Ротенберг о 2:3 с «Куньлунем»: «Соперник сыграл матч жизни, а СКА не хватило эмоций. Благодарю всех за чемпионат, огромная благодарность – «Газпрому» и лично Алексею Миллеру»

Роман Ротенберг высказался после поражения от «Куньлуня» (2:3).

«Важная для нас игра. Полные трибуны – это дорогого стоит. Мы это очень ценим. Соперник сыграл матч жизни. Для них это был шанс показать себя, у многих ребят там нет контрактов. Они делали все возможное, чтобы выиграть сегодня.

Это хоккей, это спорт. У нас сегодня не хватило эмоций, где-то отошли от своей игры.

Хочу всех поблагодарить за проделанную [в сезоне] работу: всю команду, всех ребят. У нас очень много травм. Все пластаются, играют самоотверженно. Медицинский штаб, тренерский штаб, всех, кто нам помогает.

Хочу поблагодарить наших болельщиков: на каждой игре полные трибуны. Это мечта любого тренера, любого игрока. Что мы играли в Ледовом при полных трибунах, что сейчас играем на «СКА-Арене» – полные трибуны в каждом матче. Это наше совместное достижение – всех жителей Санкт-Петербурга, всех, кто нам помогает.

Огромная благодарность за этот регулярный чемпионат ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру», – сказал главный тренер СКА.