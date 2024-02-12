Миллер дал напутствие СКА, процитировав Александра III: «У России есть только два верных союзника – это ее армия и флот». Армейцы с Невы, только вперед!»

Теги СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Политика СКА-Арена Хоккей

Алексей Миллер дал напутствие СКА, вспомнив о словах императора Александра III.

«Сегодня мы с вами установим абсолютный мировой рекорд по посещаемости чисто хоккейной спортивной арены. А адрес этому мировому рекорду: Петербург, проспект Гагарина, Россия.
 
Проспект Гагарина – это символично. Главный трофей КХЛ носит имя первого в истории Земли космонавта, советского космонавта Юрия Гагарина. И он сказал: «Поехали!»
 
СКА, яркой вам результативной игры! Новых блестящих побед! Мы с вами знаем, какие замечательные слова сказал император Александр III: «У России есть только два верных союзника – это ее армия и флот».

Армейцы с Невы, только вперед!» – сказал председатель правления «Газпрома» во время выступления перед матчем СКА и «Сочи» (8:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде по числу болельщиков для игр на хоккейных аренах. В 2009 году матч «Чикаго» посетили 22 146 зрителей

Алексей Миллер: «СКА-Арена» – самый большой и лучший хоккейный стадион на планете Земля»

Неизвестные детали о дебюте СКА на «СКА-Арене»: 1000 бросков Ротенберга, паника Загитовой и беда с интернетом

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эта армия и флот спустя десятилетия после смерти Александра III сносили его памятники)))
+69
-3
+66
У ска есть только два союзника - Миллер и Газпром😁
+54
-1
+53
И все игроки - здоровые мужики, откосившие и от армии и флота )
+52
-2
+50
В этот момент рыдала вся страна
+28
-1
+27
Ответ Bartez1986
В этот момент рыдала вся страна
автозамена "г" на "д" поправила?
+26
0
+26
А ещё мы знаем, какие замечательные слова сказал Чебурашка - "Мы строили, строили и наконец построили!"
+17
0
+17
Что за дискриминация всех остальных клубов
+13
0
+13
Попытался приплести цитату великого человека к своей игрушке, но что-то не срослось, надо было на жвачку приклеить...
+16
-3
+13
Когда же таких как он посадят за решетку
+12
-1
+11
Какое отношение ска имеет к армии ?
+12
-2
+10
Ответ Russ Ivan
Попытался приплести цитату великого человека к своей игрушке, но что-то не срослось, надо было на жвачку приклеить...
и величие автора цитаты сомнительно
+11
-1
+10
Тридцать секунд истории, еще один большой ученый.
+12
-2
+10
А ещё классик сказал, что в России две беды - дороги и дураки
+6
0
+6
Ответ 42mk@
Что за дискриминация всех остальных клубов
Болею за СКА с начала нулевых. Это клуб из моего родного города, где я живу до сих пор. В начале 2000х СКА стабильно занимали где-то 13-15 места в регулярке... Помню, как Борис Михайлов говорил в интервью: "зарплату платят вовремя, это уже очень хорошо". Понимаю, что тогда были другие времена, но ведь и были клубы гораздо более обеспеченные. И лично я мог только порадоваться за них. Например, за Локомотив, где блестал Егор Подомацкий. Сейчас в СКА совсем другая ситуация. Слишком много напрягов стало. И очень странный тренер... Большое финансирование, а настоящий хоккей был как раз в те старые времена в начале нулевых
+7
-1
+6
Ответ Mackxs
Эта армия и флот спустя десятилетия после смерти Александра III сносили его памятники)))
В Софии до сих пор стоит памятник Александру второму , недалеко от храма Александра Невского в самом сердце Софии. Так же памятник Александру второму стоит в самом центре Хельсинки на Сенатской площади. Но это не отменяет абсурдность слов Миллера .
+10
-4
+6
Думаю, Миллер ниодного матча не смотрел в сезоне, но для красного слова ляпнул
+6
-1
+5
Ну и сколько из данных армейцев прошло регулярную службу в рядах ВС РФ? Включая главного тренера.
+5
-1
+4
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А ещё классик сказал, что в России две беды - дороги и дураки
Это не такая уж беда - дураки и дороги.Беда,это когда дуракам дали дорогу.
+3
0
+3
Немецкий кассир видимо тоже думает , что в их подворотне раньше был дворец императора и они его ближайшие родственники .
+3
0
+3
Господи, что за дичь они там в Питере несут? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+5
-2
+3
Лучше бы, конечно, как Медведев, пару слов сказал, чем такую дебильную речь выдал.
На его фоне даже Ромка показался адекватным оратором
+2
0
+2
Как понимаю,что СКА и ЦСКА не чего общего с армией не имеют.Только в названии армия.Зачем тогда Федотова отправили служить?
+3
-1
+2
Вечно эта актриса переигрывает
+2
-1
+1
У России два врага - чернослив и курага (с)

Не ешьте чернослив перед игрой, армейцы с Невы
+2
-1
+1
Ответ Machine Head
В Софии до сих пор стоит памятник Александру второму , недалеко от храма Александра Невского в самом сердце Софии. Так же памятник Александру второму стоит в самом центре Хельсинки на Сенатской площади. Но это не отменяет абсурдность слов Миллера .
речь о СССР, где снесли или в запасники убрали практически все памятники АлександруIII
+1
0
+1
Спасибо, осталось только плюсануть всем отписавшимся ниже.
0
0
0
Вообще не в тему🤦🏻‍♂️
+1
-1
0
Ответ 1960лоцман
Когда же таких как он посадят за решетку
(...) жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе
+2
-2
0
Ответ Mackxs
Эта армия и флот спустя десятилетия после смерти Александра III сносили его памятники)))
Так Александр и не про себя говорил, а про страну.
0
0
0
Ответ Machine Head
В Софии до сих пор стоит памятник Александру второму , недалеко от храма Александра Невского в самом сердце Софии. Так же памятник Александру второму стоит в самом центре Хельсинки на Сенатской площади. Но это не отменяет абсурдность слов Миллера .
Ну как видишь российскую историю больше ценят и уважают за пределами этой страны
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий