Роман Ротенберг считает, что на «СКА-Арену» приедет вся Россия.

Клуб из Санкт-Петербурга проведет первый матч на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей, 11 февраля против «Сочи».

– Трудно ли было собрать аншлаг на матч с «Сочи»? Придет на такую игру 21 500 человек. Как это удалось сделать?

– Спасибо журналистам за поддержку, о нас пишут много позитивного. Но лучше на «СКА-Арену» приехать лично, потому что эти эмоции не передать.

Помню, как мы приехали на Олимпиаду‑2010 в Ванкувер и увидели ту атмосферу в хоккейном дворце. Или как побывали в Монреале на матчах НХЛ. Это непередаваемое ощущение, когда ты приходишь на такую арену. Этот опыт ты можешь получить, если только придешь сам сюда.

Да, будет отличная телевизионная картинка, лучшая в КХЛ за счет звука, света, камер, бортов, звукоизоляции. А ведь это очень важно.

Так, на «СКА-Арене» лучшая звукоизоляция из всех арен в мире. Ты можешь сидеть на самом верхнем ярусе, но все равно услышишь, как шайба отскакивает от борта, как делаются передачи в клюшку, как игрок закладывает вираж, выбивая коньком снежную крошку. Это и есть погружение болельщиков в хоккей.

Я уверен, что на каждом матче СКА будут полные трибуны. Потому что каждый житель и гость Санкт‑Петербурга захочет прийти на «СКА-Арену».

Сюда приедет вся Россия! Мы ждем в гости всех, и даже друзей из других стран – дружественных и недружественных, – заявил главный тренер СКА.