Роман Ротенберг: «ИИХФ управляют финны – знаем их отношение к нашему хоккею и стране. Они боятся нас. Боятся проиграть. Делают все, чтобы сильная команда не участвовала»

Роман Ротенберг заявил, что Финляндия боится проиграть России.

– На днях ИИХФ продлило на год отстранение российских и белорусских хоккеистов. Как вы относитесь к этому? Насколько это несправедливо?

– Есть политика, есть определенные обстоятельства, на которые мы не можем повлиять.

Международной федерацией хоккея на сегодняшний день управляют финны. А мы знаем, какое сейчас у них отношение к нашему хоккею и к нашей стране.

Мы все прекрасно знаем. Это неудивительно – было ожидаемо. Это больше политика. Они боятся нас, не хотят с нами играть. Боятся проиграть нам.

Они делают все возможное, чтобы сильная команда не участвовала. Но это неспортивный принцип. Уверен, что все нормализуется.

Люди, которые любят хоккей, понимают, что международное развитие хоккея невозможно без России – что бы они не делали.

Мы работаем у себя дома, играем на лучшей арене в мире. Стараемся показывать самый яркий хоккей. А когда вернемся – будем делать все возможное, чтобы победить любого соперника в каждой игре.

Уверен в том, что все нормализуется и довольно быстро. Все может поменяться за сутки, если люди подумают, в первую очередь, о развитии хоккея, о развитии детей. Дети ни в чем не виноваты.

Мы говорим про национальную сборную России, но причем тут дети, которых не пускают на Юношескую Олимпиаду? Нельзя лишать детей мечты.

Есть такое выражение: «Бог всем судья». Жизнь расставит все по своим местам, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.