Ротенберг о прогрессе СКА: «У победы много отцов, а поражение – сирота. Мы были одни, но верили в себя. Для нас есть только одно место – первое»

Роман Ротенберг высказался о прогрессе СКА по ходу этого сезона.

– Если бы в начале сезона после серии поражений кто-то сказал бы, что СКА будет бороться за Кубок Континента, то народ бы очень удивился этому. Что скажете по этому поводу?

– Скажу, что у победы много отцов, а поражение – сирота. Мы были одни, но верили в себя. Мы обсуждали это с ребятами. Понимали, что будем бороться за первое место.

Для СКА есть только одно место – первое. Других вариантов нет. Особенно в таком городе, как Санкт-Петербург. В нашем любимом городе. Ждем всех на следующей игре. И в Минске на выезде тоже всех ждем, – сказал главный тренер .