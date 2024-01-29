Дементьев о «Вашингтоне»: «Орлов был бы прекрасным усилением для коллектива. Он был готов вернуться, но этого не получилось, к сожалению»

Теги Каролина Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев считает, что Дмитрий Орлов усилил бы «Вашингтон».

«Что касается обменов «Вашингтона», то тут необходимо понимать внутреннюю политику клуба по построению команды в постперестроечный период.

Если смотреть на ситуацию более широко, можно вспомнить и то, что Дмитрий Орлов был готов вернуться в «Кэпиталс», но, к сожалению, этого не получилось. Думаю, он был бы прекрасным усилением для коллектива», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

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1 комментарий
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Да, его не хватает столичным.

Но зачем ему туда? Ему бы второй Кубок взять и денег поднять.
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