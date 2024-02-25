Макдэвид продлил безголевую серию до 9 матчей (0+21 на отрезке). У него 89 очков в 53 играх – идет 3-м в гонке бомбардиров

Коннор Макдэвид продлил безголевую серию до 9 игр (0+21 на отрезке).

Капитан « » отметился 2 результативными передачами в матче с « » (3:6) в регулярном чемпионате .

В активе нападающего 89 (21+68) очков в 53 играх в текущем сезоне при полезности «+19».

В последних 9 матчах на его счету 21 ассист при отсутствии голов.

идет на 3-м месте в гонке бомбардиров, уступая Никите Кучерову из «Тампы» (98 очков в 58 играх, 37+61, в рамках игрового дня – 1+2 с «Айлендерс») и Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (96 в 59, 34+62, в рамках игрового дня – 0+3 с «Торонто»).