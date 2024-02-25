Макдэвид продлил безголевую серию до 9 матчей (0+21 на отрезке). У него 89 очков в 53 играх – идет 3-м в гонке бомбардиров

Теги рейтинги Калгари Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид продлил безголевую серию до 9 игр (0+21 на отрезке).

Капитан «Эдмонтона» отметился 2 результативными передачами в матче с «Калгари» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе нападающего 89 (21+68) очков в 53 играх в текущем сезоне при полезности «+19».

В последних 9 матчах на его счету 21 ассист при отсутствии голов. 

Макдэвид идет на 3-м месте в гонке бомбардиров, уступая Никите Кучерову из «Тампы» (98 очков в 58 играх, 37+61, в рамках игрового дня – 1+2 с «Айлендерс») и Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (96 в 59, 34+62, в рамках игрового дня – 0+3 с «Торонто»). 

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32 комментария
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Ответ Андрей Арсентьев
Одни секондари шакалит))
Ты что-то путаешь
Макдэвид отдал 68 голевых передач. Из них 41 первых, и 27 вторых

Маккиннон отдал 61 передачу. Из них 31 первую и 30 вторые

Кучеров отдал 61 ассист. Из них 36 первых и 25 вторых.

Как мы видим Маккиннон король секондарей.
Парни, ну проверяйте информацию внимательно. В интернете сейчас всё что угодно можно найти
+22
-4
+18
30 выбьет,дк ладно,после 64 то))
+13
-5
+8
Ответ e1ther - e1ther
30 выбьет,дк ладно,после 64 то))
Да должен, Эдмонтону ещё 27 игр играть. Как-нибудь да выбьет. Хотя вон в прошлом сезоне усатый тоже внезапно забил 40-к после 60-ти в 2021-22.
+10
-2
+8
Ответ Анастасия Плинтусова
Мне кажется он обгонит еще всех на очков 25🥶
С кухни виднее, конечно))))
+9
-3
+6
Ответ antonio1589
Теперь стало очевидным, что Коннор перетусил летом с Тейлор Свифт и Джастином Бибером
Ахахаха) Тонко) А еще потолстел и ему не хватает психолога,тк лезет в драки,вместо того.чтоб играть))
+4
0
+4
Макдэвид создаёт разницу в игре даже не забивая. Дирижёр Эдмонтона. Мозг и мотор команды.
+9
-6
+3
Коннор, давай сам бросай! Все уже знают что ты передачу будешь отдавать и заранее перекрывают, вот, например, сегодня Владарж с Таневым одновременно начали двигаться к Хайману на дальней штанге, сунул бы в ближний угол, ты же как рукой можешь положить!
+5
-2
+3
Ответ Артем Ивашкин
Ты что-то путаешь Макдэвид отдал 68 голевых передач. Из них 41 первых, и 27 вторых Маккиннон отдал 61 передачу. Из них 31 первую и 30 вторые Кучеров отдал 61 ассист. Из них 36 первых и 25 вторых. Как мы видим Маккиннон король секондарей. Парни, ну проверяйте информацию внимательно. В интернете сейчас всё что угодно можно найти
Ну это же проверять надо) а так можно пукнуть в воздух, вдруг попадёт)
+5
-2
+3
Теперь стало очевидным, что Коннор перетусил летом с Тейлор Свифт и Джастином Бибером
+5
-2
+3
Ответ e1ther - e1ther
у Усатого в этом году все залетает,как залетало у Коннорея,годом ранее)на дистанции посмотрим,лет так,через пять)Ху из Ху)
У усатого с начала карьеры все заплетает
+2
0
+2
Ответ Дима Миронов
Комментарий скрыт
Кстати Мэтьюзу давать Харт такое себе. Он даже не лучший бомбардир команды! Там Нюла лучший, да и Марнер в 5 очках от усатого. По уму даже вариантов быть не может - Кучерова должен быть Харт, который ближайшему партнеру везёт 38 очков. Или, как вариант о котором тоже непонятно, что все молчат - Паста, у него тоже отличный сезон и он там тоже 30 очей везёт Маршанду - по сути тащит Бостон в атаке в одно лицо!
+9
-7
+2
Ответ yurovch1984
Кстати Мэтьюзу давать Харт такое себе. Он даже не лучший бомбардир команды! Там Нюла лучший, да и Марнер в 5 очках от усатого. По уму даже вариантов быть не может - Кучерова должен быть Харт, который ближайшему партнеру везёт 38 очков. Или, как вариант о котором тоже непонятно, что все молчат - Паста, у него тоже отличный сезон и он там тоже 30 очей везёт Маршанду - по сути тащит Бостон в атаке в одно лицо!
Он сейчас лидер НХЛ по PointShares, вполне претендент на Харт
+2
-1
+1
Помню времена, когда лучшие бомбардиры набирали 80-90 очков за весь сезон, сейчас столько в 50 матчах выбивают
0
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Ответ GibsonFlyingV
Помню времена, когда лучшие бомбардиры набирали 80-90 очков за весь сезон, сейчас столько в 50 матчах выбивают
Арт Росс Португала,тому свидетельство
0
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0
Ответ Obracham 77
Макдэвид главный претендент на Харт по всем таблоидам), если побьет рекорд безголевой серии и получит Харт будет весело).
Всё-таки Маккинон и Кучеров - главные претенденты в этом сезоне. Но если Макдэвид их обгонит по очкам - логично дать Харт ему.
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а теперь, Ивашкин,расскажи,куда делся снайпер ,Коннор Макдэвид,и не вздумай слиться,я твои речи помню,по прошлому сезону)
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Какая-то военная хитрость перед п/о, зверь притворяется раненым
+1
-1
0
Думаю, что не форсирует набор формы, чтобы нормально сыграть в плей-офф.
+1
-1
0
Одни секондари шакалит))
+16
-16
0
Снова тренер не тот похоже ....
+3
-3
0
Макдэвид главный претендент на Харт по всем таблоидам), если побьет рекорд безголевой серии и получит Харт будет весело).
+8
-8
0
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