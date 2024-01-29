Ротенберг о Валиевой: «Политизированное решение – это 100%. Таков наш путь. Камила – одна из самых ярких представительниц фигурного катания. Такими качествами не обладает никто»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Камила Валиева Хоккей

Роман Ротенберг назвал политизированным решение по дисквалификации Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

– Знаем, что вы в хороших отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой. Сегодня случилась трагедия для нашего фигурного катания – ее дисквалифицировали на четыре года. Есть слова поддержки для Камилы?

– На политику мы не можем повлиять. Политизированное решение – это сто процентов.

Но я посмотрел по срокам. Дали четыре года дисквалификации, но с 2021 года. Соответственно остается чуть больше года. Не стоит драматизировать эту ситуацию – как есть.

Надо дальше работать, не падать духом. Таков наш путь. Это вызов. Уверен, что все поддержат Камилу, и она сможет выступать на разных шоу. Сможет тренироваться.

Не знаю, каким будет решение Федерации фигурного катания, сможет ли она участвовать в соревнованиях, но все только начинается.

Камила – одна из самых ярких представительниц фигурного катания. Это уникальное явление. Она обладает такими качествами, которыми не обладает никто. Хочу пожелать ей только успеха. Держим удар – только так.

Уверен, что Камила с этим справится, ее все поддержат.

Мы тоже всячески будем поддерживать, как мы можем. Может быть, в будущем она сможет выступить на «СКА Арене». Мы будем только рады, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

41 комментарий
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Вина доказана — ✅
В крови обнаружен запрещённый препарат — ✅
Доказать обратное смогли — ➖

Кто в чем виноват кроме самой спортсменки и её команды? Какая политика? Такое ощущения, что они сами все под допингом неадекватности. Плотно на нём сидят.
+33
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+26
Они все поддерживают допинг у спортсменов?
+29
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+24
Ответ Cruel Snake
Вина доказана — ✅ В крови обнаружен запрещённый препарат — ✅ Доказать обратное смогли — ➖ Кто в чем виноват кроме самой спортсменки и её команды? Какая политика? Такое ощущения, что они сами все под допингом неадекватности. Плотно на нём сидят.
Дед Камилы это киборг, который был создан в США в 2138 году и отправлен в прошлое, чтобы разрушить карьеру Валиевой и посрамить Россию.
+22
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Камиле все сочувствуют. Но зачем принижать других наших чемпионок словами, что никого таких не было и нет? Ничего «космического» в Камиле нет. Хорошая талантливая спортсменка, но не единственная в своем роде.
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Ответ Мороженко
Они все поддерживают допинг у спортсменов?
Да. Вариант такой.
Действительно у неё нашли допинг, но она ведь такая хорошая и нежная. И учитывая эти мощные аргументы она не в чём виновата.
+12
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+8
Ответ Cruel Snake
Вина доказана — ✅ В крови обнаружен запрещённый препарат — ✅ Доказать обратное смогли — ➖ Кто в чем виноват кроме самой спортсменки и её команды? Какая политика? Такое ощущения, что они сами все под допингом неадекватности. Плотно на нём сидят.
Ну что вы такое говорите. Так ведь и на самих себя выйти можно
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+8
Хоть кто-нибудь скажет об ответственности тренеров??
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+8
Таков наш медвепуть
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В каждой бочке затычка. Когда он тренирует?
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Ответ Мороженко
Они все поддерживают допинг у спортсменов?
Завтра педофила с российским гражданством схватят в Америке, который голосует за Путина и носит футболку с флагом своей страны - назовут политическим преследованием и будут в новостях героем выставлять
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А как же Алиночка? Надоела Ромке?
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Да какой год. Она уже еле катит. Не интересно ей это всё уже. Это же очевидно. Да и ради чего?
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Спецом всё валят на бедного ребёнка. А как же штаб тренеров и врачей, которые допингом кормили? Чинуши спортивные?))
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Щербакова обладает незаурядным интеллектом, железным характером, и всеми спортивными качествами для исполнения программ по требованиям. Валиева распиарена по самое не могу.
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Расскажи как ты клюшкой людей в игре бьешь по голове. А мы послушаем.
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о как понесло гиганта мысли...
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Да уж... Путь действительно такой. Сначала выдумать про стакан, хотя этот вид допинга только в таблетках. Дедушка что отмачивал таблетки в стаканах? Потом придумать детский трюк с РУСАДА. который всем своим текстом гласил - ну что лошки съели!? А потом удивиться, что судьям не нравится когда к ним относятся как к лошкам и заявить о особом пути! Хотя разве что то новое? Там воторая серия намечается, с вратарем ЦСКА. И снова поведение в стиле - А что вы нам сделаете! И потом же будут опять твердить об политизации, особом пути и удивлятья - А нас то за что! Тьфу!
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-2
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Зоологи говорят , что самый длинный язык у муравьеда . По-моему они ошибаются ...
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Ответ Evincive
В каждой бочке затычка. Когда он тренирует?
Зачем?Главное кормчего вспомнить...)Кстати удивлён как он в этой теме Васильича не приплёл..)
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Да все можно было бы сделать, но Камила сама уже в последний год занимается из-под палки. Это же видно.
Для фигуристов прошлых лет, типа Плющенко или Слуцкой, бан на 4 года был бы неприятным, но несмертельным кейсом. Валиеву же затачивали строго на 1-2 взрослых сезона, даже ТМЗ добавили для гарантии.

Насколько я понимаю, она и мимо Милана пролетает? Отборочные ведь будут в 2025-ом.
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Кого ещё не разбудили и заставили высказаться по поводу дело Валиевой?
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Ротенберг в школе математику проходил? остается не "чуть больше года", а почти два года
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Ответ Evincive
В каждой бочке затычка. Когда он тренирует?
а зачем ему тренировать-фамилия не обязывает его заниматься физическим и умственным трудом
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Ответ Мыкола
Спецом всё валят на бедного ребёнка. А как же штаб тренеров и врачей, которые допингом кормили? Чинуши спортивные?))
Какой он ребенок? Он спортсмен...и мозг у него есть, чтобы думать что в рос засовывать и какими жидкостями обмениваться и из каких приборов пить
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0
Ответ Мария-Мария
В тот-то и дело, что такая - одна. Таких не было у нас в ФК. И вряд ли будут. Она супер талантливая. Есть очень хорошие фигуристки, а Камила - это просто душа Фигурного катания.
Это вы сейчас на Кабаеву очень опасно наехали. За такое можно по 319 статье оскорбление президента и власти очень нешуточно влететь
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Ответ Мария-Мария
В тот-то и дело, что такая - одна. Таких не было у нас в ФК. И вряд ли будут. Она супер талантливая. Есть очень хорошие фигуристки, а Камила - это просто душа Фигурного катания.
Это все романтика… объективно никаких особых преимуществ у Камилы нет, ни по сложности, ни по другим показателям. Иначе бы она после Олимпиады в России все выигрывала. Кстати, и на Олимпиаде были ошибки и падения, да и в командном турнире тоже. И в произвольной на Европе есть много к чему придраться, пересмотрите. Там Аня ей уже на пятки наступала..
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Ответ VictorVallecano
А как же Алиночка? Надоела Ромке?
Ротен бросил свою кикимору?
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Зачем выкладывать весь этот бессмысленный поток бессмысленных комментариев?..
Кому это нужно?
Что это изменит?

Полагаю, о деле Камилы сегодня высказался практически каждый человек, который имеет хотя бы отдаленное отношение к спорту.
Вы все это собираетесь перепечатать в ленту?
Может, хватит?
И так тошно.
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Какой путь?🤣🤣🤣🤣
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Ответ плюшевая Ракета
Мы ещё не знаем про её ТИ, но узнаем и да, счастья ей липовая медалька не принесёт, скринте...
Если у Щербаковой действительно был ТИ оформленный по правилам то она ещё большая молодец чем я сейчас о ней думаю. Всё законные моменты правил надо максимально использовать.
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