Ротенберг о работе с детьми: «Мы провели шахматный турнир в октагоне, а можем кимоно надеть, чтобы бросить соперника через бедро. Это и есть гармоничное развитие личности»

Теги СКА ФХР Сергей Карякин КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о важности шахмат для хоккеистов.

Ранее чемпион мира по шахматам в рапиде и блице Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с хоккеистами и тренерами СКА, а также с воспитанниками хоккейной школы «Красная машина Юниор».

– Насколько важно юным хоккеистам играть в шахматы?

– Важно общее образование, надо на пятерки учиться в школе. Ну, а наш проект «Шахматы и хоккей» уникален. Таких очень мало в мировой практике. Ведь мы даем ребенку разностороннее образование.

Например, шахматный турнир мы провели в октагоне, расставив столы и доски с фигурами. А можем кимоно надеть, чтобы бросить соперника через бедро. Можем в октагоне побороться. Или в шахматы всех победить. Это и есть гармоничное развитие личности.

– Прошлой осенью Федерация хоккея России подписала договор с Федерацией бокса России. Нет ли в планах у ФХР заключить контракт с шахматистами?

– Мы с удовольствием подпишем меморандум о взаимопонимании с Федерацией шахмат Московской области, которую возглавляет Сергей Карякин. У нас идет развитие Московской области благодаря губернатору Андрею Воробьеву. Мы развиваем отдельные спортивные кластеры.

Недавно подписали соглашение между Академией СКА и главой Красногорска Дмитрием Волковым, где мы как раз спортивный кластер будем развивать, и туда входят шахматы. Мы будем готовить кадры олимпийского резерва. Там есть открытый стадион «Зоркий», крытые катки, есть Академия Петрова, и там играет «Красная машина Юниор».

Мы развиваем хоккей по всей стране, не только в Санкт‑Петербурге. Нам важно создавать многогранные спортивные центры, и шахматы – очень важная часть гармоничного развития личности. Ведь от этого зависит игровое мышление хоккеистов, – сказал главный тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.

Ротенберг показал, как Карякин одновременно сыграл в шахматы против тренеров и хоккеистов СКА: «Хоккей и шахматы – сила! Постарались дать бой нашему чемпиону» 

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38 комментариев
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Дорогая редакция спортс.ру. Я оплатил бессрочную подписку на ваше приложение. Можно, пожалуйста, сделать так, чтобы я мог выключить по хэштегам новости о Ротенберге?
+62
-1
+61
Я так понимаю он недавно посмотрел Ход королевы?
+29
0
+29
Ответ Вадим Абдуллин
Я так понимаю он недавно посмотрел Ход королевы?
700 раз
+25
0
+25
Ещё бура или двадцать одно на нарах, как вариант
+16
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+16
Шахматный турнир в октагоне )))
🤣🤣🤣
+15
0
+15
"Мы сыграли с Талем десять партий, в преферанс, в очко, на бильярде. И Таль сказал:такой не подведёт."
+14
0
+14
Ответ Пёс Газзаева
Дорогая редакция спортс.ру. Я оплатил бессрочную подписку на ваше приложение. Можно, пожалуйста, сделать так, чтобы я мог выключить по хэштегам новости о Ротенберге?
Вы сначала заплатите столько, сколько заплатил Ротенберг, срортс ру.
+12
-1
+11
че же так все путинцы любят мордобои,мма и прочую никому нормальному человеку не интересную муть.
+11
-1
+10
Лыжи в бане - это ещё более гармоничное развитие личности!
+9
0
+9
Пока шапито с финскими клоунами будет колесить по России , ни один уважающий людей чиновник, не пригласит сборную под руководством шоумена на Олимпиаду . Так что еще минус 3 Олимпиады однозначно !!!!
+8
0
+8
Ответ Артур Кузнецов
700 раз
Зачем так преуменьшать?) он меньше 800 раз ничего не делает!
+8
0
+8
Так . Это уже очень серьезно. Примерно как у Ростовского по симптомам . Страшно.
+8
-1
+7
простите,что?
+7
0
+7
Когда вы говорите, Роман, впечатление такое, что вы бредите 😄
+7
-1
+6
Такое ощущение что эти ответы генерирует кривая нейросеть
+4
0
+4
человек с таким интеллектом, как у Ротенберга просто не может быть по определению гл тренером команды, которая идет в лидерах запада и играет в неплохой хоккей. я думаю, дефакто главный тренер ска и автором достаточно хорошей тактики и подготовки команды является второй тренер Корешков. странно, что он не возьмётся за самостоятельную работу в каком-нибудь клубе, а лишь работает тенью этого клоуна
+2
0
+2
Ответ Вадим Абдуллин
Я так понимаю он недавно посмотрел Ход королевы?
Либо 12 стульев
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0
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отлизать фразой надеть кимоно, бросок через бедро....надо же как тонко)))
+2
0
+2
Высоцкого Рома послушал.
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Ответ Lis Krut
Такое ощущение что эти ответы генерирует кривая нейросеть
Это просто необъяснимый фетиш этого сайта на ротенберга и мостового. По какой-то причине
+1
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+1
Ответ Qqqubik
Могут и у****** если им шах поставят
Я его через бедро захватом
Или ход конём по голове😄😄😄
+1
0
+1
Ответ Роман Головешкин
Шахматный турнир в октагоне ))) 🤣🤣🤣
Могут и у****** если им шах поставят
+1
0
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Я бы ему собаку не доверил
+1
0
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"Многоборье Ротенберга".
Когда-нибудь его включат в программу Олимпийских Игр.
Скриньте))
+1
0
+1
Ответ Пёс Газзаева
Дорогая редакция спортс.ру. Я оплатил бессрочную подписку на ваше приложение. Можно, пожалуйста, сделать так, чтобы я мог выключить по хэштегам новости о Ротенберге?
Поддерживаю
+1
0
+1
Вот так же у нас в стране , кругом в руководителях сплошь дебилы , а мы требуем какого то освобождения Донбасса !
+1
-1
0
Ответ dinm 8
че же так все путинцы любят мордобои,мма и прочую никому нормальному человеку не интересную муть.
Подогревают основной электорат
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Ответ вовочка6762
Вот так же у нас в стране , кругом в руководителях сплошь дебилы , а мы требуем какого то освобождения Донбасса !
Кто-кто требует?
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Ответ Melnikov1968
"Мы сыграли с Талем десять партий, в преферанс, в очко, на бильярде. И Таль сказал:такой не подведёт."
вот прямо с языка сорвал)))))) Супер!!!
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Ответ Артур Кузнецов
700 раз
Как 700 лайков поставить?
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