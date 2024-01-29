Дементьев о «Вашингтоне»: «Орлов был бы прекрасным усилением для коллектива. Он был готов вернуться, но этого не получилось, к сожалению»

Алексей Дементьев считает, что Дмитрий Орлов усилил бы «Вашингтон».

«Что касается обменов « », то тут необходимо понимать внутреннюю политику клуба по построению команды в постперестроечный период.

Если смотреть на ситуацию более широко, можно вспомнить и то, что был готов вернуться в «Кэпиталс», но, к сожалению, этого не получилось. Думаю, он был бы прекрасным усилением для коллектива», – сказал хоккейный агент и эксперт .