Овечкин о голевом спаде: «От меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о своей результативности в текущем сезоне НХЛ.

38-летний капитан «Вашингтона» забросил 9 шайб в 44 играх при 151 броске в створ.

Текущая реализация (6%) – худший результат в его карьере, в прошлом сезоне показатель составлял 14,3%.

«Разумеется, от меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель. Иногда может не быть стопроцентных моментов, но нужно использовать те, что есть. 

Когда шайба влетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и увереннее», – сказал Овечкин

Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (831 шайба в 1391 матче в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).

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26 комментариев
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Давай, Ови, никого не слушай, а просто усердно тренируйся, работай и рекорд покорится.
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+11
На диету и в зал. Тогда и двигаться будет легче, и моменты создавать.
+15
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+7
ну наверно можно больше времени уделять своей физической форме и тогда все вернется. например скорость подготовки броска.
+8
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+6
Ответ Остап Бендер
Может, попробовать освоить какой-нибудь второй способ, как забивать... Кажется, к этому уже приноровились
Так придумал, достаточно сопернику вратаря снять
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+2
Ответ Остап Бендер
Может, попробовать освоить какой-нибудь второй способ, как забивать... Кажется, к этому уже приноровились
Лакросс?
+3
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При броске нужно закрывать один глаз.
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Ответ ЗлойМайор
ну наверно можно больше времени уделять своей физической форме и тогда все вернется. например скорость подготовки броска.
Улучшать физическую форму можно и нужно в двадцать и тридцать лет, а когда тебе "завтра сорокет", нужно думать как себе что нибудь не повредить.
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на самом деле необьяснимое падение результативности. интересно бы почитать мнения спортивных аналитиков , а не ЭкспЭртов со спортса. что сдучилось. упала скорость шайбы, сила броска качество броска, , позиция ЧТО?
чисто математически с 14 это 6 это огромное падение. это нельзя обьяснить просто лишним весом. может каквя скрытая травма была? о которой умалчивают ?. примеров много. Сычев, который после разрыва крестов набрал шикарную форму, подкачался, но потерял резкость . или Шак . перелом запястья просто не давал ему кидать штрафные правильно. было бы интересно почитать аналитику без хейта...
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Чтоб увереннее себя чувствовать нужно в Сочи ночью сыграть
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Это настигла кара за службу двум хозяевам.
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Хоть бы, хоть бы 💪💪💪
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Ответ Олег Рогозин
Улучшать физическую форму можно и нужно в двадцать и тридцать лет, а когда тебе "завтра сорокет", нужно думать как себе что нибудь не повредить.
поэтому вы сидите только на диване?
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Ответ Potapson
Да это у многих спортсменов бывает, когда шайба (или мяч) просто перестают влетать в ворота, хоть тресни. Просто надо перетерпеть и верить в себя. Всё будет хорошо. Ови и так уже Великий!
можно у Нуньеса спросить совета. тот тоже куда угодно -только не в ворота!
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Да это у многих спортсменов бывает, когда шайба (или мяч) просто перестают влетать в ворота, хоть тресни. Просто надо перетерпеть и верить в себя. Всё будет хорошо. Ови и так уже Великий!
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Физрука уберите из команды и сразу попрёт
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Ответ filippa
на самом деле необьяснимое падение результативности. интересно бы почитать мнения спортивных аналитиков , а не ЭкспЭртов со спортса. что сдучилось. упала скорость шайбы, сила броска качество броска, , позиция ЧТО? чисто математически с 14 это 6 это огромное падение. это нельзя обьяснить просто лишним весом. может каквя скрытая травма была? о которой умалчивают ?. примеров много. Сычев, который после разрыва крестов набрал шикарную форму, подкачался, но потерял резкость . или Шак . перелом запястья просто не давал ему кидать штрафные правильно. было бы интересно почитать аналитику без хейта...
Вашингтон - одна из самых незабивающих команд сезона. Видимо, специально тренера такого подобрали, который автобус ставит, чтобы сбить голевой порыв Овечкина. До кучи партнеров не взяли нормальных - одни старперы и середняки.
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Ответ filippa
на самом деле необьяснимое падение результативности. интересно бы почитать мнения спортивных аналитиков , а не ЭкспЭртов со спортса. что сдучилось. упала скорость шайбы, сила броска качество броска, , позиция ЧТО? чисто математически с 14 это 6 это огромное падение. это нельзя обьяснить просто лишним весом. может каквя скрытая травма была? о которой умалчивают ?. примеров много. Сычев, который после разрыва крестов набрал шикарную форму, подкачался, но потерял резкость . или Шак . перелом запястья просто не давал ему кидать штрафные правильно. было бы интересно почитать аналитику без хейта...
Была статья, в которой писали что средняя скорость шайбы после броска сильно просела, статью не нашел к сожалению
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