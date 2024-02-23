Ротенберг о возможной встрече с ЦСКА: «СКА без разницы, с кем играть. Когда «Кингс» выиграли 1-й Кубок Стэнли, они зашли в плей-офф в последней игре и «горели» 0-3 в 1-м раунде»

Теги ЦСКА СКА Кубок Стэнли Лос-Анджелес КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Куньлунь Ред Стар Хоккей

Роман Ротенберг не опасается встречи с ЦСКА в 1-м раунде Кубка Гагарина.

– Есть вероятность, что вы сыграете уже в первом раунде против ЦСКА. Хотели бы снова встретится с ними в плей-офф?

– Нам абсолютно без разницы, с кем играть. Чтобы взять Кубок Гагарина, нужно победить всех. Все зависит от нас самих. От того, насколько мы будем правильно готовиться и правильно играть. Как вы видели сегодня – не на словах, а на деле. Ребята сами себе доказали: выиграли борьбу сами с собой и победили с явным преимуществом. Работаем дальше – все только начинается.

А плей-офф – это вообще отдельный турнир. Все начнется с чистого листа.

Сами прекрасно знаете историю хоккея. Когда «Лос-Анджелес Кингс» выиграли свой первый Кубок Стэнли, они зашли в плей-офф в последней игре. А потом «горели» 0-3 в серии с «Сан-Хосе» в первом раунде. В итоге стали обладателями Кубка Стэнли.

Все начнется с чистого листа. Это будет совершенно новая история. Не надо загадывать вперед. Только сегодня, только здесь и сейчас.

Сегодня немножко порадуемся победе, поднимем эмоциональный фон и полетим домой играть против сильной команды «Куньлунь Ред Стар», где собраны сильные хоккеисты. Быстрый хоккей, канадский хоккей – будет интересный матч, – сказал главный тренер СКА.

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14 комментариев
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Шесть лет подряд вылетать как бачок из раздевалки от ЦСКА и нести чепуху про НХЛ. Скажите ему кто-нибудь что уже вся страна смеется , кроме подхалимов и проплаченных ботиков.
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+25
Ответ anton.zaiats
Комментарий скрыт
Ботик читай внимательно комментарий.
+18
-2
+16
Ого, Ромчик вспомнил несколько просмотренных игр из 800 возможных
R. E. S. P. E. C. T.
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0
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Сильная команда Куньлунь 🤣
+9
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+8
Все вроде ничего, если бы не было последнего абзаца...
+9
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+7
Историю НХЛ знаем. Только «Кингс» во время второго похода летели в 1-ом раунде, а не первого. Во 2012 они выносили всех, не доводя серии даже до 7-ми матчей.
+6
0
+6
Ответ anton.zaiats
Комментарий скрыт
Прям вся
+5
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+4
Куньлуню нужно на деле в игре в Питере подтвердить слова Главтренера Ска и обыграть их !
+4
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+3
Болею за любую команду, которая играет против ска. Жаль, что нас забанили от международных турниров. У этого шарлатана появилось окно возможностей.
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+1
Ответ Магомед Саид Амирханов
Сильная команда Куньлунь 🤣
Он думает, что Куньлунь это вид китайского единоборства
+1
0
+1
Ответ anton.zaiats
Комментарий скрыт
Все адекватные угарают.
+5
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