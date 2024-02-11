Алексей Миллер: «СКА-Арена» – самый большой и лучший хоккейный стадион на планете Земля»

Алексей Миллер назвал «СКА-Арену» лучшим хоккейным стадионом на планете.

Сегодня СКА проводит первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. « » вмещает 21,5 тысячи зрителей.

«Дорогие друзья, сегодня у нас с вами исторический день. Первый матч регулярного чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».

«СКА-Арена» – это самый большой и лучший хоккейный стадион на нашей планете Земля.

Место, на котором построена арена, является знаковым для нашего города. Это место пропитано славными спортивными победами. В 1984 году здесь наш футбольный « » впервые выиграл золотые медали чемпионата СССР. Здесь в 80‑е годы СКА проводил яркие матчи с лучшими хоккейными мировыми клубами.

А сегодня в нашем городе есть самый современный и самый высокотехнологичный футбольный стадион, на котором иногда выступает и хоккейный клуб и собирает по 80 тысяч своих поклонников», – сказал председатель правления « ».