Роман Ротенберг: «ИИХФ управляют финны – знаем их отношение к нашему хоккею и стране. Они боятся нас. Боятся проиграть. Делают все, чтобы сильная команда не участвовала»

Теги СКА ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что Финляндия боится проиграть России.

– На днях ИИХФ продлило на год отстранение российских и белорусских хоккеистов. Как вы относитесь к этому? Насколько это несправедливо?

– Есть политика, есть определенные обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. 

Международной федерацией хоккея на сегодняшний день управляют финны. А мы знаем, какое сейчас у них отношение к нашему хоккею и к нашей стране. 

Мы все прекрасно знаем. Это неудивительно – было ожидаемо. Это больше политика. Они боятся нас, не хотят с нами играть. Боятся проиграть нам.

Они делают все возможное, чтобы сильная команда не участвовала. Но это неспортивный принцип. Уверен, что все нормализуется.

Люди, которые любят хоккей, понимают, что международное развитие хоккея невозможно без России – что бы они не делали.

Мы работаем у себя дома, играем на лучшей арене в мире. Стараемся показывать самый яркий хоккей. А когда вернемся – будем делать все возможное, чтобы победить любого соперника в каждой игре. 

Уверен в том, что все нормализуется и довольно быстро. Все может поменяться за сутки, если люди подумают, в первую очередь, о развитии хоккея, о развитии детей. Дети ни в чем не виноваты. 

Мы говорим про национальную сборную России, но причем тут дети, которых не пускают на Юношескую Олимпиаду? Нельзя лишать детей мечты.

Есть такое выражение: «Бог всем судья». Жизнь расставит все по своим местам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

15 комментариев
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ФХР тоже. И что?
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Роман кажется сам финн...
Главное не выйти на самих себя и понять настоящие причины отстранения
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Настолько боятся, что последнее время на крупных турнирах, регулярно отправляли нас домой
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Будь он поумнее подумал бы, что угорает
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Ромка не финн, он же ингерманландец!
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Ромка а ты кто по паспорту
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Получается ты один из управляющих ИИХФ?
Я правильно зафиксировал?
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Зачем так про своих-то...
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Поэтому от страха они дали Роману финское гражданство!:)
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надо на албанию выходить. у них с финнами, разговор короткий.
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Я очень далёк от хоккея, смотрел чм, НХЛ интересовался в 00х-08х, я немного наблюдал за кубком Гагарина, я даже читаю иногда про Ротенберга, кто-то даже отвечает его «тренерский талант», подскажите: это действительно какой-то гений, со словарным запасом Загитовой, либо это сынок одной известной семьи, которого поставили по угару? Если все же второй вариант и СКА может слепой тренировать, то зачем на матчи со СКА вообще ходить?
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Особенно боятся после Пекина-22.
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Рома в детстве видимо получал люлей не только от албанцев, но и от финнов, затаил обиду)))
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Ну проиграют они, а что случится? Почему у ромки попрыгуна такие фиксации на проигрыш и почему кто-то всегда боится?
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