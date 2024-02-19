Юдин о судействе: «СКА много времени атакует – и 6 удалений, а у «Торпедо» лишь одно. Нонсенс какой-то. Не должно быть двойных стандартов»

Александр Юдин подверг критике судейство матча СКА – «Торпедо» (4:3).

«Посетил матч в Санкт-Петербурге и был сильно удивлен судейством. – лидер чемпионата, команда много времени проводит в атаке, и при этом у нее 6 удалений за игру, а у соперника лишь одно.

Прямо как- то не укладывается в голове, как такое может быть. Обычно больше правила нарушает та команда, которая больше обороняется. Прямо нонсенс какой-то.

Впереди плей-офф, а четкой стратегии судейства и единообразной трактовки правил нет. Судейство должно быть квалифицированным, и не должно присутствовать своеобразное выравнивание сил на площадке за счет игры в большинстве.

В формате «пять на пять» СКА полностью переигрывал соперника. У судей не должно быть двойных стандартов – за одинаковые нарушения должны быть одинаковые наказания, а не так, что одну команду «гонят», а другой все прощают», – сказал бывший тафгай.

Ротенберг об удалениях СКА: «Смотрели матчи «Барсы»? Когда там был Гвардиола, тотальный контроль игры. И в это время удаляют Месси – я такого не видел. А у нас это происходит»