Алексей Миллер: «СКА-Арена» – самый большой и лучший хоккейный стадион на планете Земля»

Теги Зенит СКА Газпром Алексей Миллер КХЛ Газпром Арена (Крестовский) СКА-Арена Хоккей

Алексей Миллер назвал «СКА-Арену» лучшим хоккейным стадионом на планете.

Сегодня СКА проводит первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. «СКА-Арена» вмещает 21,5 тысячи зрителей. 

«Дорогие друзья, сегодня у нас с вами исторический день. Первый матч регулярного чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».

«СКА-Арена» – это самый большой и лучший хоккейный стадион на нашей планете Земля.

Место, на котором построена арена, является знаковым для нашего города. Это место пропитано славными спортивными победами. В 1984 году здесь наш футбольный «Зенит» впервые выиграл золотые медали чемпионата СССР. Здесь в 80‑е годы СКА проводил яркие матчи с лучшими хоккейными мировыми клубами.

А сегодня в нашем городе есть самый современный и самый высокотехнологичный футбольный стадион, на котором иногда выступает и хоккейный клуб и собирает по 80 тысяч своих поклонников», – сказал председатель правления «Газпрома».

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50 комментариев
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Да чего там на планете Земля - во всей ленобласти
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Миллер: "И это у меня еще телескопа нету, дальше не проверял."
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Здесь в 80‑е годы СКА проводил яркие матчи с лучшими хоккейными мировыми клубами.
С какими!???
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Ответ Recreated
Как они умеют пыль в глаза пускать!!
В наши глаза за наши деньги
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Да здравствуют наши микросхемы, самые большие микросхемы в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Виктор
Добейся хотя бы миилиардной доли того, чего добился Миллер, а потом вякай, убогий.
Если бы в нашей стране не процветало кумовство и коррупция - хрен бы он чего добился
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Гордиться надо уровнем жизни населения. У нас самые высокие пенсии на планете Земля! Вот это был бы повод для гордости.
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Работа президентом газпрёма - самая лучшая во вселенной !
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Среди пяти выступивших перед открытием, как ни странно, наиболее связанную речь произнёс бывший хоккеист Морозов. Остальные "отцы" выступили на уровне соседа Степана на скамейке у парадной.
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Да что уж там планета Земля…
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Как они умеют пыль в глаза пускать!!
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G-drive арена лучше
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Ответ Jovana Jovičić
Каролина не на этот стадион приезжала?
Вашингтон приезжал в 1989
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Ответ Recreated
Здесь в 80‑е годы СКА проводил яркие матчи с лучшими хоккейными мировыми клубами. С какими!???
с Советскими/российскими естественно) что ещё б он ответил)
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Ответ La Crosse Bobcats
думаете что сооружение построенное в 1968 году лучше, современнее и технологичнее чем сооружение построенное в 2024? )) или же вы просто с потолка взяли название, главное что в благословенное Америке?
Современнее и технологичнее оно, конечно, вряд ли будет, но и язвить не стоит по поводу прошлого. Мы вот, например, умели в 20 веке разные штуки прилунять, а сейчас как-то не очень...
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Московская нищета раскудахтолась. Играйте дальше на своих совковых сараях! А у нас в Питере- супер арена
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Который построили на народные денюжки
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У 33 процентов населения газа нет.
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Золотые слова ,нечего добавить🤔
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Фуфло прогнать не поле перейти!!
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И самый дорогой? И при его строительстве было спёрто больше всего денег - для хоккейных стадио?
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По телекартинке у Миллера удручающий вид🤷 и бред какой-то несёт...Боже в чьих руках страна🤦
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Миллергоф – самый большой и лучший замок олигарха в России...
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Переживаю за кота; как бы не затерялся там,...
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Картинка по трансляции так себе
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Трудяга зачирикал
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