Овечкин забил 836-й гол в НХЛ – «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки – 58 шайб
Александр Овечкин забил 836-й гол в НХЛ – «Колорадо» из офиса.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:6).
В третьем периоде 38-летний нападающий поразил ворота Александра Георгиева броском из левого круга вбрасывания в большинстве.
В активе россиянина стало 37 (14+23) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17».
Овечкин (836 шайб в 1396 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
- 836-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -578(8-й), Стэмкос-537(16-й), Малкин-487(24-й),
-634-я игра с заброшенными шайбами(3-й, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-467
-4 серия Ови из 6-ти голевых матчей подряд. Последняя была у Ови аж 2019, остальные были в 2008 и две в 2006, где он забросил 6 и 7 шайб.
-410-я домашняя (4-й, 3-й Ягр- 411, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -309(24-й )
-305-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-207(16-й) Малкин-176(31-й),
-333-я в большинстве в сумме РС и КС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Бр. Халл-303) преследователь Стэмкос-223(19-й)
-307-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -192(25-й)
-908-я в РС и КС, Ови 836+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -649(22-й), Стэмкос-582(38-й),
- 361-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-277(15-й)
-130-я Ови после 35 лет(12-й,11-й Рэй Уитни -131, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-113(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-106-я после 36 лет(14-й, 12-13-й Андрейчук,Беливо - 108, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-99( 18-й)
-56-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-74(15-й)
-14-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий Павелски-47
-149-я шайба во вторник в 223 игре(1-й, 2-й Тротье -145 в 296 играх, 3-й Босси-135,) преследователь – Стэмкос-102 в 215 играх(12-й), Кросби-98(13-й)
-6525-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-3974(26-й), Кросби-3968(28-й)
-7162-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4510(23-й)
-3569-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3806,1-й Кэл Клаттербак-3941)
-4198-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4290, 2-й Мартин -4279)
-1522-е очко в РС, 836+686 (16-й, 15-й Коффи-1531, 12-й Кросби -1554, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1270(39-й)
-1522-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1554, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1270(16-й)
-568 очко в большинстве (16-й в лиге, 15-й Рекки-569, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-549(20-й)
-1663-е очко в РС и КС, 908+755, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 11-й Кросби-1755, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1450(31-й)
-12-я шайба и 21-е очко в 26-й игре с Колорадо в РС , 6-я в большинстве, 111-й бросок в створ,
- Александр Георгиев стал 16-м вратарем лиги, пропустившим от Ови 10 и более шайб,( в его воротах побывали: 603, 624, 704, 705, 719, 720, 731,732, 811 и 836-я шайбы Ови) в 9 играх при 29 бросках в створ
-95-й праймери Джона Карлсона на Ови, 2-й результат в Вашингтоне, с его передач были заброшены 272, 292, 294, 299, 354, 357, 365, 389, 390, 397, 410, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 438, 461, 466, 473, 474, 475, 486, 489, 508, 510, 523, 530, 531, 536, 538, 543, 546, 553, 570, 577, 581, 582, 585, 586, 587, 591, 595, 596, 597, 599, 602, 603, 612, 613, 615, 618, 619, 622, 624, 631, 635, 647, 648, 649, 650, 658, 659, 660, 661, 664, 672, 676, 684, 687, 691. 695. 697, 698, 702, 704,720, 726, 729, 730, 743, 750, 760, 763, 764, 770, 773, 774, 783, 798, 822, 823 и 836-я шайбы Ови, лидер Бекстрем-136 праймери на Ови.
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 836 ( 1396 матчей ) - 0, 599 за игру.
А так имеем настоящее - многолетнюю увлекательную гонку за рекордом, которая постепенно близится к развязке. И мы наблюдаем за ней в прямом эфире.
Реальные претенденты достичь результат Ови к 30 годам: Мэттьюс (26 лет, 5 мес) -341 и Макдэвид (27, 1 ) -324, но это не означает, что их график сложится как у Ови после 30, это подтверждает график первой четверки, которую после тридцати сопровождал спад, болезни или травмы. Думаю, что отслеживать реальных претендентов на график Ови нужно только после 600 шайб, да и то, от травм никто не гарантирован, а они сразу выбивают из графика.
1. Голы — 836
2. Очки - 1522
4. Голы в равных составах-526
5. Очки в равных составах -948
7. Голы в большинстве -305 рекорд НХЛ 🔝
8. Очки в большинстве - 568
9. Голы в овертайме — 26, рекорд НХЛ🔝
11. Победные голы — 126 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
12. Голы за один сезон — 65
14. Первый гол матча — 142 рекорд НХЛ 🔝
15. Голы в пустые — 57 рекорд НХЛ 🔝
16. Очки в пустые - 71. Брэд Маршан - 63.
17. Победные буллиты - 16
18. Броски - 6535, рекорд НХЛ 🔝
Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 686
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 263
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 265
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 118
38 Robert Lang 1970 F 2008‑09 50 18 + 21 39
39 Mathieu Schneider 1969 D 2007‑08 65 12 + 27 39
40 Larry Robinson 1951 D 1989‑90 64 7 + 32 39
41 Doug Harvey 1924 D 1962‑63 68 4 + 35 39
42 Dean Prentice 1932 F 1970‑71 69 21 + 17 38
43 Dave Andreychuk 1963 F 2001‑02 82 21 + 17 38
44 Red Berenson 1939 F 1977‑78 80 13 + 25 38
45 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 49 14 + 23 37
46 Zdeno Chara 1977 D 2015‑16 80 9 + 28 37
47 Gerry Ehman 1932 F 1970‑71 78 18 + 18 36
48 Shane Doan 1976 F 2014‑15 79 14 + 22 36
49 Joe Thornton 1979 F 2017‑18 47 13 + 23 36
50 Andrei Markov 1978 D 2016‑17 62 6 + 30 36
51 Doug Mohns 1933 D 1971‑72 78 6 + 30 36
28 Mark Messier 1961 F 1999‑00 66 17
29 Ray Whitney 1972 F 2010‑11 75 17
30 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 78 16
31 Rod Brind’Amour 1970 F 2008‑09 80 16
32 Ken Schinkel 1932 F 1970‑71 50 15
33 Andy Bathgate 1932 F 1970‑71 76 15
34 Mike Modano 1970 F 2008‑09 80 15
35 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 49 14
36 Daniel Alfredsson 1972 F 2010‑11 54 14
37 Václav Nedomanský 1944 F 1982‑83 57 14
38 Eric Staal 1984 F 2022‑23 72 14
39 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 75 14
40 Shane Doan 1976 F 2014‑15 79 14
Нашли, блин, молодого спринтера)
С учетом последних матчей - 29 голов за сезон.