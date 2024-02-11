Ротенберг о «СКА-Арене»: «Сюда приедет вся Россия! Ждем в гости даже друзей из других стран – дружественных и недружественных»

Теги СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг считает, что на «СКА-Арену» приедет вся Россия.

Клуб из Санкт-Петербурга проведет первый матч на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей, 11 февраля против «Сочи».

– Трудно ли было собрать аншлаг на матч с «Сочи»? Придет на такую игру 21 500 человек. Как это удалось сделать?

– Спасибо журналистам за поддержку, о нас пишут много позитивного. Но лучше на «СКА-Арену» приехать лично, потому что эти эмоции не передать.

Помню, как мы приехали на Олимпиаду‑2010 в Ванкувер и увидели ту атмосферу в хоккейном дворце. Или как побывали в Монреале на матчах НХЛ. Это непередаваемое ощущение, когда ты приходишь на такую арену. Этот опыт ты можешь получить, если только придешь сам сюда.

Да, будет отличная телевизионная картинка, лучшая в КХЛ за счет звука, света, камер, бортов, звукоизоляции. А ведь это очень важно.

Так, на «СКА-Арене» лучшая звукоизоляция из всех арен в мире. Ты можешь сидеть на самом верхнем ярусе, но все равно услышишь, как шайба отскакивает от борта, как делаются передачи в клюшку, как игрок закладывает вираж, выбивая коньком снежную крошку. Это и есть погружение болельщиков в хоккей.

Я уверен, что на каждом матче СКА будут полные трибуны. Потому что каждый житель и гость Санкт‑Петербурга захочет прийти на «СКА-Арену».

Сюда приедет вся Россия! Мы ждем в гости всех, и даже друзей из других стран – дружественных и недружественных, – заявил главный тренер СКА.

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39 комментариев
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Да что там Россия.
У меня друг из Албании специально сюда едет. Дядя из Киева сквозь военные кордоны даже пробирался несколько дней, чтобы на матч приехать.
Ну а уж про троюродного брата из Владивостока я молчу. Тот с шарфом СКА у сердца всю дистанцию до СПб пешком прошёл!
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Нью-Васюки, межпланетный хоккейный конгресс
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«Записки сумасшедшего» Гоголь Н.В.
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Весь мир будет смотреть этот великий матч с непредсказуемым результатом!
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Я жду там только сотрудников психлечебницы. Они приедут и заберут Романа с собой.
+9
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Ответ ГЕНПЛАН
Друг раньше в Хельсинки жил?))
Да, Ротенберга по подворотням гонял)))
Теперь стало совестно. Решил поехать, извинится лично 😁
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Даже инопланетяне и рептилоиды с Рен-тв сегодня собираются посетить чудо-арену!
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конечно будет аншлаг,бюджетников нагонят,как то надо 62 миллиарда отбивать,всех кто хочет и кто нет будут заманивать бесплатным кофе с кренделем или шавермой,ну а утром СМИ и матчтв с пеной у рта будут визжать как отлично провели время и что был переполнен стадик🤧🤡🤡🤡
+5
-2
+3
Албанцы с кроссовками Ротенберга не приедут случаем?
+3
0
+3
Ответ Vitor Dia
Да что там Россия. У меня друг из Албании специально сюда едет. Дядя из Киева сквозь военные кордоны даже пробирался несколько дней, чтобы на матч приехать. Ну а уж про троюродного брата из Владивостока я молчу. Тот с шарфом СКА у сердца всю дистанцию до СПб пешком прошёл!
Друг раньше в Хельсинки жил?))
+3
0
+3
Ответ ГЕНПЛАН
Друг раньше в Хельсинки жил?))
Приедет с теми самыми кроссовками
+2
0
+2
Ответ А.Б.70
«Записки сумасшедшего» Гоголь Н.В.
"Идиот" Ф. М. Достоевский
+2
0
+2
Билеты на халяву, как на питерский футбол для заполняемости будут?
+2
0
+2
Болтун
+2
0
+2
Клоун
+2
0
+2
Ответ Vitor Dia
Да что там Россия. У меня друг из Албании специально сюда едет. Дядя из Киева сквозь военные кордоны даже пробирался несколько дней, чтобы на матч приехать. Ну а уж про троюродного брата из Владивостока я молчу. Тот с шарфом СКА у сердца всю дистанцию до СПб пешком прошёл!
🤣🤣🤣👍
+3
-1
+2
Полюбил я Рому искренне, такого мема в нашем хоккее никогда больше не будет, просто уникум...
+1
0
+1
ТВ картинка реально топовой стала у КХЛ. Зацените даже картинку из Омска, реально будто не Авангард играет, а Каролина.
+2
-1
+1
Ответ А.Б.70
«Записки сумасшедшего» Гоголь Н.В.
"Обломов" Гончаров И.А.
+1
0
+1
В Эретрии началась продажа билетов на Ротенберг-арену.
+2
-1
+1
"...из недружественных стран..." Ротен что-то знает?
+1
0
+1
Новое локация для сквоттеров?
+2
-1
+1
Ответ Ron Weasley
Албанцы с кроссовками Ротенберга не приедут случаем?
Уже в пути
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Ответ Максим Столбов
Я жду там только сотрудников психлечебницы. Они приедут и заберут Романа с собой.
не приедут, бесполезно, он неизлечим.
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Ответ Зубы Дзюбы
У меня одного вопрос, в качестве кого был Ротенберг на Олимпиаде в 2010?
В качестве будущего тренера Сборной России
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Ответ Зубы Дзюбы
У меня одного вопрос, в качестве кого был Ротенберг на Олимпиаде в 2010?
В качестве зрителя, как и сейчас)
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У меня одного вопрос, в качестве кого был Ротенберг на Олимпиаде в 2010?
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Чуни-муни прилетят.
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А если не приедут - отключим газ ?
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Господи, да кому обосрался твой стадион?

Построили хорошую арену - замечательно. Но вот от такого дешевого пафоса, только плеваться хочется, а не на арену идти смотреть.
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