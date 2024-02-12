Миллер дал напутствие СКА, процитировав Александра III: «У России есть только два верных союзника – это ее армия и флот». Армейцы с Невы, только вперед!»

Алексей Миллер дал напутствие СКА, вспомнив о словах императора Александра III.

«Сегодня мы с вами установим абсолютный мировой рекорд по посещаемости чисто хоккейной спортивной арены. А адрес этому мировому рекорду: Петербург, проспект Гагарина, Россия.



Проспект Гагарина – это символично. Главный трофей КХЛ носит имя первого в истории Земли космонавта, советского космонавта Юрия Гагарина. И он сказал: «Поехали!»



СКА, яркой вам результативной игры! Новых блестящих побед! Мы с вами знаем, какие замечательные слова сказал император Александр III: «У России есть только два верных союзника – это ее армия и флот».

Армейцы с Невы, только вперед!» – сказал председатель правления «Газпрома» во время выступления перед матчем СКА и «Сочи» (8:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде по числу болельщиков для игр на хоккейных аренах. В 2009 году матч «Чикаго» посетили 22 146 зрителей

Алексей Миллер: «СКА-Арена» – самый большой и лучший хоккейный стадион на планете Земля»

Неизвестные детали о дебюте СКА на «СКА-Арене»: 1000 бросков Ротенберга, паника Загитовой и беда с интернетом