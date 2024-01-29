Кучеров – первая звезда недели в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 9 очков в 3 матчах

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Мэттью Ткачак Хоккей

Никита Кучеров – первая звезда недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который набрал 9 (4+5) очков в трех матчах.

Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся 8 (4+4) баллами в трех играх.

Третьей звездой назван нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак, набравший 8 (4+4) очков в четырех матчах.

24 комментария
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Ответ oberkorn
Не дадут ему харта, даже если 150 очков наберёт.
Если МакКиннона обойдет и Тампа будет уверенно в зоне ПО - могут и дать. Особо-то нет кандидатов - в Ванках несколько человек сразу тащат, Мэтьюз аналогично, Эдмонтон как будто от обороны пытается играть и уверенно берет даже матчи где МакДи не набирает очки. А Тампа сейчас - команда одного человека, без Куча бы с Сан-Хосе и Чикаго за первый пик боролись.
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Красавчик! В крутой форме находится!
Как и Василевский, тащат Тамбу
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+17
Ответ Виктор Обезьяна
Комментарий удален модератором
Два ПО по 32+ очка - это чокерство? Интересно...
+14
-1
+13
Ответ BCD
Два ПО по 32+ очка - это чокерство? Интересно...
Это тролль, не нужно обращать внимания.
+7
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+6
Лучший российский спортсмен прямо сейчас. вперёд, Никитос!
+3
0
+3
Ответ BCD
Если МакКиннона обойдет и Тампа будет уверенно в зоне ПО - могут и дать. Особо-то нет кандидатов - в Ванках несколько человек сразу тащат, Мэтьюз аналогично, Эдмонтон как будто от обороны пытается играть и уверенно берет даже матчи где МакДи не набирает очки. А Тампа сейчас - команда одного человека, без Куча бы с Сан-Хосе и Чикаго за первый пик боролись.
Представил сколько шайб забил бы Ови, играй Куч в Вашингтоне.

Куч - 100% номинант на Харт если смотреть его процент участия в голах команды и по отрыву от ближ преследователя. Если я правильно помню недавнюю статистику этого сезона.
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Ответ Aleksandr
Представил сколько шайб забил бы Ови, играй Куч в Вашингтоне. Куч - 100% номинант на Харт если смотреть его процент участия в голах команды и по отрыву от ближ преследователя. Если я правильно помню недавнюю статистику этого сезона.
У МакДи есть немец , у Натаныча фин , у Куча кое-какой , но Стэмкос и Пойнт...
А у Сани?
+2
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+2
А как же Маккинон с 11 (7+4) очками в 3 матчах?!
+2
-1
+1
Ответ BCD
Если МакКиннона обойдет и Тампа будет уверенно в зоне ПО - могут и дать. Особо-то нет кандидатов - в Ванках несколько человек сразу тащат, Мэтьюз аналогично, Эдмонтон как будто от обороны пытается играть и уверенно берет даже матчи где МакДи не набирает очки. А Тампа сейчас - команда одного человека, без Куча бы с Сан-Хосе и Чикаго за первый пик боролись.
Главное без травм!
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Ответ Издательство Trust Me, Bro
Красавчик! В крутой форме находится! Как и Василевский, тащат Тамбу
Василевский тащит команду своей уверенностью.
Невероятно, но факт, играет он так себе, но с ним команда побеждает.
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Комментарий удален модератором
Хоть какая-то спортивная новость, а не мнения политиков о допинге Валиевой. Молодец Куч! Так держать
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Ответ Виктор Обезьяна
Комментарий скрыт
А чего ж тогда уже дали?
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Ответ Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Василевский тащит команду своей уверенностью. Невероятно, но факт, играет он так себе, но с ним команда побеждает.
После травмы спины и пропуска начала сезона это еще приличный показатель. Пусть он и не стена как раньше
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Ответ andreyufo
А как же Маккинон с 11 (7+4) очками в 3 матчах?!
ну так первый матч из серии игрался на той неделе, 20ого числа. А на прошлой БигМак сыграл только в двух играх.
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Ответ Da prozecutor
ну так первый матч из серии игрался на той неделе, 20ого числа. А на прошлой БигМак сыграл только в двух играх.
Да, точно. но всё равно в 2 матчах набрал 7 (5+2) очков, уж в тройку лучших обязаны были внести.
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