Дементьев о «Вашингтоне»: «Орлов был бы прекрасным усилением для коллектива. Он был готов вернуться, но этого не получилось, к сожалению»
Алексей Дементьев считает, что Дмитрий Орлов усилил бы «Вашингтон».
«Что касается обменов «Вашингтона», то тут необходимо понимать внутреннюю политику клуба по построению команды в постперестроечный период.
Если смотреть на ситуацию более широко, можно вспомнить и то, что Дмитрий Орлов был готов вернуться в «Кэпиталс», но, к сожалению, этого не получилось. Думаю, он был бы прекрасным усилением для коллектива», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.
Но зачем ему туда? Ему бы второй Кубок взять и денег поднять.