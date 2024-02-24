Ротенберг об игре СКА в армейской форме: «Хотим еще раз отдать дань уважения всем защитникам Отечества и показать солидарность с теми, кто всегда стоит на страже Родины»
СКА проведет последний матч регулярного чемпионата в армейской форме.
Об этом сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.
«Вчера мы хорошей победой поздравили всех с 23 февраля, а завтра, в заключительном матче регулярного чемпионата, сыграем в армейской форме! Так мы хотим еще раз отдать дань уважения всем защитникам Отечества и показать свою солидарность с теми, кто всегда стоит на страже Родины.
Увидимся на «СКА-Арене»!» – написал Ротенберг.
25 февраля СКА встретится с «Куньлунем». Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
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