Ротенберг о Валиевой: «Политизированное решение – это 100%. Таков наш путь. Камила – одна из самых ярких представительниц фигурного катания. Такими качествами не обладает никто»
Роман Ротенберг назвал политизированным решение по дисквалификации Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
– Знаем, что вы в хороших отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой. Сегодня случилась трагедия для нашего фигурного катания – ее дисквалифицировали на четыре года. Есть слова поддержки для Камилы?
– На политику мы не можем повлиять. Политизированное решение – это сто процентов.
Но я посмотрел по срокам. Дали четыре года дисквалификации, но с 2021 года. Соответственно остается чуть больше года. Не стоит драматизировать эту ситуацию – как есть.
Надо дальше работать, не падать духом. Таков наш путь. Это вызов. Уверен, что все поддержат Камилу, и она сможет выступать на разных шоу. Сможет тренироваться.
Не знаю, каким будет решение Федерации фигурного катания, сможет ли она участвовать в соревнованиях, но все только начинается.
Камила – одна из самых ярких представительниц фигурного катания. Это уникальное явление. Она обладает такими качествами, которыми не обладает никто. Хочу пожелать ей только успеха. Держим удар – только так.
Уверен, что Камила с этим справится, ее все поддержат.
Мы тоже всячески будем поддерживать, как мы можем. Может быть, в будущем она сможет выступить на «СКА Арене». Мы будем только рады, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
В крови обнаружен запрещённый препарат — ✅
Доказать обратное смогли — ➖
Кто в чем виноват кроме самой спортсменки и её команды? Какая политика? Такое ощущения, что они сами все под допингом неадекватности. Плотно на нём сидят.
Действительно у неё нашли допинг, но она ведь такая хорошая и нежная. И учитывая эти мощные аргументы она не в чём виновата.
Для фигуристов прошлых лет, типа Плющенко или Слуцкой, бан на 4 года был бы неприятным, но несмертельным кейсом. Валиеву же затачивали строго на 1-2 взрослых сезона, даже ТМЗ добавили для гарантии.
Насколько я понимаю, она и мимо Милана пролетает? Отборочные ведь будут в 2025-ом.
Кому это нужно?
Что это изменит?
Полагаю, о деле Камилы сегодня высказался практически каждый человек, который имеет хотя бы отдаленное отношение к спорту.
Вы все это собираетесь перепечатать в ленту?
Может, хватит?
И так тошно.