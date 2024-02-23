Ротенберг о 5:1 с «Динамо» Минск: «Хочу посвятить победу ветеранам Великой Отечественной войны, бойцам СВО, нашей армии. Россия, вперед!»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Роман Ротенберг Политика Хоккей

Роман Ротенберг высказался после победы СКА над минским «Динамо» (5:1).

«Хорошо подготовились. Был разговор с командой, очень рады, как ребята отреагировали.

Хочу посвятить эту победу всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто сейчас находится на фронте, бойцам СВО. Посвящаем сегодня эту победу нашей армии.

Россия, вперед!» – сказал главный тренер СКА в эфире «КХЛ ТВ».

Ротенберг сообщил, что СКА сыграет с минским «Динамо» в форме «Ленинград»: «В память о героических защитниках города и в честь 23 февраля выйдем на лед в выездном варианте формы»

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roman Araslanov
Испанский стыд
Звонили из Испании сказали это не их стыд
+71
-3
+68
Тошнит уже от этого лицемера
+67
-5
+62
А в Белоруссии ветеранов ВОВ уже не осталось? Почти все высказывания Ротенберга вызывают мягко говоря недоумение. Лучше бы молчал, сошëл бы за умного.
+58
-5
+53
Ответ Злой Руся
Тошнит уже от этого лицемера
Чет мне кажется, что это он даже не лицемерит. Это состояние головы такое. (((
+50
-1
+49
Неадекват. Победил белорусов. В раздевалке что нёс, что победили врага?
+45
-3
+42
Испанский стыд
+43
-6
+37
А белоруским ветеранам остается посвятить что? Поражение их национальной команды? Очень двусмысленные слова от Ротенберга. Сказал бы лучше "посвящаем эту игру ветеранам".
Даже патриотизм и уважение к ветеранам эта шайка-лейка умеет превращать в неуклюжую кринжатину.
+22
0
+22
Ответ Roman Araslanov
Испанский стыд
Финский стыд...
+18
0
+18
Можно подумать, что победил ненавистных финнов, а не родных белорусов.
+14
-1
+13
Спасибо, теперь всем им гораздо лучше.
+12
-1
+11
Как это сказочные ..... залрали пачкать своими словами наше славное прошлое
+11
-1
+10
Ответ Назар Игорь
А в Белоруссии ветеранов ВОВ уже не осталось? Почти все высказывания Ротенберга вызывают мягко говоря недоумение. Лучше бы молчал, сошëл бы за умного.
Каждый четвертый из белорусов,
Каждый четвертый пал на войне.

ВИА "Песняры"
+10
-1
+9
Ответ Злой Руся
Тошнит уже от этого лицемера
И не только от него.
+10
-1
+9
Насколько же этот дядя оторван от реальности, живёт в своём мире, кошмар.Раньше я думал, что он нас за идиотов держит, а оказывается он сам такой.
+8
-1
+7
А что там за война с белорусами была? Ливонская?
+6
0
+6
Ответ Назар Игорь
А в Белоруссии ветеранов ВОВ уже не осталось? Почти все высказывания Ротенберга вызывают мягко говоря недоумение. Лучше бы молчал, сошëл бы за умного.
Он даже молча за умного не сходит
+6
0
+6
есть нюанс, когда одни из тех, кому ты посвящаешь эту победу, вернутся, начнут задавать тебе вопросы, охрану не выставляй и далеко не убегай. А поверь, у них тоже есть запрос на справедливость.
+6
0
+6
Выполнили установку президента и тренера кароче.)))
+4
0
+4
А потом они удивляются, а че это их не хотят видеть на международных турнирах.
+3
0
+3
Спорт вне политики?
+3
0
+3
.......роман,ты чё? сборную германии что ли обыграл.....окстись.....
+3
0
+3
И тут Романа понесло/
+4
-1
+3
Победу над беларусами посвящает?
+2
0
+2
Пошёл понос...
+3
-1
+2
Ответ Valentin Efimenko
Сказали, что им стыдно.
За этот стыд
+1
0
+1
Ответ Алекс Рава
Звонили из Испании сказали это не их стыд
Сказали, что им стыдно.
+1
0
+1
Ответ Рома Михалев
Насколько же этот дядя оторван от реальности, живёт в своём мире, кошмар.Раньше я думал, что он нас за идиотов держит, а оказывается он сам такой.
Мы для него не идиоты, а хуже. Так, мелочь какая-то, а он бог
+1
0
+1
В прошлый раз объяснял поражение в Минске "самолётными ногами". Сейчас на бронепоезде приехали?
+1
0
+1
Ответ Санитар-волк
То есть, победа в хоккей над белорусами сравнивается с победой над фашистами во 2 Мировой? Сильно.
Как говорит наш дорогой шэф, М̶и̶х̶а̶л̶ И̶в̶а̶н̶ы̶ч̶, если человек идиот, то это надолго
+1
0
+1
дурень думкою багатіє
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий