Овечкин о голевом спаде: «От меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель»
Александр Овечкин высказался о своей результативности в текущем сезоне НХЛ.
38-летний капитан «Вашингтона» забросил 9 шайб в 44 играх при 151 броске в створ.
Текущая реализация (6%) – худший результат в его карьере, в прошлом сезоне показатель составлял 14,3%.
«Разумеется, от меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель. Иногда может не быть стопроцентных моментов, но нужно использовать те, что есть.
Когда шайба влетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и увереннее», – сказал Овечкин.
Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (831 шайба в 1391 матче в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
чисто математически с 14 это 6 это огромное падение. это нельзя обьяснить просто лишним весом. может каквя скрытая травма была? о которой умалчивают ?. примеров много. Сычев, который после разрыва крестов набрал шикарную форму, подкачался, но потерял резкость . или Шак . перелом запястья просто не давал ему кидать штрафные правильно. было бы интересно почитать аналитику без хейта...