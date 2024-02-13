Защитник «Лады» Семин получил 5 минут штрафа за силовой прием против Гальченюка. Форвард СКА не вернулся в игру во 2-м периоде

Владислав Семин был удален за силовой прием против Алекса Гальченюка.

СКА и « » проводят матч Фонбет чемпионата .

В начале второго периода защитник тольяттинской команды встретил форварда питерцев силовым приемом в зоне «Лады».

Хоккеисты СКА заступились за партнера – из-за силового приема возникла небольшая стычка между игроками у ворот «Лады».

Арбитры после видеопросмотра удалили Семина на пять минут за блокировку.

Гальченюк не возвращался в игру во втором периоде – в протоколе у него указана одна проведенная смена.