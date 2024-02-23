Ротенберг о возможной встрече с ЦСКА: «СКА без разницы, с кем играть. Когда «Кингс» выиграли 1-й Кубок Стэнли, они зашли в плей-офф в последней игре и «горели» 0-3 в 1-м раунде»

Роман Ротенберг не опасается встречи с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина.

– Есть вероятность, что вы сыграете уже в первом раунде против . Хотели бы снова встретится с ними в плей-офф?

– Нам абсолютно без разницы, с кем играть. Чтобы взять , нужно победить всех. Все зависит от нас самих. От того, насколько мы будем правильно готовиться и правильно играть. Как вы видели сегодня – не на словах, а на деле. Ребята сами себе доказали: выиграли борьбу сами с собой и победили с явным преимуществом. Работаем дальше – все только начинается.

А плей-офф – это вообще отдельный турнир. Все начнется с чистого листа.

Сами прекрасно знаете историю хоккея. Когда «Лос-Анджелес Кингс» выиграли свой первый Кубок Стэнли, они зашли в плей-офф в последней игре. А потом «горели» 0-3 в серии с «Сан-Хосе» в первом раунде. В итоге стали обладателями Кубка Стэнли.

Все начнется с чистого листа. Это будет совершенно новая история. Не надо загадывать вперед. Только сегодня, только здесь и сейчас.

Сегодня немножко порадуемся победе, поднимем эмоциональный фон и полетим домой играть против сильной команды « », где собраны сильные хоккеисты. Быстрый хоккей, канадский хоккей – будет интересный матч, – сказал главный тренер СКА.