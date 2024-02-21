Ротенберг о прогрессе СКА: «У победы много отцов, а поражение – сирота. Мы были одни, но верили в себя. Для нас есть только одно место – первое»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о прогрессе СКА по ходу этого сезона.

– Если бы в начале сезона после серии поражений кто-то сказал бы, что СКА будет бороться за Кубок Континента, то народ бы очень удивился этому. Что скажете по этому поводу?

– Скажу, что у победы много отцов, а поражение – сирота. Мы были одни, но верили в себя. Мы обсуждали это с ребятами. Понимали, что будем бороться за первое место.

Для СКА есть только одно место – первое. Других вариантов нет. Особенно в таком городе, как Санкт-Петербург. В нашем любимом городе. Ждем всех на следующей игре. И в Минске на выезде тоже всех ждем, – сказал главный тренер СКА.

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29 комментариев
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Удачи Минску!
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Так у тебя наоборот, выиграл ты, а проиграли из за судей, тренер дал установку убивать и тд
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
Вот и поезжай, пополиз.
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Ска - уникальная команда.
Абсолютно все болельщики других клубов будут болеть против Ска во всех раундах, вне зависимости от того, с кем Ска будет играть.
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"Скажу, что у победы много отцов, а поражение – сирота. Мы были одни, но верили в себя." (с) Что-то не припомню, когда это вы были одни? А как же Медведев, Миллер? А как же прихвостни Назаров, Кожевников, Юдин, Крикунов? Про ветеранов я уж не говорю. Хватит строить из себя сиротину. До чего же гнилой тип.
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Ответ Caniball
Ска - уникальная команда. Абсолютно все болельщики других клубов будут болеть против Ска во всех раундах, вне зависимости от того, с кем Ска будет играть.
Я болею за СКА с 1992 года, но благодаря этому господину теперь болею за ранний вылет команды, чтобы его наконец уже как-нибудь заметили скауты НХЛ и забрали себе.
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"Мы были одни, но верили в себя" - это чего такое-то? Кто эти одинокие верующие?
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Да, Рома, для СКА есть только одно место)))
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У побед много Ротенбергов, а у поражения самолетные ноги
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Читать эти интервью ещё веселее, если представить, что он говорит это голосом Александра Невского
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Когда СКА был один? Рома же всегда говорит, что с ним Миллер и его непомерная поддержка...
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Ответ Caniball
Ска - уникальная команда. Абсолютно все болельщики других клубов будут болеть против Ска во всех раундах, вне зависимости от того, с кем Ска будет играть.
Потому что там Рома жополиз. К игрокам относятся нормально
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у победы один отец...(и дед)
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Очень хотелось бы ска—ЦСКА в первом круге)
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«А народ всё равно не обманешь!» – добавил Роман
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ромка перечислил названия песен нового альбома шамана?
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что-то он слишком много говорит в последнее время, даже больше, чем обычно. Посмотрим, что после плей-офф он будет говорить.
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В пацанский цитатник Стэтхэма:)
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Сирота ты Рома, сирота
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Вообще не отдыхает. Одни интервью. А представляете подготовку к ним?
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Да ты что! У победы один отец - это сам гений йозе марино!
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Сколько же пафоса у этого сынули путинского дружка
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Только по этой цитате можно снимать фильм. «Гений» же, Йозе
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Птица говорун
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
Невский хорош лизать у Ромки....
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Ответ Melnikov1968
Вот и поезжай, пополиз.
Поедут хейтеры на стройки в новые регионы.
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Вы заметили? Он ещё и философ
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