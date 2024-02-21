Ротенберг о прогрессе СКА: «У победы много отцов, а поражение – сирота. Мы были одни, но верили в себя. Для нас есть только одно место – первое»
Роман Ротенберг высказался о прогрессе СКА по ходу этого сезона.
– Если бы в начале сезона после серии поражений кто-то сказал бы, что СКА будет бороться за Кубок Континента, то народ бы очень удивился этому. Что скажете по этому поводу?
– Скажу, что у победы много отцов, а поражение – сирота. Мы были одни, но верили в себя. Мы обсуждали это с ребятами. Понимали, что будем бороться за первое место.
Для СКА есть только одно место – первое. Других вариантов нет. Особенно в таком городе, как Санкт-Петербург. В нашем любимом городе. Ждем всех на следующей игре. И в Минске на выезде тоже всех ждем, – сказал главный тренер СКА.
Абсолютно все болельщики других клубов будут болеть против Ска во всех раундах, вне зависимости от того, с кем Ска будет играть.