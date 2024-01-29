Бучневич о победе над «Лос-Анджелесом»: «Пятая подряд. Позавчера в овертайме я с паса Шенна забил, сегодня – наоборот. Говорю ему: в расчете»

Теги Сент-Луис Лос-Анджелес НХЛ Брэйден Шенн Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич прокомментировал победу в матче против «Лос-Анджелеса».

«Сент-Луис» обыграл «Кингс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил шайбу, а также выступил в роли ассистента при голе Брэйдена Шенна в овертайме.

Эта победа стала для «Сент-Луиса» пятой подряд.

«Пятая подряд. «ЛА» – одна из самых неудобных команд была. Не забивал им долго. Были все команды с голом забитым, они последние оставались. И вот в том году забил в первый раз. Стало 32 из 32.

Позавчера в овертайме я с паса Шенна [забил], сегодня – наоборот. Говорю ему: в расчете. Одна игра до брейка осталась», – написал Бучневич в телеграм-канале.

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