Макдэвид продлил безголевую серию до 9 матчей (0+21 на отрезке). У него 89 очков в 53 играх – идет 3-м в гонке бомбардиров
Коннор Макдэвид продлил безголевую серию до 9 игр (0+21 на отрезке).
Капитан «Эдмонтона» отметился 2 результативными передачами в матче с «Калгари» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе нападающего 89 (21+68) очков в 53 играх в текущем сезоне при полезности «+19».
В последних 9 матчах на его счету 21 ассист при отсутствии голов.
Макдэвид идет на 3-м месте в гонке бомбардиров, уступая Никите Кучерову из «Тампы» (98 очков в 58 играх, 37+61, в рамках игрового дня – 1+2 с «Айлендерс») и Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (96 в 59, 34+62, в рамках игрового дня – 0+3 с «Торонто»).
Макдэвид отдал 68 голевых передач. Из них 41 первых, и 27 вторых
Маккиннон отдал 61 передачу. Из них 31 первую и 30 вторые
Кучеров отдал 61 ассист. Из них 36 первых и 25 вторых.
Как мы видим Маккиннон король секондарей.
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