«Сочи» против увеличения лимита в КХЛ: «Государство тратит огромные деньги на подготовку игроков, ситуация должна работать на россиян. Минспорт и ФХР примут правильное решение»

Генеральный директор «Сочи» высказался о возможном увеличения лимита в КХЛ.

15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти хоккеистов. «Сочи» вошел в число команд, которые высказались против увеличения лимита.

«Перед этим сезоном перешли на трех легионеров. Данное решение только подогрело рост зарплат.

Голосование клубов по лимиту на иностранцев почему-то активно обсуждается. Хотя это не прерогатива клубов КХЛ – решение о лимите находится в компетенции Минспорта, которое тесно работает с ФХР по данной теме.

Ситуация сейчас такова, что соответствующего уровня легионеров, готовых ехать в КХЛ, недостаточно и при действующем лимите. Это, например, подтверждается тем, что некоторые команды, которые могут себе многое позволить, имеют легионеров меньше лимита.

Мы считаем, что сложившаяся ситуация должна работать на развитие российских игроков, которые к тому же сейчас лишены полноценной практики на международном уровне. Будем честны – именно государство тратит огромные деньги на подготовку хоккеистов. Поэтому справедливо, что этот вопрос находится именно в его компетенции.

Знаю, что Минспорта и прекрасно понимают ситуацию и примут правильное решение в интересах развития нашего хоккея», – сказал генеральный директор « » .