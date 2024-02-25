Ротенберг о сезоне СКА: «С последнего места вышли на 1-е, закончили на 2-м. Поднимем эмоциональный фон и начнем готовиться к плей-офф»
Роман Ротенберг доволен тем, как СКА провел Фонбет Чемпионат КХЛ.
«В целом по сезону проделана огромная работа. С последнего места вышли на первое, закончили на втором. Серебро в регулярном чемпионате. Конечно, всегда лучше золото.
Хочу поблагодарить всю команду, очень много травм у нас. Все играют самоотверженно.
В каждой игре полные трибуны – мечта любого игрока и тренера. Это наше совместное достижение.
Дальше у нас новый турнир, все начинается с чистого листа. Восстановим силы, поднимем эмоциональный фон и начнем готовиться к плей-офф», – сказал главный тренер СКА.
Готовит нам к плей-оффу ветка.
(не А. С. Пушкин)
А если завтра Динамо и НН выиграют, то выйдут на ЦСКА. И в чем смысл сливать выход на 1-е место и Минск?..