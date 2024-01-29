Дементьев о шансах «Вашингтона» на плей-офф: «Им будет крайне сложно. Овечкину не хватает партнеров, которые могли бы использовать его сильные стороны, помогая забивать»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев оценил шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф НХЛ.

«Кэпиталс» идут на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

«Потенциально еще возможно, что «Вашингтон Кэпиталс» сумеют попасть в плей-офф НХЛ, но, как мне кажется, им будет крайне сложно добиться этого на практике.

Команда сейчас находится на стадии перестройки, и получается так, что молодые игроки еще не готовы, а ветераны, возможно, где-то уже и не могут.

На текущий момент крайне необходима помощь Евгения Кузнецова, но мы видим, что он сам сталкивается с определенными проблемами в этом сезоне, что также накладывает отпечаток на весь коллектив.

Овечкину не хватает партнеров в его окружении, которые могли бы использовать его сильные стороны, помогая забрасывать шайбы», – считает хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

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4 комментария
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А что должны сделать партнеры для Овечкина ? Выиграть всю борьбу, отработать в обороне, вывести на пустые ворота ?
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Ответ korsar87
он разжирел и не может нормально двигатся просто
в новости речь не про Малкина
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