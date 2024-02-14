Овечкин забил 836-й гол в НХЛ – «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки – 58 шайб

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Александр Овечкин забил 836-й гол в НХЛ – «Колорадо» из офиса.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:6).

В третьем периоде 38-летний нападающий поразил ворота Александра Георгиева броском из левого круга вбрасывания в большинстве. 

В активе россиянина стало 37 (14+23) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17». 

Овечкин (836 шайб в 1396 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

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46 комментариев
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- 836-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-58 шайб ), действующие: Кросби-578(21-й), Стэмкос-537(35-й), Малкин-487(51-й),
- 836-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -578(8-й), Стэмкос-537(16-й), Малкин-487(24-й),
-634-я игра с заброшенными шайбами(3-й, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-467
-4 серия Ови из 6-ти голевых матчей подряд. Последняя была у Ови аж 2019, остальные были в 2008 и две в 2006, где он забросил 6 и 7 шайб.
-410-я домашняя (4-й, 3-й Ягр- 411, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -309(24-й )
-305-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-207(16-й) Малкин-176(31-й),
-333-я в большинстве в сумме РС и КС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Бр. Халл-303) преследователь Стэмкос-223(19-й)
-307-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -192(25-й)
-908-я в РС и КС, Ови 836+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -649(22-й), Стэмкос-582(38-й),
- 361-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-277(15-й)
-130-я Ови после 35 лет(12-й,11-й Рэй Уитни -131, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-113(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-106-я после 36 лет(14-й, 12-13-й Андрейчук,Беливо - 108, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-99( 18-й)
-56-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-74(15-й)
-14-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий Павелски-47
+101
-3
+98
6 шайб в 6 играх подряд , так держать до конца сезона! Похоже в Овечкина вернулмя Дух шайбазабивательский!
+59
-3
+56
-113-я в феврале в 201 игре РС (7-й, 5-6-й Айзерман, Ягр-114, 4-й Робитайл-115, 2-й Гретцки-136, 1-й Г. Хоу-151 в 303 играх ) преследователь –Стэмкос - 84(32-й)
-149-я шайба во вторник в 223 игре(1-й, 2-й Тротье -145 в 296 играх, 3-й Босси-135,) преследователь – Стэмкос-102 в 215 играх(12-й), Кросби-98(13-й)
-6525-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-3974(26-й), Кросби-3968(28-й)
-7162-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4510(23-й)
-3569-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3806,1-й Кэл Клаттербак-3941)
-4198-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4290, 2-й Мартин -4279)
-1522-е очко в РС, 836+686 (16-й, 15-й Коффи-1531, 12-й Кросби -1554, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1270(39-й)
-1522-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1554, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1270(16-й)
-568 очко в большинстве (16-й в лиге, 15-й Рекки-569, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-549(20-й)
-1663-е очко в РС и КС, 908+755, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 11-й Кросби-1755, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1450(31-й)
-12-я шайба и 21-е очко в 26-й игре с Колорадо в РС , 6-я в большинстве, 111-й бросок в створ,
- Александр Георгиев стал 16-м вратарем лиги, пропустившим от Ови 10 и более шайб,( в его воротах побывали: 603, 624, 704, 705, 719, 720, 731,732, 811 и 836-я шайбы Ови) в 9 играх при 29 бросках в створ
-95-й праймери Джона Карлсона на Ови, 2-й результат в Вашингтоне, с его передач были заброшены 272, 292, 294, 299, 354, 357, 365, 389, 390, 397, 410, 413, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 438, 461, 466, 473, 474, 475, 486, 489, 508, 510, 523, 530, 531, 536, 538, 543, 546, 553, 570, 577, 581, 582, 585, 586, 587, 591, 595, 596, 597, 599, 602, 603, 612, 613, 615, 618, 619, 622, 624, 631, 635, 647, 648, 649, 650, 658, 659, 660, 661, 664, 672, 676, 684, 687, 691. 695. 697, 698, 702, 704,720, 726, 729, 730, 743, 750, 760, 763, 764, 770, 773, 774, 783, 798, 822, 823 и 836-я шайбы Ови, лидер Бекстрем-136 праймери на Ови.
+56
-1
+55
Не фартануло конечно с локаутами, короной, сейчас бы наблюдали сериал в погоне за 1000
+35
-5
+30
Ответ His Dudeness
Блин, я даже жене не рассказываю про 6 подряд, чтобы не сглазить...
Сейчас тебе тут про жену и 6 подряд шуток накидают. :)
+27
-1
+26
Ответ Руслан Хайбулов
6 шайб в 6 играх подряд , так держать до конца сезона! Похоже в Овечкина вернулмя Дух шайбазабивательский!
Блин, я даже жене не рассказываю про 6 подряд, чтобы не сглазить...
+28
-4
+24
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 836 ( 1396 матчей ) - 0, 599 за игру.
+26
-2
+24
Ответ Last avenger
Не фартануло конечно с локаутами, короной, сейчас бы наблюдали сериал в погоне за 1000
А родись на несколько дней раньше, попал бы на драфт годом ранее. Но это все сослагательные наклонения, может при иных условиях что-то пошло бы иначе или травмы какие-нибудь неприятные портили карьеру.
А так имеем настоящее - многолетнюю увлекательную гонку за рекордом, которая постепенно близится к развязке. И мы наблюдаем за ней в прямом эфире.
+19
-1
+18
На вопрос о Мэттьюсе, и почему я не включаю его в сравнительные характеристики. Среди снайперов до 30 лет: 1.Гретцки-706, 2.Босси-564, 3. Лемье-494, 4.Айзерман-481, 5. Овечкин-475…… Мэттьюс (26 лет, 5 мес) -341, Пастрняк (27,10) -334, Драйзайтль (28, 4) -330, Макдэвид (27, 1 ) -324, Маккиннон (28,6) -316
Реальные претенденты достичь результат Ови к 30 годам: Мэттьюс (26 лет, 5 мес) -341 и Макдэвид (27, 1 ) -324, но это не означает, что их график сложится как у Ови после 30, это подтверждает график первой четверки, которую после тридцати сопровождал спад, болезни или травмы. Думаю, что отслеживать реальных претендентов на график Ови нужно только после 600 шайб, да и то, от травм никто не гарантирован, а они сразу выбивают из графика.
+18
-1
+17
Этот пранк зашел слишком далеко! Ови, продолжай)
+15
-1
+14
Основные рекорды LW (регулярный сезон), которые уже принадлежат Ови:

1. Голы — 836
2. Очки - 1522
4. Голы в равных составах-526
5. Очки в равных составах -948
7. Голы в большинстве -305 рекорд НХЛ 🔝
8. Очки в большинстве - 568
9. Голы в овертайме — 26, рекорд НХЛ🔝
11. Победные голы — 126 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
12. Голы за один сезон — 65
14. Первый гол матча — 142 рекорд НХЛ 🔝
15. Голы в пустые — 57 рекорд НХЛ 🔝
16. Очки в пустые - 71. Брэд Маршан - 63.
17. Победные буллиты - 16
18. Броски - 6535, рекорд НХЛ 🔝

Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 686
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 263
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 265
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 118
+16
-3
+13
Дух последние пару недель в две смены пашет.
+13
-1
+12
Александр Овечкин по гол+передача (14+23) переместился c 49 на 45 место среди 38летних хоккеистов. Лидер Адам Оутс(82). Среди наших Игорь Ларионов - 63 (11й).
38 Robert Lang 1970 F 2008‑09 50 18 + 21 39
39 Mathieu Schneider 1969 D 2007‑08 65 12 + 27 39
40 Larry Robinson 1951 D 1989‑90 64 7 + 32 39
41 Doug Harvey 1924 D 1962‑63 68 4 + 35 39
42 Dean Prentice 1932 F 1970‑71 69 21 + 17 38
43 Dave Andreychuk 1963 F 2001‑02 82 21 + 17 38
44 Red Berenson 1939 F 1977‑78 80 13 + 25 38
45 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 49 14 + 23 37
46 Zdeno Chara 1977 D 2015‑16 80 9 + 28 37
47 Gerry Ehman 1932 F 1970‑71 78 18 + 18 36
48 Shane Doan 1976 F 2014‑15 79 14 + 22 36
49 Joe Thornton 1979 F 2017‑18 47 13 + 23 36
50 Andrei Markov 1978 D 2016‑17 62 6 + 30 36
51 Doug Mohns 1933 D 1971‑72 78 6 + 30 36
+11
0
+11
Александр Овечкин по голам (14) переместился с 42 на 35 место среди 38летних снайперов. Лидер Бретт Халл(37), Делит рекорд среди русских с Игорем Ларионовым.
28 Mark Messier 1961 F 1999‑00 66 17
29 Ray Whitney 1972 F 2010‑11 75 17
30 Nicklas Lidström 1970 D 2008‑09 78 16
31 Rod Brind’Amour 1970 F 2008‑09 80 16
32 Ken Schinkel 1932 F 1970‑71 50 15
33 Andy Bathgate 1932 F 1970‑71 76 15
34 Mike Modano 1970 F 2008‑09 80 15
35 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 49 14
36 Daniel Alfredsson 1972 F 2010‑11 54 14
37 Václav Nedomanský 1944 F 1982‑83 57 14
38 Eric Staal 1984 F 2022‑23 72 14
39 Igor Larionov 1960 F 1998‑99 75 14
40 Shane Doan 1976 F 2014‑15 79 14
+11
0
+11
Да, еще позабавило, что в конце матча, когда "Вашингтон" снял вратаря, Овечкина поставили закрывать синюю линию, и каждый раз, когда игроки "Колорадо" бросали из своей зоны по пустым воротам, Ови первым бежал к шайбе через всю площадку, чтобы судьи зафиксировали проброс.

Нашли, блин, молодого спринтера)
+10
-1
+9
Кто еще заходит на спортс, чтобы узнать играет ли Вашингтон и забил ли Овечкин?)))
+9
-1
+8
5 игр до рекорда по количеству игр с забитыми с шайбами!
+8
-1
+7
Теперь серию из 6 игр подряд с дублями бы.
+8
-1
+7
Тридцатку бы! 16 за 30 игр. У Ови же какая-то знатная серия по сезонам 30+.
+7
0
+7
Ответ Александр Гороховик
Тридцатку бы! 16 за 30 игр. У Ови же какая-то знатная серия по сезонам 30+.
Лучшая в истории
+6
0
+6
Идет по графику 22 гола за сезон.
С учетом последних матчей - 29 голов за сезон.
+7
-1
+6
Овечкин забил и это здорово. В большинстве дома "Колорадо" в четвёртый раз: 444, 526, 663 и 836 шайбы.
+7
-1
+6
Ответ sportnsk
Сейчас тебе тут про жену и 6 подряд шуток накидают. :)
:))) Зачет, конечно, но жене со мной уже не до шуток... :)
+4
0
+4
Все идёт к тому что Овечкин сможет побить рекорд
+6
-2
+4
Ответ DIMONDI
Кто еще заходит на спортс, чтобы узнать играет ли Вашингтон и забил ли Овечкин?)))
Блин, в точку. Утром первым делом смотрю результаты Вашингтона и нервно жму на счёт, чтобы просмотреть кто за них забил))
+4
-1
+3
Величайший
+3
-1
+2
Ну что?....ждём дубль в следующем матче)))
+3
-1
+2
Каждый гол увеличивает надежду. Завораживающий процесс, конечно.
+3
-1
+2
Ответ slavick
Идёт по графику 50+ шайб за сезон
В последних шести матчах по графику 82+
+3
-1
+2
Гордость России!
+4
-2
+2
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