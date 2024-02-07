Вячеслав Фетисов: «Плохо, когда у детей нет кумиров, а когда о них боятся говорить – еще хуже. Бывает, спрашиваешь у зала, кто ваш кумир, и никто не отвечает»

Вячеслав Фетисов высказался об отсутствии кумиров у детей.

«Вопрос о кумирах – это одна из тем, что мне интересна. Бывает, спрашиваешь у зала, кто ваш кумир, и часто получается, что никто не отвечает.

Плохо, когда у детей нет кумиров, а когда о них боятся говорить – это еще хуже», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.