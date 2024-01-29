Кучеров – первая звезда недели в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 9 очков в 3 матчах

Никита Кучеров – первая звезда недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан нападающий « » , который набрал 9 (4+5) очков в трех матчах.

Второй звездой стал форвард « » , отметившийся 8 (4+4) баллами в трех играх.

Третьей звездой назван нападающий «Флориды» , набравший 8 (4+4) очков в четырех матчах.