Вячеслав Фетисов: «Плохо, когда у детей нет кумиров, а когда о них боятся говорить – еще хуже. Бывает, спрашиваешь у зала, кто ваш кумир, и никто не отвечает»
Вячеслав Фетисов высказался об отсутствии кумиров у детей.
«Вопрос о кумирах – это одна из тем, что мне интересна. Бывает, спрашиваешь у зала, кто ваш кумир, и часто получается, что никто не отвечает.
Плохо, когда у детей нет кумиров, а когда о них боятся говорить – это еще хуже», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Upd.извиняюсь, оказывается уже топ камент такой))))