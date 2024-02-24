Ротенберг об игре СКА в армейской форме: «Хотим еще раз отдать дань уважения всем защитникам Отечества и показать солидарность с теми, кто всегда стоит на страже Родины»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг игровая форма Куньлунь Ред Стар стиль Хоккей

СКА проведет последний матч регулярного чемпионата в армейской форме.

Об этом сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

«Вчера мы хорошей победой поздравили всех с 23 февраля, а завтра, в заключительном матче регулярного чемпионата, сыграем в армейской форме! Так мы хотим еще раз отдать дань уважения всем защитникам Отечества и показать свою солидарность с теми, кто всегда стоит на страже Родины.

Увидимся на «СКА-Арене»!» – написал Ротенберг. 

25 февраля СКА встретится с «Куньлунем». Матч начнется в 17:00 по московскому времени. 

Ротенберг об игре против «Куньлуня»: «Будет установлен мировой рекорд посещаемости матчей с участием «Ред Стар». Посвятим эту игру нашей армии»

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8 комментариев
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У Ромы что-то прогрессируещее.
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Покорение дна Ромочкой проходит успешно...
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Промес сейчас в Питере, что ли?
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Лебезит и суетится как простой инженер, а не как сынок и родственник миллиардеров. Видно все же понимает, что все в жизни проходящее.
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Он когда-нибудь остановится?
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Нифига, у него там комментарии в телеге есть оказывается с дискуссиями уровня /b ))
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Вперёд, полузащитники отчества!😄😄😄
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Роман - это какая-то энциклопедия штампов 🤣
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