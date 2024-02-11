Алексей Миллер: «СКА-Арена» – самый большой и лучший хоккейный стадион на планете Земля»
Алексей Миллер назвал «СКА-Арену» лучшим хоккейным стадионом на планете.
Сегодня СКА проводит первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. «СКА-Арена» вмещает 21,5 тысячи зрителей.
«Дорогие друзья, сегодня у нас с вами исторический день. Первый матч регулярного чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».
«СКА-Арена» – это самый большой и лучший хоккейный стадион на нашей планете Земля.
Место, на котором построена арена, является знаковым для нашего города. Это место пропитано славными спортивными победами. В 1984 году здесь наш футбольный «Зенит» впервые выиграл золотые медали чемпионата СССР. Здесь в 80‑е годы СКА проводил яркие матчи с лучшими хоккейными мировыми клубами.
А сегодня в нашем городе есть самый современный и самый высокотехнологичный футбольный стадион, на котором иногда выступает и хоккейный клуб и собирает по 80 тысяч своих поклонников», – сказал председатель правления «Газпрома».
С какими!???