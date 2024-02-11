Ротенберг о «СКА-Арене»: «Сюда приедет вся Россия! Ждем в гости даже друзей из других стран – дружественных и недружественных»
Роман Ротенберг считает, что на «СКА-Арену» приедет вся Россия.
Клуб из Санкт-Петербурга проведет первый матч на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей, 11 февраля против «Сочи».
– Трудно ли было собрать аншлаг на матч с «Сочи»? Придет на такую игру 21 500 человек. Как это удалось сделать?
– Спасибо журналистам за поддержку, о нас пишут много позитивного. Но лучше на «СКА-Арену» приехать лично, потому что эти эмоции не передать.
Помню, как мы приехали на Олимпиаду‑2010 в Ванкувер и увидели ту атмосферу в хоккейном дворце. Или как побывали в Монреале на матчах НХЛ. Это непередаваемое ощущение, когда ты приходишь на такую арену. Этот опыт ты можешь получить, если только придешь сам сюда.
Да, будет отличная телевизионная картинка, лучшая в КХЛ за счет звука, света, камер, бортов, звукоизоляции. А ведь это очень важно.
Так, на «СКА-Арене» лучшая звукоизоляция из всех арен в мире. Ты можешь сидеть на самом верхнем ярусе, но все равно услышишь, как шайба отскакивает от борта, как делаются передачи в клюшку, как игрок закладывает вираж, выбивая коньком снежную крошку. Это и есть погружение болельщиков в хоккей.
Я уверен, что на каждом матче СКА будут полные трибуны. Потому что каждый житель и гость Санкт‑Петербурга захочет прийти на «СКА-Арену».
Сюда приедет вся Россия! Мы ждем в гости всех, и даже друзей из других стран – дружественных и недружественных, – заявил главный тренер СКА.
У меня друг из Албании специально сюда едет. Дядя из Киева сквозь военные кордоны даже пробирался несколько дней, чтобы на матч приехать.
Ну а уж про троюродного брата из Владивостока я молчу. Тот с шарфом СКА у сердца всю дистанцию до СПб пешком прошёл!
Теперь стало совестно. Решил поехать, извинится лично 😁
Построили хорошую арену - замечательно. Но вот от такого дешевого пафоса, только плеваться хочется, а не на арену идти смотреть.