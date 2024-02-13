Защитник «Лады» Семин получил 5 минут штрафа за силовой прием против Гальченюка. Форвард СКА не вернулся в игру во 2-м периоде
Владислав Семин был удален за силовой прием против Алекса Гальченюка.
СКА и «Лада» проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
В начале второго периода защитник тольяттинской команды Владислав Семин встретил форварда питерцев Алекса Гальченюка силовым приемом в зоне «Лады».
Хоккеисты СКА заступились за партнера – из-за силового приема возникла небольшая стычка между игроками у ворот «Лады».
Арбитры после видеопросмотра удалили Семина на пять минут за блокировку.
Гальченюк не возвращался в игру во втором периоде – в протоколе у него указана одна проведенная смена.
Теперь любой хит в отношении игроков СКА будет наказываться удалением?!
Но рухнул вниз как простой статист.