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Спасибо Алексей Борисович , за то что мы вообще существуем! Свои воспитанники…? Ммммм… не , не слышал .
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Сегодня он как никогда разгрворчив
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балабол
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Миллер:"Пацаны,соррян.Я этого чушпана вообще не знаю.Почему он все время упоминает."
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