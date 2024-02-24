Ротенберг об игре СКА в армейской форме: «Хотим еще раз отдать дань уважения всем защитникам Отечества и показать солидарность с теми, кто всегда стоит на страже Родины»

СКА проведет последний матч регулярного чемпионата в армейской форме.

Об этом сообщил главный тренер команды .

«Вчера мы хорошей победой поздравили всех с 23 февраля, а завтра, в заключительном матче регулярного чемпионата, сыграем в армейской форме! Так мы хотим еще раз отдать дань уважения всем защитникам Отечества и показать свою солидарность с теми, кто всегда стоит на страже Родины.

Увидимся на «СКА-Арене»!» – написал Ротенберг.

25 февраля СКА встретится с « ». Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Ротенберг об игре против «Куньлуня»: «Будет установлен мировой рекорд посещаемости матчей с участием «Ред Стар». Посвятим эту игру нашей армии»