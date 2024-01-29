Дементьев о шансах «Вашингтона» на плей-офф: «Им будет крайне сложно. Овечкину не хватает партнеров, которые могли бы использовать его сильные стороны, помогая забивать»

Алексей Дементьев оценил шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф НХЛ.

«Кэпиталс» идут на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

«Потенциально еще возможно, что «Вашингтон Кэпиталс» сумеют попасть в плей-офф , но, как мне кажется, им будет крайне сложно добиться этого на практике.

Команда сейчас находится на стадии перестройки, и получается так, что молодые игроки еще не готовы, а ветераны, возможно, где-то уже и не могут.

На текущий момент крайне необходима помощь , но мы видим, что он сам сталкивается с определенными проблемами в этом сезоне, что также накладывает отпечаток на весь коллектив.

не хватает партнеров в его окружении, которые могли бы использовать его сильные стороны, помогая забрасывать шайбы», – считает хоккейный агент и эксперт .