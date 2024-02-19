Юдин о судействе: «СКА много времени атакует – и 6 удалений, а у «Торпедо» лишь одно. Нонсенс какой-то. Не должно быть двойных стандартов»

Теги СКА Торпедо судьи Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин подверг критике судейство матча СКА – «Торпедо» (4:3).

«Посетил матч в Санкт-Петербурге и был сильно удивлен судейством. СКА – лидер чемпионата, команда много времени проводит в атаке, и при этом у нее 6 удалений за игру, а у соперника лишь одно.

Прямо как- то не укладывается в голове, как такое может быть. Обычно больше правила нарушает та команда, которая больше обороняется. Прямо нонсенс какой-то.

Впереди плей-офф, а четкой стратегии судейства и единообразной трактовки правил нет. Судейство должно быть квалифицированным, и не должно присутствовать своеобразное выравнивание сил на площадке за счет игры в большинстве.

В формате «пять на пять» СКА полностью переигрывал соперника. У судей не должно быть двойных стандартов – за одинаковые нарушения должны быть одинаковые наказания, а не так, что одну команду «гонят», а другой все прощают», – сказал бывший тафгай. 

Ротенберг об удалениях СКА: «Смотрели матчи «Барсы»? Когда там был Гвардиола, тотальный контроль игры. И в это время удаляют Месси – я такого не видел. А у нас это происходит»

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30 комментариев
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Юдин пёс Ротенберга
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Теперь количество удалений должно определяться временем в атаке 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
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Если игрок нарушает правило, судья должен узнать кто больше атакует или посмотреть сколько уже было удалений у команд? Юдин, как обычно несёт чушь. Если было нарушение - добро пожаловать в штрафной бокс и не надо ничего изобретать.
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Ответ Сергей СКК Иртыш
Юдин пёс Ротенберга
У Юдина язык давно стёрся, он в Китае партиями закупает языки повышенной шершавости с нежным эффектом. Ещё и не так раскорячится, лишь бы от кормушки не оторвали (
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+16
Во дурааак! У СКА 6 удалений. Две задержки, когда игроки Торпедо вываливались на ворота и уходили от защитников, одна подножка, когда Торпедо убегало в контратаку, Одна подножка, когда Грицюк очень хотел забить в пустые, и две подножки Фальковского, когда он ловится на смене движения и суёт клюшку в ноги соперникам. Это ещё судьи далеко не всё свистели. Торпедовцы же вчера играли на удивление аккуратно, не допускали глупых, неоправданных нарушений. И вот такое буровит так называемый "профессионал". Юдину головушку бы проверить не мешало.
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ай это уже надоело читать, просто невозможно. дайте возможность блокировать теги и не видеть их в общей ленте
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Болею за СКА, но тут не согласен. Удаления происходят в связи с тем что игроки увлекаясь атакой не успевают вернуться в оборону, отсюда и нарушения. Бывают конечно выдумки у судей, но это единицы. Как правило удаляются одни и те же (типа Бардакова и т.п.) - тут нехватка опыта и временами просто бестолковость игрока.
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Юдин. СКА. Кто-то будет читать дальше?!
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Балабанов , в настоящее время Юдин бывший игрок ,такой же болельщик каких миллионы , но вы почему то звоните ему именно и спрашиваете : Скажи судьи правильно судят игру Ска ? Все давно известно что скажет Юдин в сторону Ска ! Такое ощущение, что он хоккей если и смотрит ,то с завязанными глазами !
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Юдинберг
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Прислуга Ротенберга вылезла, хозяин решил, что одному ему петрушкой выступать негоже, холопов подогнал.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Юдинберг
Юдин Ротенбергович
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Ответ ROS#
У Юдина язык давно стёрся, он в Китае партиями закупает языки повышенной шершавости с нежным эффектом. Ещё и не так раскорячится, лишь бы от кормушки не оторвали (
Как специалиста прошу,скинте ссылку " китайского языка повышенной шершавости с нежным эффектом"🙏
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Новшество для КХЛ - за каждые 15 бросков в створ - 2 минуты сопернику )
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Ответ Evgeniy Pinchuk
Болею за СКА, но тут не согласен. Удаления происходят в связи с тем что игроки увлекаясь атакой не успевают вернуться в оборону, отсюда и нарушения. Бывают конечно выдумки у судей, но это единицы. Как правило удаляются одни и те же (типа Бардакова и т.п.) - тут нехватка опыта и временами просто бестолковость игрока.
До ПО хорошо бы подтянуть дисциплину. Особенно Бардакову.
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Ок, нападающий Бардаков в СКА занимает второе место в лиге по штрафным минутам. По логике Юдина Захар должен быть тогда как минимум в 10ке снайперов или бомбардиров, но что-то я его там не вижу 🙈 Александр, ваша «система» где-то дала сбой)
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Как уже достало это нытье. Все удаления были по делу. Или этой команде нужны только ручные судьи? Все остальные команды КХЛ вместе взятые жалуются меньше СКА.
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Причём здесь, кто сколько атакует, можно удаляться и в атаке
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Двойные стандарты .., не смешите. Или вы хотите чтобы команде ротенберга не давали удаления вообще за явные нарушения?
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Ответ Uriah Heep
Юдин. СКА. Кто-то будет читать дальше?!
Конечно будут. На Спортсе только и ждут постов про СКА да про Рому и только их в основном и комментят. Ты то небось прочитал)
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Тафгаи бывшими не бывают - подтвердил Юдин
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Ответ Calabasas
Конечно будут. На Спортсе только и ждут постов про СКА да про Рому и только их в основном и комментят. Ты то небось прочитал)
Нет, не читал. Юдин мне не интересен в принципе. Безотносительно СКА и Ротенберга.
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началось🤧 то судьи,то перелеты,отдайте им кубок,а то опять ветераны ныть будут
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Оценку высказываниям Юдина пусть дают психиаторы
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Юдин двоюродный сын Ротенберга. 🤣
У Ромки и такое бывает...😁
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так пишите новое письмо, вы зато любите
зато как судьи подсвистывают в пользу твоего хозяина ратана то это в порядке вещей
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А по каким удалениям вопросы у Юдина?
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Они себч считают особенными как их Ротен,Ларионовские очень техничные.А когда отобрать шайбу не получается они зляться ,играют грязно по. указанию Ротенберга.А потом жаловаться будут на Путина.
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А что-нибудь, кроме тупо "времени в атаке", у тебя в голове укладывается?
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Понедельник. Скорее всего ещё не опохмелился.
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