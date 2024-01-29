Кучеров – первая звезда недели в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 9 очков в 3 матчах
Никита Кучеров – первая звезда недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который набрал 9 (4+5) очков в трех матчах.
Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся 8 (4+4) баллами в трех играх.
Третьей звездой назван нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак, набравший 8 (4+4) очков в четырех матчах.
Как и Василевский, тащат Тамбу
Куч - 100% номинант на Харт если смотреть его процент участия в голах команды и по отрыву от ближ преследователя. Если я правильно помню недавнюю статистику этого сезона.
А у Сани?
Невероятно, но факт, играет он так себе, но с ним команда побеждает.