Ротенберг о паре СКА – ЦСКА в 1-м раунде: «Таков путь самурая. Мы готовы к любому сопернику, зачем загадывать? У нас ребята восстанавливаются – получили много ударов в голову»

Роман Ротенберг вспомнил про путь самурая из-за возможной игры с ЦСКА в плей-офф.

20 февраля СКА дома проиграл « » в матче Фонбет чемпионата .

– После сегодняшней игры стала вполне реальна встреча СКА – в первом раунде. Для вас было бы неприятно сразу получить такого соперника?

– Мы готовы к любому сопернику. Зачем загадывать? Еще много матчей впереди. Таков путь самурая. Выйдет любой соперник. Мы не загадываем, как сложится сетка.

Просто готовимся к следующей игре, готовимся побеждать. Потом вернемся домой. Все вместе будем болеть за команду, чтобы выиграть два оставшихся матча в регулярке.

А потом все начнется с чистого листа. Будет совершенно новый турнир. Ничего не загадываем, не думаем о соперниках. Больше смотрим на то, что сами можем улучшить.

У нас есть вопросы по здоровью – ребята восстанавливаются. Получили много ударов в голову. Есть ребята, которые не могут принять участие в оставшихся матчах регулярки. Мы верим, что все вернутся в плей-офф, и мы сможем сыграть оптимальным составом. Что вернется и другие ребята.

У нас все впереди, работаем по нашему плану. Все хорошо, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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