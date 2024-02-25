Ротенберг о сезоне СКА: «С последнего места вышли на 1-е, закончили на 2-м. Поднимем эмоциональный фон и начнем готовиться к плей-офф»

Роман Ротенберг доволен тем, как СКА провел Фонбет Чемпионат КХЛ.

«В целом по сезону проделана огромная работа. С последнего места вышли на первое, закончили на втором. Серебро в регулярном чемпионате. Конечно, всегда лучше золото.

Хочу поблагодарить всю команду, очень много травм у нас. Все играют самоотверженно.

В каждой игре полные трибуны – мечта любого игрока и тренера. Это наше совместное достижение.

Дальше у нас новый турнир, все начинается с чистого листа. Восстановим силы, поднимем эмоциональный фон и начнем готовиться к плей-офф», – сказал главный тренер .