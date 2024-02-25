Ротенберг о сезоне СКА: «С последнего места вышли на 1-е, закончили на 2-м. Поднимем эмоциональный фон и начнем готовиться к плей-офф»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг доволен тем, как СКА провел Фонбет Чемпионат КХЛ.

«В целом по сезону проделана огромная работа. С последнего места вышли на первое, закончили на втором. Серебро в регулярном чемпионате. Конечно, всегда лучше золото.

Хочу поблагодарить всю команду, очень много травм у нас. Все играют самоотверженно.

В каждой игре полные трибуны – мечта любого игрока и тренера. Это наше совместное достижение.

Дальше у нас новый турнир, все начинается с чистого листа. Восстановим силы, поднимем эмоциональный фон и начнем готовиться к плей-офф», – сказал главный тренер СКА.

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30 комментариев
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Надеюсь, в плей-офф будут играть так же безобразно, как сегодня
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Побед завтра Динамо и Торпедо, чтобы Йозе окончательно прозрел уже в первом раунде)
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Вылетело бы это недоразумение в первом раунде что бы до осени как минимум его меньше слышать и читать
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Ждём жалобное письмо ветеранов СКА Си Цзиньпину
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Рома - подбиратель соперника в ПО, его величество Хоккей за это, как правило, наказывает...
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А на последнее кто опустил?
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Главтренер Ска , а кто же вашу команду опустил в туртаблице в первой половине сезона на последнее место ,кто несёт за это ответственность по работе с командой - не Глав ли тренер ? Но ,затем вы усилились за счёт сильных игроков из других команд взятых и благодаря этому поднялись по туртаблице , но в последний момент вашей команде "подножку " подставил Куньлунь , чего вы никак не ожидали ,но они молодцы проявили честную игровую бескомпромиссность и победили Ска !
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Как всегда просто ниочемный пафос и отговорки ...исчезни уже , противнейший и абсолютно ненужный персонаж в нашем хоккее...уезжай в Албанию , там рассказывай свои сказки
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Рома кому свою сдачу игы посвящаешь , японской империи?
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Клоун. Слил, чтобы с нижним играть и под более простого соперника в 1/4
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Помогли установить Красной звезде рекорд посещаемости.
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Еще Рома сказал , что верит в карму и НИКОГДА бы не стал выбирать соперника по ПО.
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Ответ yakpopov
Серобро ли? Магнитка разве не обходит дружину Йозы в случае победы?
Увы нет, у СКА 40 побед в основное время 95 очков.У ммг 34 п 93 очка.И игра с Авангардом.
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Ответ Russ Ivan
Рома - подбиратель соперника в ПО, его величество Хоккей за это, как правило, наказывает...
Самое смешное, что СКА как раз соперника не подбирал, а стремился занять 1-е место. Какой в этом подбор?
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С такими звеньями и папиными вложениями грех печалиться. Это не с Нижним Новгородом в плей- офф входить, а особенно еще и тренировать. Одной говорящей головы мало. Юркисс Роман Вротенбергович не грустит.
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Очень скромненько... возьмите еще интервью
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Рома сказал: смотрите фильм Пчеловод и все поймете.
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Хоть сегодня не говорил откровенную дичь .
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Рома, ну правда, завязывай уже смешить людей и бахвалиться)) карма она существует......скажи ещё что арктический лёд помог))
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Как много каламбуров метких,
Готовит нам к плей-оффу ветка.
(не А. С. Пушкин)
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Серобро ли? Магнитка разве не обходит дружину Йозы в случае победы?
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За СКА,но не за Ротенберга.
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Готовый политик. Как будто на последнее место СКА без него попала ) Но в конце сезона действительно неплохо смотрятся, в отличии от Торпедо, которое очень весело смотрелось осенью, а сейчас сдулось.
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Йозеф забыл добавить, что СКА занял второе место благодаря льду со станции Восток (Антарктида)
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СКА проиграл - в провинции рвут баяны?
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Так ведь рекорд, к чему этот пустяковый первый посев...
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Ответ vzi
Самое смешное, что СКА как раз соперника не подбирал, а стремился занять 1-е место. Какой в этом подбор?
Так стремился, что после вчерашней победы Цска - случайно сегодня проиграли Кунь Луню.
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Ответ Caniball
Так стремился, что после вчерашней победы Цска - случайно сегодня проиграли Кунь Луню.
А чего ради? Чтобы на НН выйти?
А если завтра Динамо и НН выиграют, то выйдут на ЦСКА. И в чем смысл сливать выход на 1-е место и Минск?..
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кеша вылезла, видимо его "машинхед" забанили)
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