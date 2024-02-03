Ротенберг о работе с детьми: «Мы провели шахматный турнир в октагоне, а можем кимоно надеть, чтобы бросить соперника через бедро. Это и есть гармоничное развитие личности»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о важности шахмат для хоккеистов.

Ранее чемпион мира по шахматам в рапиде и блице Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с хоккеистами и тренерами СКА, а также с воспитанниками хоккейной школы «Красная машина Юниор».

– Насколько важно юным хоккеистам играть в шахматы?

– Важно общее образование, надо на пятерки учиться в школе. Ну, а наш проект «Шахматы и хоккей» уникален. Таких очень мало в мировой практике. Ведь мы даем ребенку разностороннее образование.

Например, шахматный турнир мы провели в октагоне, расставив столы и доски с фигурами. А можем кимоно надеть, чтобы бросить соперника через бедро. Можем в октагоне побороться. Или в шахматы всех победить. Это и есть гармоничное развитие личности.

– Прошлой осенью Федерация хоккея России подписала договор с Федерацией бокса России. Нет ли в планах у заключить контракт с шахматистами?

– Мы с удовольствием подпишем меморандум о взаимопонимании с Федерацией шахмат Московской области, которую возглавляет . У нас идет развитие Московской области благодаря губернатору Андрею Воробьеву. Мы развиваем отдельные спортивные кластеры.

Недавно подписали соглашение между Академией СКА и главой Красногорска Дмитрием Волковым, где мы как раз спортивный кластер будем развивать, и туда входят шахматы. Мы будем готовить кадры олимпийского резерва. Там есть открытый стадион «Зоркий», крытые катки, есть Академия Петрова, и там играет «Красная машина Юниор».

Мы развиваем хоккей по всей стране, не только в Санкт‑Петербурге. Нам важно создавать многогранные спортивные центры, и шахматы – очень важная часть гармоничного развития личности. Ведь от этого зависит игровое мышление хоккеистов, – сказал главный тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.

Ротенберг показал, как Карякин одновременно сыграл в шахматы против тренеров и хоккеистов СКА: «Хоккей и шахматы – сила! Постарались дать бой нашему чемпиону»