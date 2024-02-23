Ротенберг о 5:1 с «Динамо» Минск: «Хочу посвятить победу ветеранам Великой Отечественной войны, бойцам СВО, нашей армии. Россия, вперед!»

Роман Ротенберг высказался после победы СКА над минским «Динамо» (5:1).

«Хорошо подготовились. Был разговор с командой, очень рады, как ребята отреагировали.

Хочу посвятить эту победу всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто сейчас находится на фронте, бойцам СВО. Посвящаем сегодня эту победу нашей армии.

Россия, вперед!» – сказал главный тренер в эфире « ТВ».

Ротенберг сообщил, что СКА сыграет с минским «Динамо» в форме «Ленинград»: «В память о героических защитниках города и в честь 23 февраля выйдем на лед в выездном варианте формы»