Ротенберг о паре СКА – ЦСКА в 1-м раунде: «Таков путь самурая. Мы готовы к любому сопернику, зачем загадывать? У нас ребята восстанавливаются – получили много ударов в голову»
Роман Ротенберг вспомнил про путь самурая из-за возможной игры с ЦСКА в плей-офф.
20 февраля СКА дома проиграл «Северстали» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– После сегодняшней игры стала вполне реальна встреча СКА – ЦСКА в первом раунде. Для вас было бы неприятно сразу получить такого соперника?
– Мы готовы к любому сопернику. Зачем загадывать? Еще много матчей впереди. Таков путь самурая. Выйдет любой соперник. Мы не загадываем, как сложится сетка.
Просто готовимся к следующей игре, готовимся побеждать. Потом вернемся домой. Все вместе будем болеть за команду, чтобы выиграть два оставшихся матча в регулярке.
А потом все начнется с чистого листа. Будет совершенно новый турнир. Ничего не загадываем, не думаем о соперниках. Больше смотрим на то, что сами можем улучшить.
У нас есть вопросы по здоровью – ребята восстанавливаются. Получили много ударов в голову. Есть ребята, которые не могут принять участие в оставшихся матчах регулярки. Мы верим, что все вернутся в плей-офф, и мы сможем сыграть оптимальным составом. Что вернется Никита Серебряков и другие ребята.
У нас все впереди, работаем по нашему плану. Все хорошо, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
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