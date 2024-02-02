«Сочи» против увеличения лимита в КХЛ: «Государство тратит огромные деньги на подготовку игроков, ситуация должна работать на россиян. Минспорт и ФХР примут правильное решение»

Теги ФХР КХЛ лимит на легионеров Сочи Сергей Воропаев Чемпионат.com Хоккей

Генеральный директор «Сочи» высказался о возможном увеличения лимита в КХЛ.

15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти хоккеистов. «Сочи» вошел в число команд, которые высказались против увеличения лимита.

«Перед этим сезоном перешли на трех легионеров. Данное решение только подогрело рост зарплат.

Голосование клубов КХЛ по лимиту на иностранцев почему-то активно обсуждается. Хотя это не прерогатива клубов КХЛ – решение о лимите находится в компетенции Минспорта, которое тесно работает с ФХР по данной теме.

Ситуация сейчас такова, что соответствующего уровня легионеров, готовых ехать в КХЛ, недостаточно и при действующем лимите. Это, например, подтверждается тем, что некоторые команды, которые могут себе многое позволить, имеют легионеров меньше лимита.

Мы считаем, что сложившаяся ситуация должна работать на развитие российских игроков, которые к тому же сейчас лишены полноценной практики на международном уровне. Будем честны – именно государство тратит огромные деньги на подготовку хоккеистов. Поэтому справедливо, что этот вопрос находится именно в его компетенции.

Знаю, что Минспорта и ФХР прекрасно понимают ситуацию и примут правильное решение в интересах развития нашего хоккея», – сказал генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев.

27 комментариев
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Сочи в хоккее пока не заслужил да даже на существование. И вякать этим отбросам никто не разрешал. Живут на деньги ограбленных провинций России. Развели свои армянские и цыганские диаспоры. Размножаются, как крысы и сосут деньги с нас . Но платить вы будете за все.
+32
-6
+26
Уши ротана торчат неприкрыто.
+13
0
+13
Ответ Rumov
Сочи в хоккее пока не заслужил да даже на существование. И вякать этим отбросам никто не разрешал. Живут на деньги ограбленных провинций России. Развели свои армянские и цыганские диаспоры. Размножаются, как крысы и сосут деньги с нас . Но платить вы будете за все.
ты забыл еще про:
1) самострой
2) обманывают туристов
3) низкий уровень сервиса за огромные деньги

я тоже за то, чтобы Сочи и их жителей наказали
+11
-2
+9
И эти 3 легионера должны быть из дружественных стран - Северной Кореи , Ирана , Венесуэлы или Кубы .из других вражеских стран запрет !
+8
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+8
Ответ Baltika
И эти 3 легионера должны быть из дружественных стран - Северной Кореи , Ирана , Венесуэлы или Кубы .из других вражеских стран запрет !
они хоть со своими коньками и шлемами приедут, или придётся покупать для них в Спортмастере? (как в случае с футбольной сборной Кубы)
+4
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+4
Так если 5 легионеров остальные свои же получается? В чём проблема? Привести ещё парочку элитных иностранцев, поднять уровень команд не лучше чем ставить своих только потому что они свои?
+5
-2
+3
У Сочи своих воспитанников пока нет, денег на хороших российских игроков нет, на хороших легионеров тоже нет, но если лимит будет 5 легов, то середняки конкуренты усилятся, Сочи это невыгодно.
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А в чём будет проблема ХК Сочи,если лимит вернут на пять игроков,их заставляют подписывать легионеров? Таким клубам,как Адмирал,Витязь и т.п. нужно больше качественных игроков,чтобы пытаться навязать хоть какую-то конкуренцию топам.
+2
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+1
Ответ Rumov
Сочи в хоккее пока не заслужил да даже на существование. И вякать этим отбросам никто не разрешал. Живут на деньги ограбленных провинций России. Развели свои армянские и цыганские диаспоры. Размножаются, как крысы и сосут деньги с нас . Но платить вы будете за все.
они ещё скорлупа
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А зачем тогда государство раздает хоккеистам других стран российское гражданство?
+1
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Всё равно проблема главная КХЛ это отсутствие лимита на количество игроков в заявке, а не леги. 3 или 5 легов большой роли не играет. Топы как платили в конвертах, так и будут платить, складируя в запасах Жафяровых и Кадейкиных по 75 лямов
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У вас все равно всех кто более менее по шайбе попадает, газовая колонка заберет, вы чего рыпаетесь?
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Да не подписывайте ни одного, никто не заставляет. Но другие должны иметь такую возможность, а сколько привезут не ваши проблемы. У Барыса и Минска нет лимита
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Короче хозяин - барин, как решит так и будет правильно)))
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Верной дорогой идете товарищи! Буржуям пролетарская дулю! Три максимум!
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Так пусть государство не тратит огромные деньги на хоккеистов, и будет всем счастье
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конечно правильное. а какое еще они могут принять?
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Есть только одна срана в мире, которая тратит деньги пенсов на личные амбиции.
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Ответ Rumov
Сочи в хоккее пока не заслужил да даже на существование. И вякать этим отбросам никто не разрешал. Живут на деньги ограбленных провинций России. Развели свои армянские и цыганские диаспоры. Размножаются, как крысы и сосут деньги с нас . Но платить вы будете за все.
Комментарий удален модератором
Ответ Rumov
Не густо пока с умишком. Ну да ладно, дело молодое...Да и псих к тому же...
>>> Не густо пока с умишком
Это всё чем ты можешь похвастаться в этой жизни?
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Ответ Al561
У Сочи своих воспитанников пока нет, денег на хороших российских игроков нет, на хороших легионеров тоже нет, но если лимит будет 5 легов, то середняки конкуренты усилятся, Сочи это невыгодно.
Был один хороший и того обменяли на Д’Артаньяна))
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Ответ Алексей Тарлыков
Да не подписывайте ни одного, никто не заставляет. Но другие должны иметь такую возможность, а сколько привезут не ваши проблемы. У Барыса и Минска нет лимита
По факту лимит есть у Барыса и Минска :) только его устанавливает не ФХР, а местные федерации. Лукашенко пару лет назад лично определил, сколько в Динамо должно быть легионеров :)
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Ответ ash918
конечно правильное. а какое еще они могут принять?
Полна срана идиотов....
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