Вячеслав Фетисов: «Плохо, когда у детей нет кумиров, а когда о них боятся говорить – еще хуже. Бывает, спрашиваешь у зала, кто ваш кумир, и никто не отвечает»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ детский хоккей ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об отсутствии кумиров у детей.

«Вопрос о кумирах – это одна из тем, что мне интересна. Бывает, спрашиваешь у зала, кто ваш кумир, и часто получается, что никто не отвечает.

Плохо, когда у детей нет кумиров, а когда о них боятся говорить – это еще хуже», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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22 комментария
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"Не сотвори себе кумира" (С)
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Мой кумир Фетисов - тоже хочу сбежать из СССР
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Ну Фетисову и ему подобным жаловаться на отсутствие кумира не стоит, они перед ним уже 25 лет на брюхе ползают.
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Вячеслав Александрович не приверженец традиционных ценностей, так и запишем. Видимо, сказалось тлетворное влияние западных идеалов с кумирами и прочим :)
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Ответ kostas2007
Мой кумир Фетисов - тоже хочу сбежать из СССР
А потом присосаться к кормушке)
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Конечно, боятся говорить, вдруг он иноагентом окажется. Сейчас много кто и много о чем боятся говорить.
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Ответ kostas2007
Мой кумир Фетисов - тоже хочу сбежать из СССР
Вы опоздали батенька....
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Дети молодцы, не сотвори себе кумира, не будет потом разочарований
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Кумирами для детей в первую очередь должны стараться быть их родители ! По назначению кумиров в душу не засунешь детям !
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Кумиры дружно свалили в 90-е годы. За большим долларом погнались )
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Кумир - громко сказано, а вот пример для подражания вполне себе может быть, да.
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Не сотвори себе кумира, Слава
Upd.извиняюсь, оказывается уже топ камент такой))))
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Плохо, когда у чиновников кумир - пересидент.
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Бояться сесть
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Бывает, спрашиваешь у зала, кто ваш кумир, ждешь услышать в ответ "Фетисов!!!", и.... никто не отвечает
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Антихристианское высказывание
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Славику хочется чтоб кричали Влутин, но дети не дураки, знают что после раскрытия культа личности им прилетит
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Ведь он не был тафгаем,кто ему так голову отбил,Роме хоть шайба прилетела когда он был вратарем.
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без комментариев....
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Ответ Евгений Якутов
"Не сотвори себе кумира" (С)
Кто знает, он там в первых рядах на Пасху свечку держит?
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Ответ paster_bibo
Вы опоздали батенька....
Но версия 2.0 на подходе
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