Защитник «Лады» Семин получил 5 минут штрафа за силовой прием против Гальченюка. Форвард СКА не вернулся в игру во 2-м периоде

Теги Лада СКА видео КХЛ Алекс Гальченюк Владислав Семин Хоккей

Владислав Семин был удален за силовой прием против Алекса Гальченюка.

СКА и «Лада» проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

В начале второго периода защитник тольяттинской команды Владислав Семин встретил форварда питерцев Алекса Гальченюка силовым приемом в зоне «Лады».

Хоккеисты СКА заступились за партнера – из-за силового приема возникла небольшая стычка между игроками у ворот «Лады».

Арбитры после видеопросмотра удалили Семина на пять минут за блокировку.

Гальченюк не возвращался в игру во втором периоде – в протоколе у него указана одна проведенная смена.

32 комментария
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Этот силовой прием должен войти в нарезку лучших моментов матча, а здесь 5 минут штрафа полосатые нарисовали…
Теперь любой хит в отношении игроков СКА будет наказываться удалением?!
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Где тут 5 минут?
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Нормальный силовой , но этот после матча опять будет верещать
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Ну это тюремный срок, у человека шрам на всю жизнь, ещё бы миллиметр и смерть...
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Это просто позор! Абсолютно чистый хит. Эти люди еще повтор смотрели… и все равно дали 5! Деквалификация , страх или подкуп!?
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Кто смотрел игры с участием ска, тот в цирке не смеётся.
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Был обычный силовой прием, как и в матче с Авангардом, но Йозе опять будет ныть
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Чистый силовой прием. Красиво получилось.
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Ждем про шрам на всю жизнь и надо играть честно, миллиметры до инвалидности и прочее нытье от Йозе. Хотя там даже 2 мин не за что давать. Гальченюк не на массовое катание выехал. Семин встретил четко.
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Ответ BAGGIO
Где тут 5 минут?
тут и 2х нет
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Классный силовой без грубости и подлости. Но нытье гения привело к судейской глупости
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Убили-таки(((
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Ответ Roman Roman
жду письма ветеранов Лады...
"Мы, ветераны Лады, осуждаем этот грязный силовой прием..." и т.д....:)
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Ответ max1983
Этот силовой прием должен войти в нарезку лучших моментов матча, а здесь 5 минут штрафа полосатые нарисовали… Теперь любой хит в отношении игроков СКА будет наказываться удалением?!
жду письма ветеранов Лады...
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Чистейший силовой! За что удаление?
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Дело Анисимова живет и процветает:(
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Ответ Latenight Radio
Комментарий скрыт
Так и Семин не делал движение на встречу игроку.
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Ответ Latenight Radio
Комментарий скрыт
Послушайте почаще судейскую, Анисимов всегда говорит, даже если ты только что избавился от шайбы, это еще не значит, что ты ей уже не владеешь.
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Ответ Latenight Radio
Комментарий скрыт
Хахахахах, бредятина! Шайба шла в зону Гальченюка! Чистейший хит!
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Нормально так его тряхонул. Но если это удаление, то только 2 минуты.
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Ответ Ярик01
нихрена не пойму такие правила или повторы у полосатых другие
Это предупреждение! Готовьтесь мол в ПО соперники ске полматча 4 на 5 будут играть а вторую половину 3 на 5!
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Ну, если честно, нарушение было. Потому, что Гальченюк шайбы не коснулся, она отскочила от конька самого Семина, т.е. Гальченюк шайбой не владел. Если бы задел клюшкой - другое дело. Но за что 5 минут? Блокировка - это две. А больше Семин ничего не нарушал.
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Походу письмо дошло таки до деда😁😇
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По моему тут 2 минуты в лучшем случае
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Газпром.Мечты сбываются.
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Тут даже двух минут нету.
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Женя Лукашин вроде бы и каратист,
Но рухнул вниз как простой статист.
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чистый силовой
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Надо тут же на игре писать коллективное письмо и подписывать всем миром, включая гостей, родственников игроков и волонтеров...
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нихрена не пойму такие правила или повторы у полосатых другие
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