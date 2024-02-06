Овечкин о голевом спаде: «От меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель»

Александр Овечкин высказался о своей результативности в текущем сезоне НХЛ.

38-летний капитан « » забросил 9 шайб в 44 играх при 151 броске в створ.

Текущая реализация (6%) – худший результат в его карьере, в прошлом сезоне показатель составлял 14,3%.

«Разумеется, от меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель. Иногда может не быть стопроцентных моментов, но нужно использовать те, что есть.

Когда шайба влетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и увереннее», – сказал .

Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (831 шайба в 1391 матче в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).