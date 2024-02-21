Ротенберг о паре СКА – ЦСКА в 1-м раунде: «Таков путь самурая. Мы готовы к любому сопернику, зачем загадывать? У нас ребята восстанавливаются – получили много ударов в голову»

Теги ЦСКА СКА травмы КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Никита Серебряков Хоккей

Роман Ротенберг вспомнил про путь самурая из-за возможной игры с ЦСКА в плей-офф.

20 февраля СКА дома проиграл «Северстали» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– После сегодняшней игры стала вполне реальна встреча СКАЦСКА в первом раунде. Для вас было бы неприятно сразу получить такого соперника?

– Мы готовы к любому сопернику. Зачем загадывать? Еще много матчей впереди. Таков путь самурая. Выйдет любой соперник. Мы не загадываем, как сложится сетка.

Просто готовимся к следующей игре, готовимся побеждать. Потом вернемся домой. Все вместе будем болеть за команду, чтобы выиграть два оставшихся матча в регулярке.

А потом все начнется с чистого листа. Будет совершенно новый турнир. Ничего не загадываем, не думаем о соперниках. Больше смотрим на то, что сами можем улучшить.

У нас есть вопросы по здоровью – ребята восстанавливаются. Получили много ударов в голову. Есть ребята, которые не могут принять участие в оставшихся матчах регулярки. Мы верим, что все вернутся в плей-офф, и мы сможем сыграть оптимальным составом. Что вернется Никита Серебряков и другие ребята.

У нас все впереди, работаем по нашему плану. Все хорошо, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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14 комментариев
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В голову получили не только эти ребята...
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Йозь-призрак: путь Хасбика
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уверен что Цска пройдёт Ска. Цска будет совсем другой командой в плей офф.
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Такое ощущение что Федоров в этом году по нхловскому сценарию идёт. Главное попасть, а там разберёмся. Опыт канеш не 800 матчей просмотра, но все же имеется
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Еще даже не факт, что ЦСКА станет 7. А Ротенберг о самураях говорит.
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Про ту партию с Месси на этикетке-ни слуху,ни духу...Жду когда Ницше начнет цитировать.
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Йозе получил слишком много ударов в голову от албанцев...
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Самый сильный удар в голову, получил гл. тренер!
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Черепашек ниндзя посмотрел получается?
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...от меня
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Кто, кто в голову получил?
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у самурая нет цели только путь))
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Тебя точно в детстве в роддоме уронили на пол
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Самураи...
Куераи...
Мандараи...
Тётя Рая...
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